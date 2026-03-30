TKV kiện toàn bộ máy lãnh đạo tại hai đơn vị thành viên

17:47 | 30/03/2026
(TBTCO) - Sáng ngày 30/3, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định liên quan đến công tác cán bộ tại hai đơn vị trực thuộc là Công ty Xây lắp mỏ - TKV và Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin.
Tại Công ty Xây lắp mỏ - TKV, đại diện Ban Tổ chức - Nhân sự Tập đoàn TKV đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Mạnh Cường, trước đó giữ chức Trưởng ban Kỹ thuật - Công nghệ mỏ của TKV, đảm nhận vị trí Giám đốc Công ty Xây lắp mỏ - TKV. Quyết định có hiệu lực từ ngày 30/3/2026, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh cũng ban hành quyết định chỉ định ông Đỗ Mạnh Cường tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty Xây lắp mỏ - TKV nhiệm kỳ 2025 - 2030.

TKV kiện toàn bộ máy lãnh đạo tại hai đơn vị thành viên
Tổng Giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Xây lắp mỏ - TKV cho ông Đỗ Mạnh Cường. Ảnh P.T

Tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin, Hội nghị đã công bố quyết định của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Đạt giữ chức Giám đốc Công ty. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Hữu Đạt là 5 năm, tính từ ngày 30/3/2026. Trước khi được bổ nhiệm, ông Đạt là Phó Giám đốc Công ty Than Hạ Long - TKV.

Song song với quyết định về nhân sự điều hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh đã chỉ định ông Nguyễn Hữu Đạt tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin nhiệm kỳ 2025 - 2030.

TKV kiện toàn bộ máy lãnh đạo tại hai đơn vị thành viên
Ông Phạm Hồng Thái - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh, trao quyết định chỉ định ông Nguyễn Hữu Đạt (bên trái), Giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin. Ảnh P.T

Trước đó, TKV đã có quyết định cử ông Nguyễn Hữu Đạt làm đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin, tham gia Hội đồng Quản trị và được giới thiệu để thực hiện các bước bổ nhiệm chức danh Giám đốc.

Việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo tại hai đơn vị thành viên diễn ra trong bối cảnh TKV đang đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh. Các quyết định bổ nhiệm lần này được đánh giá là phù hợp với định hướng phát triển, đồng thời tạo điều kiện để phát huy năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ.

Thông qua việc sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo chủ chốt, TKV kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, bảo đảm ổn định hoạt động và hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2026 cũng như các giai đoạn tiếp theo.

Tiến Dũng
Trường Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Tài chính chiêu sinh lớp bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước

Bình dân học vụ trong kỷ nguyên số - yêu cầu mới đối với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức

Cục trưởng Mai Xuân Thành biểu dương những nỗ lực của cán bộ, công chức Thuế TP. Đà Nẵng

TKV kiện toàn bộ máy lãnh đạo tại hai đơn vị thành viên

TKV kiện toàn bộ máy lãnh đạo tại hai đơn vị thành viên

Cao Bằng: Hải quan chủ động triển khai cửa khẩu số, rút ngắn thời gian thông quan

Triển khai khung pháp lý, sẵn sàng vận hành sàn giao dịch các-bon tại Việt Nam

10 loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Kho bạc Nhà nước giữ nhịp điều hành ngân sách, đẩy mạnh chuyển đổi số

Lợi nhuận quý I phục hồi nhưng phân hóa theo từng ngành

Petrolimex Aviation đảm bảo nguồn cung Jet A1 liên tục, ứng phó linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động

Petrolimex Aviation đảm bảo nguồn cung Jet A1 liên tục, ứng phó linh hoạt trong bối cảnh thị trường biến động

(TBTCO) - Trước biến động mạnh của thị trường nhiên liệu hàng không, Petrolimex Aviation chủ động đa dạng nguồn cung, điều hành linh hoạt, đảm bảo Jet A-1 liên tục, không gián đoạn hoạt động bay.
Giữ vững “trục xương sống” truyền tải điện miền Trung mùa cao điểm

(TBTCO) - Miền Trung giữ vai trò then chốt trong truyền tải điện quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tăng cao và nguồn cung biến động. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Đình Chiến - Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) cho biết, PTC2 đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo đảm vận hành an toàn, liên tục trong mùa khô và ứng phó với các rủi ro thiên tai.
Hải Phòng: Chủ động đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ

(TBTCO) - Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Hoàng Minh Cường tại Hội nghị gặp mặt, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực hàng lỏng (xăng, dầu, khí) trên địa bàn thành phố vào sáng ngày 29/3.
EuroCham công bố ban lãnh đạo mới và định hướng chiến lược cho năm 2026

(TBTCO) - Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) vừa tổ chức thành công Đại hội Thường niên, đánh dấu một năm đầy thành tựu của EuroCham, đồng thời công bố Ban Lãnh đạo mới gồm 17 thành viên cho nhiệm kỳ 2026.
Ứng dụng AI, Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng đồng hành doanh nghiệp chuyển đổi số

(TBTCO) - Thực hiện chủ trương tạo thuận lợi thương mại, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khai báo hải quan cho thấy quyết tâm của Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng, Chi cục Hải quan khu vực XII trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, giảm sai sót, rút ngắn thời gian thông quan và nâng cao chất lượng tuân thủ.
Chọn số theo “tip” của những tỷ phú Vietlott, người đàn ông ở An Giang trúng độc đắc hơn 14,5 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 27/3/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải độc đắc xổ số tự chọn Lotto 5/35 kỳ quay số mở thưởng số 00523 cho anh N.Q.T, người chơi hiện đang sinh sống và làm việc tại tỉnh An Giang, với giá trị trúng thưởng hơn 14,5 tỷ đồng. Tại buổi lễ trao thưởng, anh N.Q.T đã trao tặng 300 triệu đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.
VSIP dự kiến mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam

(TBTCO) - Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh cho biết, VSIP đang hướng tới sớm mở rộng dự án lên con số 30 tại Việt Nam.
Sửa Nghị định hóa đơn điện tử: Giảm thủ tục, gỡ vướng cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh

(TBTCO) - Dự thảo Nghị định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử đang được hoàn thiện theo hướng giảm mạnh thủ tục hành chính, lấy người nộp thuế làm trung tâm. Tại hội thảo ngày 27/3, nhiều ý kiến doanh nghiệp đề xuất tháo gỡ "nút thắt" cho hộ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, góp phần đưa chính sách đi vào thực tiễn.
TKV kiện toàn bộ máy lãnh đạo tại hai đơn vị thành viên

TKV kiện toàn bộ máy lãnh đạo tại hai đơn vị thành viên

Cao Bằng: Hải quan chủ động triển khai cửa khẩu số, rút ngắn thời gian thông quan

Cao Bằng: Hải quan chủ động triển khai cửa khẩu số, rút ngắn thời gian thông quan

Triển khai khung pháp lý, sẵn sàng vận hành sàn giao dịch các-bon tại Việt Nam

Triển khai khung pháp lý, sẵn sàng vận hành sàn giao dịch các-bon tại Việt Nam

10 loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

10 loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Kho bạc Nhà nước giữ nhịp điều hành ngân sách, đẩy mạnh chuyển đổi số

Kho bạc Nhà nước giữ nhịp điều hành ngân sách, đẩy mạnh chuyển đổi số

Lợi nhuận quý I phục hồi nhưng phân hóa theo từng ngành

Lợi nhuận quý I phục hồi nhưng phân hóa theo từng ngành

Chứng khoán ngày 30/3: Lực cầu nhập cuộc cuối phiên giúp VN-Index thu hẹp đà giảm

Thêm 5 khoản thu nhập được miễn khi tính thuế thu nhập cá nhân

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

Tỷ giá USD hôm nay (28/3): DXY vượt 100 điểm, tỷ giá USD tự do tăng vọt áp sát 28.000 đồng

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Ngày 28/3: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu giữ ổn định quanh vùng cao

Gia Lai: Doanh nghiệp đề xuất dự án cao tốc nối Pleiku với Cửa khẩu Lệ Thanh