Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được “cầm tay chỉ việc” kê khai thuế

Chuyển từ thuế khoán sang kê khai, nâng cao tính minh bạch

Chiều 26/3, Thuế cở sở 10 (Thuế TP. Hồ Chí Minh) tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn phường Vườn Lài, phường Diên Hồng, phường Hoà Hưng.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Vũ Thị Hải Yến - Trưởng Thuế cơ sở 10 TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang phương thức kê khai là một cải cách quan trọng, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Theo bà Yến, phương pháp kê khai doanh thu sẽ khắc phục những bất cập trước đây, đảm bảo nguyên tắc kinh doanh bao nhiêu, kê khai bấy nhiêu; doanh thu cao thì nộp thuế nhiều, doanh thu thấp thì nộp thuế ít. Điều này góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế. Đáng chú ý, ngưỡng doanh thu chịu thuế cũng đã được điều chỉnh. Trước đây, mức miễn thuế là doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống; hiện nay đã nâng lên 500 triệu đồng/năm.

“Các chính sách thuế mới sẽ góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, ý thức kê khai của người nộp thuế. Việc kê khai giúp người nộp thuế chủ động, tự giác hơn, đề cao tính trung thực - vốn là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người nộp thuế. Trong quá trình triển khai, cơ quan thuế cam kết sẽ đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn để quý hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nắm rõ và thực hiện đúng quy định. Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn quý vị chủ động tìm hiểu, thực hiện kê khai thuế trung thực, chính xác, kịp thời” - bà Yến nhấn mạnh.

Làm rõ nghĩa vụ thuế theo từng mức doanh thu

Tại hội nghị, đại diện Thuế cơ sở 10 đã hướng dẫn cụ thể nghĩa vụ thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo quy mô doanh thu. Theo đó, đối với trường hợp có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống, dù không thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế vẫn phải thực hiện nghĩa vụ thông báo doanh thu với cơ quan thuế thông qua phương thức điện tử.

Đối với hộ kinh doanh mới phát sinh trong năm, thời hạn và số lần nộp tờ khai thông báo doanh thu được xác định theo thời điểm bắt đầu hoạt động. Cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế thực hiện ghi chép sổ sách đầy đủ để đảm bảo xác định đúng doanh thu, có thể ghi theo từng giao dịch hoặc tổng hợp theo ngày, đồng thời phải lưu trữ theo quy định.

Đáng lưu ý, một số ngành nghề đặc thù chịu thuế tiêu thụ đặc biệt vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, ghi sổ và nộp thuế, không phụ thuộc ngưỡng doanh thu. Trường hợp doanh thu thực tế vượt ngưỡng 500 triệu đồng/năm, hộ kinh doanh sẽ chuyển sang diện kê khai và nộp thuế kể từ quý phát sinh vượt ngưỡng, không phải kê khai bổ sung cho các kỳ trước.

Đối với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng, thuế được xác định theo quy định tương ứng với từng phương pháp tính thuế. Cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế cân nhắc lựa chọn phương pháp phù hợp, đặc biệt trong trường hợp không bảo đảm đầy đủ hóa đơn, chứng từ chi phí hợp lệ.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định, cũng như yêu cầu người nộp thuế phải thông báo đầy đủ các tài khoản ngân hàng, ví điện tử sử dụng cho hoạt động kinh doanh nhằm bảo đảm tính minh bạch của dòng tiền.

Đối với hoạt động cho thuê bất động sản, người nộp thuế bắt buộc áp dụng phương pháp tính thuế theo doanh thu. Trường hợp cho thuê cho doanh nghiệp, bên thuê có thể thực hiện khai thay, nộp thay thuế nếu hợp đồng có quy định.

Cơ quan thuế cũng cảnh báo một số hành vi vi phạm thường gặp như nộp hồ sơ khai thuế quá hạn, không lập hoặc lập hóa đơn không đúng quy định, sử dụng hóa đơn không hợp pháp, khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc không thực hiện ghi chép, lưu trữ sổ sách theo quy định. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, người nộp thuế có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, ngay tại hội nghị, cán bộ thuế giải đáp nhiều câu hỏi của hộ kinh kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Đồng thời, người nộp thuế được cơ quan thuế tổ chức hướng dẫn trực tiếp, thực hành kê khai trên Cổng dịch vụ công. Việc triển khai theo hình thức “cầm tay chỉ việc” giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từng bước làm quen với quy trình kê khai, nộp thuế điện tử, qua đó giảm bớt bỡ ngỡ trong giai đoạn chuyển đổi và nâng cao khả năng thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định