10 loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

Văn Tuấn

17:45 | 30/03/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, trong đó có quy định về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Vậy những thu nhập nào phải chịu thuế thu nhập cá nhân?
Miễn, giảm nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân để khuyến khích làm việc trong ngành, lĩnh vực ưu tiên

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 quy định 10 loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, bao gồm: thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng; thu nhập từ tiền bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại; thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và các tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng; thu nhập khác.

10 loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Ảnh minh họa: TN

Bộ Tài chính cho biết, để thực hiện chủ trương bỏ hình thức thuế khoán theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về việc không áp dụng phương pháp khoán thuế từ ngày 1/1/2026, khuyến khích cá nhân kinh doanh thành lập, chuyển đổi thành doanh nghiệp, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 đã điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm và cho trừ mức này trước khi tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Đồng thời, bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Riêng cá nhân có doanh trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỷ đồng/năm được lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc theo thu nhập. Quy định này đã tạo ra hành lang pháp lý công bằng, bình đẳng, phù hợp với điều kiện kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh, qua đó hỗ trợ cá nhân yên tâm sản xuất, kinh doanh để ổn định đời sống và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Triển khai thực hiện quy định này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5/3/2026 quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, trong đó đã quy định chi tiết, cụ thể về phương pháp tính thuế, doanh thu, các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, nguyên tắc khai thuế, tính thuế.

Theo đó, về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân không quy định lại, mà dẫn chiếu theo quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, để đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán của hệ thống pháp luật./.

(TBTCO) - Kỳ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 được thực hiện trong bối cảnh nhiều chính sách thuế mới ban hành và áp dụng cho toàn bộ kỳ tính thuế. Do đó, doanh nghiệp cần rà soát nhiều yếu tố để bảo đảm thực hiện đúng quy định.
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15. Luật Thuế thu nhập cá nhân được Quốc ban hành tháng 12/2025 tiếp tục duy trì miễn thuế đối với khoản thu nhập này, ngoài ra bổ sung 5 khoản thu nhập miễn thuế nhằm hỗ trợ, thúc đẩy và khuyến khích cá nhân làm việc trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên.
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.
(TBTCO) - Triển khai kế hoạch “15 ngày cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh”, Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp hỗ trợ theo hình thức “cầm tay chỉ việc” cho 10.885 hộ kinh doanh, giúp người nộp thuế hiểu đúng, làm đúng ngay từ đầu.
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32/2026/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 27/3/2026.
(TBTCO) - Trong kỳ quyết toán thuế năm 2025, Thuế tỉnh Điện Biên đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế một cách thuận tiện, nhanh chóng và đúng thời gian quy định.
(TBTCO) - Việc hoàn thiện các quy định theo hướng rõ ràng, minh bạch và khả thi sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế; đồng thời tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật.
(TBTCO) - Từ năm 2026, hàng chục nghìn hộ kinh doanh tại Quảng Ninh bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng khi thực hiện kê khai thuế theo doanh thu thực tế. Không chỉ thay đổi cách tính thuế, đây còn là bước tiến lớn trong minh bạch hóa hoạt động kinh doanh. Trước những bỡ ngỡ ban đầu, ngành Thuế Quảng Ninh đã triển khai hàng loạt giải pháp đồng hành, giúp người nộp thuế thích nghi nhanh chóng và thực hiện đúng quy định ngay từ những kỳ kê khai đầu tiên.
