Nhà đầu tư ngoại vững niềm tin vào thị trường Việt Nam

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phân mảnh và nhiều yếu tố bất định, năm 2025, Việt Nam tiếp tục là điểm đến ổn định, bền vững của dòng vốn đầu tư quốc tế. Điều này cho thấy sự tin tưởng của các nhà đầu tư vào triển vọng tăng trưởng trung và dài hạn của nền kinh tế Việt Nam.

Nhà đầu tư lạc quan về triển vọng tăng trưởng của Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, ông Adam Sitkoff - Giám đốc Điều hành Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ (AmCham) tại Việt Nam đánh giá cao thành tựu kinh tế mà Việt Nam đã đạt được trong năm 2025. Theo ông, nền kinh tế Việt Nam đã thể hiện khả năng phục hồi và tiến bộ đáng kể, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đạt được tăng trưởng ổn định và hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế toàn cầu. Kết quả này là yếu tố tích cực để các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục hoạt động và mở rộng kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời vững niềm tin vào năm mới.

“Năm 2026 hứa hẹn nhiều triển vọng tươi sáng khi sản xuất, tăng trưởng kinh tế và đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vẫn mạnh mẽ và Việt Nam được dự báo có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực trong năm nay” - ông Adam Sitkoff chia sẻ.

Năm 2025, Việt Nam tiếp tục là điểm đến ổn định, bền vững của dòng vốn đầu tư quốc tế. Ảnh: Đức Thanh

Không chỉ các nhà đầu tư Hoa Kỳ, niềm tin của nhà đầu tư châu Âu tại Việt Nam cũng rất mạnh mẽ khi Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) quý IV/2025 công bố gần đây đạt mức cao nhất trong 7 năm qua với 80 điểm. Kết quả này đánh dấu sự phục hồi rõ nét và bền vững của niềm tin kinh doanh, ngay cả khi môi trường kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều bất ổn.

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), đây là một trong những mức tăng theo quý mạnh nhất kể từ khi BCI được triển khai vào năm 2011, phản ánh sự cải thiện rõ nét và đồng đều cả trong đánh giá về điều kiện kinh doanh hiện tại lẫn kỳ vọng cho giai đoạn tới. Trong quý IV/2025, có tới 65% doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đánh giá tình hình kinh doanh hiện tại là tích cực; tỷ lệ này tăng lên 69% khi nhìn sang quý I/2026, cho thấy sự lạc quan tiếp tục được củng cố khi bước sang năm mới.

Dòng vốn FDI vào Việt Nam sẽ tiếp tục mạnh mẽ Theo các chuyên gia, triển vọng kinh tế Việt Nam tiếp tục được hỗ trợ bởi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài duy trì ổn định và đầu tư công đang góp phần thúc đẩy tăng trưởng. Ông Tim Leelahaphan - Chuyên gia Kinh tế cấp cao, thị trường Việt Nam và Thái Lan (Ngân hàng Standard Chartered) nhận định: “Việt Nam sẽ tiếp tục là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á, nhờ năng lực sản xuất cạnh tranh, hoạt động xuất khẩu ổn định, dòng vốn FDI tiếp tục mạnh mẽ và nhu cầu nội địa ngày càng cải thiện”.

Đặc biệt, khảo sát BCI quý IV/2025 của EuroCham còn cho thấy niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu vào triển vọng trung hạn của Việt Nam. Cụ thể, có tới 88% doanh nghiệp bày tỏ lạc quan về triển vọng phát triển tại Việt Nam trong giai đoạn 2026 - 2030, trong đó 31% cho biết họ “rất lạc quan”.

Niềm tin này được củng cố bởi kết quả hoạt động kinh doanh tích cực. Trong năm 2025, khoảng 60% doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh cải thiện so với năm 2024; đồng thời, 82% kỳ vọng hiệu quả kinh doanh sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026. Những con số này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng rằng, đà phát triển hiện tại của Việt Nam không mang tính nhất thời, mà có nền tảng để duy trì bền vững trong những năm tới.

Sức hấp dẫn của Việt Nam tiếp tục được củng cố bởi sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nghiệp châu Âu. Có tới 87% doanh nghiệp cho biết sẵn sàng giới thiệu Việt Nam như một điểm đến đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài khác, trong đó mức độ tự tin cao nhất đến từ nhóm doanh nghiệp quy mô lớn.

Cải cách được ghi nhận

Đánh giá cao những cải cách gần đây đã mang đến nhiều tác động tích cực, song doanh nghiệp FDI tại Việt Nam mong muốn môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện hơn nữa.

Theo EuroCham, những chính sách được ban hành đã bắt đầu tạo ra tác động, song mức độ lan tỏa vẫn chưa đồng đều. Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao. Nghị quyết nâng cao vai trò của khu vực tư nhân, với chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, cùng với tăng cường bảo đảm cạnh tranh công bằng. EuroCham cho biết, doanh nghiệp nhìn chung ủng hộ mạnh mẽ hướng tiếp cận này, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu triển khai rõ ràng, nhất quán và có thể dự đoán được. Các cải cách số cũng cho thấy xu hướng tương tự.

Trong 12 - 18 tháng tới, phát triển cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh đầu tư công được kỳ vọng là những động lực tăng trưởng quan trọng, đặc biệt là đối với các lĩnh vực xây dựng, thương mại, logistics và các ngành hướng đến người tiêu dùng. Việc cải thiện kết nối, năng lực vận tải và khả năng tiếp cận đất đai sẽ mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn. Song song với đó, tốc độ phê duyệt và tính dự đoán của các quy trình hành chính được coi là yếu tố then chốt không kém.

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert nhấn mạnh: “Cộng đồng doanh nghiệp châu Âu ghi nhận nỗ lực gia tăng của Chính phủ, từ các dự án hạ tầng quy mô lớn được công bố vào tháng 12/2025 đến các nghị quyết nhằm đơn giản hóa và số hóa thủ tục hành chính. Đây là một hướng đi đầy triển vọng. Điều doanh nghiệp mong đợi nhiều nhất lúc này là sự nhất quán, khả năng dự đoán và tốc độ thực thi”.

Nỗ lực cải cách của Việt Nam cũng nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ. Ông Adam Sitkoff chia sẻ: “Tôi hoan nghênh chương trình cải tổ hành chính của Chính phủ và nhìn nhận rằng, đổi mới sáng tạo, minh bạch và khu vực kinh tế tư nhân chính là những động lực thực sự của quá trình chuyển đổi kinh tế. Việt Nam đã có những bước tiến trong việc giải quyết các rào cản hành chính và cải thiện môi trường đầu tư cho doanh nghiệp, mặc dù vẫn còn nhiều thách thức cần giải quyết”.

Dù vẫn nhận thức rõ những thách thức hiện hữu, song dữ liệu BCI của EuroCham cho thấy, động lực tăng trưởng, lộ trình cải cách và nền tảng đầu tư của Việt Nam tiếp tục củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu. Bước sang năm 2026, tâm lý lạc quan mang tính thận trọng nhưng có cơ sở, được hậu thuẫn bởi các chỉ số thực tế, các cải cách đang triển khai và niềm tin ngày càng rõ ràng rằng, Việt Nam không chỉ kiên cường trước biến động, mà còn đang trở thành một mắt xích trung tâm trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp châu Âu.

Giám đốc Điều hành AmCham tại Việt Nam cho biết, AmCham ủng hộ nhiều luật và nghị định mới có tác động đến nhiều lĩnh vực kinh doanh. Cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ tin tưởng vào sự thành công lâu dài của Việt Nam trong bối cảnh đất nước đang đón nhận kỷ nguyên mới của cải cách, đổi mới và hợp tác.

“Chúng tôi vẫn cam kết hỗ trợ giai đoạn phát triển tiếp theo và định hướng chiến lược của Việt Nam hướng tới tăng trưởng kinh tế nhanh hơn và bền vững hơn. Cùng nhau, chúng ta có thể hỗ trợ khát vọng của Việt Nam trong việc đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế đầy tham vọng, mở rộng các chương trình phát triển nguồn nhân lực thông qua hợp tác với khu vực tư nhân và cùng nhau kiến ​​tạo nền kinh tế tương lai, được thúc đẩy bởi những đổi mới trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, năng lượng, công nghệ sinh học và các lĩnh vực mới nổi khác…” - ông Adam Sitkoff nhấn mạnh.