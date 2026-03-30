TKV kiện toàn bộ máy lãnh đạo tại hai đơn vị thành viên

Tại Công ty Xây lắp mỏ - TKV, đại diện Ban Tổ chức - Nhân sự Tập đoàn TKV đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Mạnh Cường, trước đó giữ chức Trưởng ban Kỹ thuật - Công nghệ mỏ của TKV, đảm nhận vị trí Giám đốc Công ty Xây lắp mỏ - TKV. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/3/2026, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh cũng ban hành quyết định chỉ định ông Đỗ Mạnh Cường tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty Xây lắp mỏ - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Xây lắp mỏ - TKV cho ông Đỗ Mạnh Cường. Ảnh P.T

Tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin, Hội nghị đã công bố quyết định của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đạt giữ chức Giám đốc Công ty. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Hữu Đạt là 5 năm, tính từ ngày 30/3/2026. Trước khi được bổ nhiệm, ông Đạt là Phó Giám đốc Công ty Than Hạ Long - TKV.

Song song với quyết định về nhân sự điều hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh đã chỉ định ông Nguyễn Hữu Đạt tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Phạm Hồng Thái - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh, trao quyết định chỉ định ông Nguyễn Hữu Đạt (bên trái), Giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin. Ảnh P.T

Trước đó, TKV đã có quyết định cử ông Nguyễn Hữu Đạt làm đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin, tham gia Hội đồng Quản trị và được giới thiệu để thực hiện các bước bổ nhiệm chức danh Giám đốc.

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo tại hai đơn vị thành viên diễn ra trong bối cảnh TKV đang đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh. Các quyết định bổ nhiệm lần này được đánh giá là phù hợp với định hướng phát triển, đồng thời tạo điều kiện để phát huy năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ.

Thông qua việc sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo chủ chốt, TKV kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm ổn định hoạt động và hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2026 cũng như các giai đoạn tiếp theo.