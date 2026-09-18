Mua bán nợ Thuận Minh bị phạt vì chậm công bố thông tin

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành Quyết định số 528/QĐ-XPHC xử phạt Công ty Cổ phần Mua bán nợ Thuận Minh, có trụ sở tại phường Thượng Cát, TP. Hà Nội. Doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Theo quyết định xử phạt, Mua bán nợ Thuận Minh chậm công bố với HNX nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phát hành trái phiếu trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Các tài liệu chậm công bố từ 10 ngày làm việc trở lên gồm nhiều báo cáo tài chính, báo cáo tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu, tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu, tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp đối với người sở hữu trái phiếu và thông tin liên quan đến việc mua lại trái phiếu trước hạn. Đáng chú ý, doanh nghiệp cũng chậm công bố thông tin về việc điều chỉnh lãi suất trái phiếu mã TMDCH2123001. Bên cạnh đó, một số thông tin về mua lại trước hạn và thay đổi điều khoản, điều kiện của lô trái phiếu này được công bố chậm dưới 10 ngày làm việc.

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Thanh tra Chứng khoán Nhà nước cũng vừa ban hành Quyết định số 530/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với một công ty xây dựng, có trụ sở tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Theo quyết định, doanh nghiệp bị phạt 350 triệu đồng đối với hành vi chào bán trái phiếu khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Mức phạt này căn cứ theo điểm a khoản 5 Điều 8a Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được bổ sung tại Nghị định số 306/2025/NĐ-CP./.