Thị trường

Ngày 5/10: Giá cao su thế giới tăng, giảm đan xen, trong nước ổn định

06:22 | 05/10/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (5/10) tăng giảm đan xen do chịu sức ép từ tâm lý thận trọng và nhu cầu chưa thực sự mạnh, dù nguồn cung vẫn được hỗ trợ dù thời tiết bất lợi tại các vùng sản xuất. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định.
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Ngày 5/10: Giá cao su thế giới tăng, giảm đan xen, trong nước ổn định
Giá cao su thế giới hôm nay biến động trái chiều.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản đồng loạt giảm tại các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 10 giảm 3.10 Yên/kg (-0,70%), về mức 441 Yên/kg; hợp đồng tháng 11 giảm 2.50 Yên/kg (-0,56%), về mức 444 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,2 Baht (0,2%) lên mức 95,16 Baht/kg.

Sàn SHFE (Thượng Hải), đóng cửa từ ngày 1 - 7/10 do kỳ nghỉ lễ Quốc khánh tại Trung Quốc và sẽ giao dịch trở lại vào ngày 8/10.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 12 tăng từ 252,10 lên 256,50 cent /kg, tương đương khoảng 1,75%; kỳ hạn tháng 1/2027 tăng từ 251 lên 255,50 cent/kg, khoảng 1,79%. Sự phục hồi ở Singapore là tín hiệu tích cực, nhưng chưa đủ để khẳng định nhu cầu tiêu thụ đã tăng mạnh.

Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên, sản lượng cao su tự nhiên toàn cầu năm 2026 được dự báo đạt 15,039 triệu tấn, thấp hơn mức 15,279 triệu tấn trong dự báo trước. Tiêu thụ dự kiến đạt 15,356 triệu tấn, chỉ tăng 0,4%. Chênh lệch giữa hai dự báo vào khoảng 317.000 tấn, tạo cơ sở hỗ trợ giá trung hạn.

Nguồn cung vẫn tiềm ẩn rủi ro do thời tiết và gián đoạn vận tải. Nhu cầu lại phụ thuộc vào doanh số ô tô, sản lượng lốp và thị trường xe điện, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ đang giữ vai trò quan trọng.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn chưa ghi nhận biến động. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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