Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão

Chiều ngày 9/6/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón, hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần 3

Chuyến thăm lần này sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác hơn nữa trên tất cả các mặt đi vào thực chất, hiệu quả hơn, giúp Timor-Leste tranh thủ kinh nghiệm và sự hỗ trợ của Việt Nam để tham gia hiệu quả vào ASEAN và các cơ chế hợp tác khu vực.

Việt Nam và Timor-Leste có quan hệ hữu nghị lâu đời. Việt Nam là một trong những nước đầu tiên công nhận Mặt trận Cách mạng vì một Timor-Leste độc lập (FRETILIN) (tháng 9/1975).

Sau khi Timor-Leste độc lập (ngày 20/5/2002), hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 28/7/2002.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo bắt tay trước khi tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão tiến hành hội đàm.

Về hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước tăng trưởng tích cực. Năm 2025 kim ngạch thương mại song phương đạt 18,7 triệu USD. Trao đổi thương mại giữa hai nước chủ yếu là hoạt động xuất khẩu của Việt Nam với phần lớn là mặt hàng gạo, còn lại là một số hàng tiêu dùng và thực phẩm chế biến.

Việc Thủ tướng Cộng hòa dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8 - 10/6 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt đối với quá trình hội nhập của Timor Leste khi nước này đã trở thành thành viên của ASEAN cũng như tương lai phát triển của Cộng đồng ASEAN.

Hai nước đã ký nhiều văn bản hợp tác như Hiệp định khung về Hợp tác Kỹ thuật và Kinh tế (tháng 4/2010), nhất trí thiết lập cơ chế Ủy ban Hỗn hợp.

Hợp tác đầu tư cũng là điểm sáng giữa hai nước với hoạt động hiệu quả của công ty Viettel Timor (Telemor). Đây là dự án đầu tư của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Việt Nam (Viettel) cung cấp dịch vụ viễn thông tại Timor-Leste (với tên gọi Telemor, thành lập ngày 22/8/2012, chính thức cấp dịch vụ từ ngày 10/7/2013).

Sau hơn 10 năm phát triển, Telemor hiện là nhà mạng lớn nhất Timor-Leste với khoảng 52% thị phần, góp phần làm thay đổi nền viễn thông Timor-Leste, đóng góp quá trình phát triển của nước này.

Những thành tựu và đóng góp của Telemor đã được Chính phủ Timor-Leste ghi nhận và tặng bằng khen cho sự nghiệp phát triển ngành viễn thông tại Timor-Leste.

Ngoài ra, hai nước còn có tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục, dầu khí.../.