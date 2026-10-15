Đầu tư

Hà Nội ký hợp đồng triển khai 5 tuyến metro, tổng vốn sơ bộ hơn 1 triệu tỷ đồng

Khánh Linh

Khánh Linh

hanh.tbtc@gmail.com
20:08 | 15/10/2026
(TBTCO) - Với tổng chiều dài khoảng 253,5 km, 5 tuyến đường sắt đô thị số 1, 2, 8, 10 và 14 được Hà Nội triển khai theo hình thức tổng thầu chìa khóa trao tay, hướng tới mục tiêu hoàn thành, đưa vào vận hành trước ngày 31/12/2030.
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Chiều 15/10, UBND TP. Hà Nội tổ chức lễ ký kết hợp đồng chìa khóa trao tay giữa Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và Liên danh Công ty cổ phần Vinhomes – Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng SGC để triển khai 5 tuyến đường sắt đô thị gồm tuyến số 1, 2, 8, 10 và 14.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, việc triển khai đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô.

Với tổng chiều dài khoảng 253,5 km, sơ bộ nhu cầu vốn thực hiện gói thầu hơn 1 triệu tỷ đồng, dự án có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp và thời gian triển khai ngắn, đặt ra yêu cầu cao về tổ chức thực hiện.

Theo ông Vũ Đại Thắng, khi hoàn thành, 5 tuyến đường sắt đô thị sẽ góp phần hình thành mạng lưới giao thông công cộng khối lượng lớn, giảm ùn tắc, cải thiện môi trường và tạo điều kiện phát triển các khu đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

Để đáp ứng yêu cầu tiến độ, thành phố lựa chọn hình thức hợp đồng chìa khóa trao tay (EPC/Turnkey). Theo đó, nhà thầu chịu trách nhiệm tổ chức đồng bộ các công việc từ khảo sát, thiết kế, mua sắm thiết bị, thi công xây dựng, lắp đặt, tích hợp hệ thống đến thử nghiệm, chạy thử và bàn giao công trình.

Chủ tịch UBND thành phố đánh giá phương thức này tạo điều kiện để nhà thầu chủ động huy động nguồn lực, phối hợp các công việc song song và rút ngắn thời gian triển khai. Tuy nhiên, nhà thầu cũng phải chịu trách nhiệm cao đối với chất lượng, tiến độ, chi phí và tính đồng bộ của toàn bộ dự án.

Hà Nội ký hợp đồng triển khai 5 tuyến metro, tổng vốn sơ bộ hơn 1 triệu tỷ đồng
Lễ ký kết hợp đồng chìa khóa trao tay giữa Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội và Liên danh Vinhomes – SGC. Ảnh: Lê Hải

Về yêu cầu triển khai, ông Vũ Đại Thắng đề nghị liên danh xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động các đối tác quốc tế có kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ, thiết bị và xây dựng đường sắt đô thị ngầm.

Thành phố cũng yêu cầu lựa chọn công nghệ hiện đại, đã được kiểm chứng, bảo đảm an toàn, độ tin cậy và hiệu quả khai thác. Hệ thống đoàn tàu, thông tin tín hiệu, điều khiển, cấp điện, quản lý vận hành và bảo trì cần đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất, bảo đảm khả năng kết nối, vận hành liên thông giữa 5 tuyến và mạng lưới đường sắt đô thị trong tương lai.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị liên danh làm việc với các đối tác công nghệ để xây dựng chương trình chuyển giao ngay từ giai đoạn thiết kế, lựa chọn thiết bị; gắn chuyển giao với đào tạo nhân lực, tiếp nhận quy trình kỹ thuật, phần mềm, tài liệu và năng lực vận hành, bảo trì, sửa chữa.

Thành phố mong muốn sau khi dự án hoàn thành, bên cạnh các tuyến đường sắt được đưa vào khai thác, Hà Nội sẽ hình thành đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và năng lực kỹ thuật trong nước, từng bước chủ động trong quản lý, vận hành và phát triển hệ thống đường sắt đô thị.

Về chất lượng và an toàn, liên danh được yêu cầu thiết lập hệ thống quản lý chất lượng thống nhất, kiểm soát chặt chẽ từ khâu thiết kế, lựa chọn vật tư, thiết bị đến thi công, lắp đặt, thử nghiệm và nghiệm thu. Đối với công trình ngầm, đặc biệt là thi công bằng máy khoan hầm TBM, cần có giải pháp kỹ thuật và phương án kiểm soát rủi ro phù hợp, bảo đảm an toàn cho công trình, hạ tầng hiện hữu và đời sống người dân.

Việc kiểm soát chi phí cũng phải được thực hiện xuyên suốt, tuân thủ các cam kết và điều kiện hợp đồng. Các phương án công nghệ, thiết bị cần tính toán cả chi phí đầu tư ban đầu lẫn chi phí vận hành, bảo trì trong vòng đời công trình.

Để bảo đảm mục tiêu hoàn thành 5 tuyến trong năm 2030, thành phố yêu cầu liên danh sớm hoàn thiện kế hoạch tổng thể và chi tiết cho từng tuyến, từng hạng mục; xác định rõ các mốc tiến độ, đường găng và nhu cầu nguồn lực. Máy móc, thiết bị, nhân lực và các nhà thầu chuyên ngành cần được huy động sớm; những công việc đủ điều kiện phải được tổ chức triển khai song song.

Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, cập nhật tiến độ, quản lý hợp đồng, chất lượng, chi phí và việc sử dụng vốn tạm ứng, thanh toán. Các sở, ngành, địa phương cần phối hợp giải quyết các vấn đề về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và thủ tục thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo thành phố đối với những nội dung vượt thẩm quyền, tránh kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Tuyến số 1: Khu Liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - Ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị Thư Lâm - Sân bay Nội Bài.

Tuyến số 2: Sân bay Nội Bài - Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thượng Phúc/Khu Liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương.

Tuyến số 8: Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Thuận An.

Tuyến số 10: Võ Chí Công - Vành đai 2,5 - Times City/Vĩnh Tuy - Cổ Loa/Đông Anh.

Tuyến số 14: Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Ocean Park/Gia Lâm.
Khánh Linh
Từ khóa:
hà nội tuyến metro hợp đồng

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