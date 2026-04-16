Tài chính

Quản lý, tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại

Đức Minh

14:31 | 16/04/2026
(TBTCO) - Ngày 16/4/2026, Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo Phổ biến quy chế quản lý, thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại cho biết, thời gian qua, khung pháp lý về quản lý và sử dụng các nguồn hỗ trợ quốc tế tiếp tục được hoàn thiện. Các quy định đã làm rõ cơ chế quản lý nhà nước đối với các nguồn vốn như: ODA, viện trợ không hoàn lại, hỗ trợ kỹ thuật…, qua đó tạo nền tảng pháp lý ổn định, chặt chẽ cho quá trình tiếp nhận và sử dụng.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành các quy chế quản lý chương trình, dự án, bao gồm cả hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ tài chính và đầu tư. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới về tổ chức bộ máy và thực tiễn triển khai, Bộ Tài chính đã giao Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại chủ trì rà soát, hoàn thiện quy chế nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức đa ngành, đa lĩnh vực hiện nay.

Ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại phát biểu khai mạc. Ảnh: Đức Minh

Quá trình xây dựng, hoàn thiện quy chế có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị trong Bộ Tài chính, đặc biệt là các đơn vị trực tiếp tham gia tiếp nhận, quản lý các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ quốc tế. Nhiều ý kiến góp ý đã được tiếp thu để bảo đảm quy chế vừa tuân thủ quy định pháp luật, vừa sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý.

Ngày 11/3/2026, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 444/QĐ-BTC kèm theo Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật của Bộ Tài chính sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại.

Quy chế có ý nghĩa quan trọng, cụ thể hóa trình tự, thủ tục, cơ chế phối hợp trong nội bộ Bộ Tài chính về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, phù hợp với quy định của pháp luật và chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, đặc thù của Bộ Tài chính; đồng thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Bộ Tài chính.

Quy chế được ban hành đã giúp hoàn thiện khung pháp lý của Bộ Tài chính về quản lý thực hiện chương trình, dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại, bảo đảm tính đồng bộ với các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian phê duyệt, điều chỉnh, triển khai thực hiện chương trình, dự án; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường tính chủ động, trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính trong quản lý thực hiện chương trình, dự án.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Quy chế cũng phản ánh đầy đủ yêu cầu quản lý nhà nước, đồng thời bảo đảm sự thống nhất trong áp dụng các quy định pháp luật hiện hành.

Không đơn thuần là buổi phổ biến văn bản pháp luật, hội thảo còn là diễn đàn để đại diện các đơn vị là chủ dự án, đơn vị thụ hưởng trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nhằm triển khai Quy chế quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, cũng là cơ hội để Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại cùng các đơn vị tham gia công tác quản lý chương trình, dự án của Bộ Tài chính lắng nghe ý kiến từ các đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện và là đối tượng thụ hưởng chính từ các chương trình, dự án.

Hội thảo được tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến. Ảnh: Đức Minh

Ông Phạm Tuấn Anh cho biết, Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại cam kết luôn đồng hành cùng các đơn vị để kịp thời hướng dẫn, hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, dự án, góp phần nâng cao hiệu quả nguồn vốn viện trợ không hoàn lại, đảm bảo cam kết với nhà tài trợ nước ngoài.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe đại diện Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại trình bày các quy định của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam; phổ biến nội dung quy chế quản lý, thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật của Bộ Tài chính sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài; đồng thời trao đổi các nội dung còn vướng mắc trong quá trình triển khai.

Bộ Tài chính đang quản lý số lượng lớn chương trình, dự án, với 40 dự án đang triển khai, tổng nguồn vốn tài trợ hơn 113 triệu USD đến từ 15 nhà tài trợ. Bộ Tài chính đã phân công cho 16 đơn vị làm chủ dự án.
(TBTCO) - Sáng 16/4, UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị Đối thoại với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố năm 2026 nhằm lắng nghe vướng mắc, tháo gỡ “điểm nghẽn” trong tiếp cận vốn, đất đai và thủ tục hành chính. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị.
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên phân bổ ngân sách trung ương ở mức cao nhất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, an toàn khu, biên giới, hải đảo nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 909/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thành lập và sắp xếp lại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Tính đến hết ngày 10/4, TP. Hải Phòng đã giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 8.856 tỷ đồng, đạt 22,8% kế hoạch vốn giao, đứng thứ 2/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 15/2026/QĐ-TTg về quản lý sử dụng phí cho vay lại và phần trích phí bảo lãnh tại Bộ Tài chính giai đoạn 2026 - 2030.
(TBTCO) - Với quy mô vốn tăng mạnh, Hà Nội đang bước vào giai đoạn “cao điểm” giải ngân. Trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, bà Đỗ Thu Hằng - Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết, Thành phố sẽ tập trung mọi nguồn lực để vừa bảo đảm tiến độ, vừa thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
(TBTCO) - Trong quý I/2026, thị trường trái phiếu chính phủ chịu tác động không nhỏ từ những biến động phức tạp của kinh tế - tài chính toàn cầu và trong nước. Dù vậy, công tác huy động vốn vẫn được Kho bạc Nhà nước triển khai linh hoạt, đạt kết quả tích cực, góp phần bảo đảm nguồn cho ngân sách nhà nước.
(TBTCO) - Theo ông Aaditya Mattoo - Giám đốc Nghiên cứu, Nhóm Nghiên cứu Phát triển của Nhóm Ngân hàng Thế giới, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu 2026 nhiều bất định và “cơn gió ngược” gia tăng, cơ hội từ trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số là động lực mới giúp Việt Nam vượt áp lực tăng trưởng.
