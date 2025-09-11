Khánh thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn I vào 19/12/2025

(TBTCO) - Kiểm tra tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn I và các dự án hạ tầng kết nối, của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh, mục tiêu khánh thành dự án vào ngày 19/12/2025 như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo là không thay đổi.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc kiểm tra tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn I và các dự án hạ tầng kết nối.

Thông báo nêu rõ: Mục tiêu hoàn thành, đủ tiêu chuẩn, điều kiện để khánh thành dự án theo quy định vào ngày 19/12/2025 như Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo là không thay đổi. Trường hợp không thể hoàn thành đúng yêu cầu tiến độ này, cơ quan chủ quản, chủ đầu tư các dự án phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các hạng mục của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được tập trung thi công để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Ảnh: Lê Toàn

Theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các dự án hạ tầng kết nối cơ bản không còn khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, thủ tục, vật liệu xây dựng và giải phóng mặt bằng. Một số tồn tại, vướng mắc hiện nay không lớn, chủ yếu liên quan đến công tác tổ chức, chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện thuộc thẩm quyền của các địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu thi công.

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại rất nhiều, trong đó có nhiều việc khó, phức tạp, mà thời gian không còn nhiều, điều kiện thời tiết không thuận lợi.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành rộng 5.000 ha, tổng mức đầu tư khoảng 336.630 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2021. Giai đoạn I của dự án có tổng mức đầu tư gần 110.000 tỷ đồng, gồm 4 dự án thành phần, bao gồm xây dựng đường cất hạ cánh dài 4.000 m, rộng 75 m; nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ với công suất 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Đối với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai rà soát, thống kê đầy đủ diện tích đất tái định cư phục vụ dự án; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng rà soát quy định pháp luật, ý kiến của Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tại Văn bản số 949/UBKTTC15 ngày 5/9/2025 để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm việc điều chỉnh Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn - Phân khu III theo đúng thẩm quyền, quy định pháp luật trong tháng 10/2025.

Đồng thời, hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng tại nút giao Quốc lộ 51 thuộc dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành trong tháng 9/2025 để Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) triển khai hoàn thành dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành theo tiến độ đã cam kết, nhằm sớm kết nối đồng bộ với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, phát huy hiệu quả đầu tư dự án.

Bên cạnh đó, khẩn trương hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án hệ thống ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn tới Cảng hàng không trong tháng 9/2025 để đảm bảo hoàn thành công trình trước 19/12/2025.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khẩn trương rà soát toàn bộ các gói thầu, hạng mục thuộc dự án thành phần 3, có giải pháp tổ chức triển khai khoa học, khả thi, phù hợp để đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành đồng bộ, đúng tiến độ đã cam kết, trong đó tập trung ưu tiên tổ chức thi công hoàn thành tuyến còn lại trong tháng 9/2025 để có thể sớm triển khai lắp đặt các thiết bị, hệ thống cấp, thoát nước, đường điện, đường dây tín hiệu… phục vụ việc vận hành thử nghiệm hoàn thành công trình Nhà ga hành khách và các hạng mục công trình của dự án thành phần 1, 2 và 4.

Phối cảnh Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, Tổng công ty cần chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Bộ Tài chính xây dựng phương án quản lý vận hành, khai thác sân bay; chuẩn bị đội ngũ cán bộ vận hành, quản lý, an ninh, hải quan và dịch vụ đồng bộ, đáp ứng tiêu chí sân bay trung chuyển quốc tế 5 sao.

Đối với các dự án hạ tầng kết nối, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Bộ Xây dựng, các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư tiếp tục tập trung kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tuyến đường giao thông kết nối, hệ thống đường dẫn nhiên liệu, đường cáp quang, các công trình kết nối khác bảo đảm hoàn thành đồng bộ theo tiến độ như đã cam kết...

Đối với nguồn vật liệu san lấp, yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công phải xây dựng kế hoạch chi tiết về nhu cầu sử dụng hằng tháng, hằng tuần, hằng ngày để UBND tỉnh Đồng Nai có kế hoạch, chủ động trong việc điều phối các nguồn cung cấp vật liệu tại các mỏ trên địa bàn tỉnh để bảo đảm nguồn vật liệu cho dự án.

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án thành phần bảo đảm hoàn thành đồng bộ, đúng tiến độ; kịp thời tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.