Danh sách chi tiết 9 Thuế cơ sở tỉnh Đồng Tháp

(TBTCO) - Thuế tỉnh Đồng Tháp có 9 Thuế cơ sở. Hiện tại, ông Đoàn Hữu Hiếu làm Phó Trưởng Thuế phụ trách Thuế tỉnh Đồng Tháp. Ngoài ra, 3 Phó trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp gồm ông Trần Văn Khoa, ông Võ Tán Tân và ông Nguyễn Quốc Sơn.

Một góc tỉnh Đồng Tháp nhìn từ trên cao. Ảnh tư liệu

Theo đó, Thuế cơ sở 1 có trụ sở chính đặt tại số 153, đường Lê Lợi, phường Mỹ Tho, quản lý các địa bàn: Phường Mỹ Tho, phường Đạo Thạnh, phường Mỹ Phong, phường Thới Sơn, phường Trung An; số điện thoại 02733950196. Trưởng Thuế cơ sở 1 là bà Nguyễn Thị Kim Yến, số điện thoại 0948795773.

Thuế cơ sở 2 có trụ sở chính đặt tại Đường 3/2, ấp Long Thạnh, xã Chợ Gạo, quản lý các địa bàn: Xã Mỹ Tịnh An, xã Lương Hòa Lạc, xã Tân Thuận Bình, xã Chợ Gạo, xã An Thạnh Thủy, xã Bình Ninh, xã Tân Hương, xã Châu Thành, xã Long Hưng, xã Long Định, xã Vĩnh Kim, xã Kim Sơn, xã Bình Trưng, xã Vĩnh Bình, xã Đồng Sơn, xã Phú Thành, xã Long Bình, xã Vĩnh Hựu; số điện thoại 02733835232. Trưởng Thuế cơ sở 2 là ông Huỳnh Phước Dũng, số điện thoại 0907361176.

Thuế cơ sở 3 có trụ sở chính đặt tại số 9, đường Trần Hưng Đạo, phường Long Thuận, quản lý các địa bàn: Phường Gò Công, phường Long Thuận, phường Sơn Qui, phường Bình Xuân, xã Gò Công Đông, xã Tân Điền, xã Tân Đông, xã Tân Hòa, xã Gia Thuận, xã Tân Phú Đông, xã Tân Thới; số điện thoại 02733841670. Trưởng Thuế cơ sở 3 là ông Nguyễn Khánh Bảo, số điện thoại 0905686020.

Thuế cơ sở 4 có trụ sở chính đặt tại Đường 30/4, khu phố 2, phường Cai Lậy, quản lý các địa bàn: Phường Mỹ Phước Tây, phường Thanh Hòa, phường Cai Lậy, phường Nhị Quý, xã Tân Phú, xã Bình Phú, xã Hiệp Đức, xã Ngũ Hiệp, xã Long Tiên, xã Mỹ Thành, xã Thạnh Phú, xã Tân Phước 1, xã Tân Phước 2, xã Tân Phước 3, xã Hưng Thạnh, xã Thanh Hưng, xã An Hữu, xã Mỹ Lợi, xã Mỹ Đức Tây, xã Mỹ Thiện, xã Hậu Mỹ, xã Hội Cư, xã Cái Bè; số điện thoại: 02733918291. Trưởng Thuế cơ sở 4 là ông Trần Văn Huệ, số điện thoại 0918700335.

Thuế cơ sở 5 có trụ sở chính đặt tại số 468, đường Lê Đại Hành, khóm Mỹ Trung, Phường Mỹ Trà, quản lý các địa bàn: Phường Cao Lãnh, phường Mỹ Trà, phường Mỹ Ngãi, xã Thanh Bình, xã Tân Thạnh, xã Bình Thành, xã Tân Long, xã An Long; số điện thoại 02773851451. Trưởng Thuế cơ sở 5 là ông Nguyễn Đăng Khải, số điện thoại 0913640626.

Thuế cơ sở 6 có trụ sở chính đặt tại số 122 đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Sa Đéc, quản lý các địa bàn: Phường Sa Đéc, xã Tân Dương, xã Phù Hựu, xã Tân Nhuận Đông, xã Tân Phú Trung, số điện thoại 02773868551 hoặc 02773773992. Trưởng Thuế cơ sở 6 là ông Huỳnh Văn Thạnh, số điện thoại 0768683818.

Thuế cơ sở 7 có trụ sở chính đặt tại số 45, quốc lộ 30, phường An Bình, quản lý các địa bàn: Phường Hồng Ngự, phường Thường Lạc, phường An Bình, xã Thường Phước, xã Long Khánh, xã Long Phú Thuận, xã An Hòa, xã Tam Nông, xã Phú Thọ, xã Tràm Chim, xã Phú Cường, xã Tân Hồng, xã Tân Thành, xã Tân Hội Cơ, xã An Phước; số điện thoại 02773563311. Trưởng Thuế cơ sở 7 là ông Võ Thành Công, số điện thoại 0917497061.

Thuế cơ sở 8 có trụ sở chính đặt tại số 65, đường 30/4, xã Tháp Mười, quản lý các địa bàn: Xã Tháp Mười, xã Thanh Mỹ, xã Mỹ Quí, xã Đốc Binh Kiều, xã Trường Xuân, xã Phương Thịnh, xã Phong Mỹ, xã Ba Sao, xã Mỹ Thọ, xã Bình Hàng Trung, xã Mỹ Hiệp; số điện thoại 02773824245. Trưởng Thuế cơ sở 8 là ông Nguyễn Văn Bé Ba, số điện thoại 0918055818.

Thuế cơ sở 9 có trụ sở chính đặt tại Quốc lộ 80, xã Lấp Vò, quản lý các địa bàn: Xã Lấp Võ, xã Mỹ An Hưng, xã Tân Khánh Trung, xã Lai Vung, xã Hòa Long, xã Phong Hòa; số điện thoại 02773845127. Trưởng Thuế cơ sở 9 là ông Nhan Minh Châu, số điện thoại 0915726700.