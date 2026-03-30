Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 quy định 10 loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, bao gồm: thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ chuyển nhượng vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ trúng thưởng; thu nhập từ tiền bản quyền; thu nhập từ nhượng quyền thương mại; thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là chứng khoán, phần vốn trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh, bất động sản và các tài sản phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng; thu nhập khác.

Bộ Tài chính cho biết, để thực hiện chủ trương bỏ hình thức thuế khoán theo Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về việc không áp dụng phương pháp khoán thuế từ ngày 1/1/2026, khuyến khích cá nhân kinh doanh thành lập, chuyển đổi thành doanh nghiệp, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 đã điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm và cho trừ mức này trước khi tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Đồng thời, bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với hộ, cá nhân kinh doanh. Riêng cá nhân có doanh trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỷ đồng/năm được lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hoặc theo thu nhập. Quy định này đã tạo ra hành lang pháp lý công bằng, bình đẳng, phù hợp với điều kiện kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh, qua đó hỗ trợ cá nhân yên tâm sản xuất, kinh doanh để ổn định đời sống và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Triển khai thực hiện quy định này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5/3/2026 quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, trong đó đã quy định chi tiết, cụ thể về phương pháp tính thuế, doanh thu, các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, nguyên tắc khai thuế, tính thuế.

Theo đó, về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân không quy định lại, mà dẫn chiếu theo quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, để đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán của hệ thống pháp luật./.