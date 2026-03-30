Lợi nhuận quý I phục hồi nhưng phân hóa theo từng ngành

SSI Research vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh quý I/2026 của khoảng 40 doanh nghiệp trong danh mục theo dõi, cho thấy bức tranh lợi nhuận có sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, với nhiều trường hợp tăng trưởng đột biến, nhưng cũng không ít doanh nghiệp chịu áp lực suy giảm.

Nổi bật nhất trong nhóm tăng trưởng là Công ty Điện lực Nhơn Trạch 2 (NT2), khi lợi nhuận sau thuế được dự báo đạt khoảng 209 tỷ đồng, tăng tới 465% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ sản lượng điện dự kiến tăng mạnh 50 - 60%, trong khi chi phí khấu hao giảm đáng kể. Tuy nhiên, nếu so với quý IV/2025, mức lợi nhuận này vẫn thấp hơn khoảng 62%, phản ánh yếu tố mùa vụ và nền so sánh cao của giai đoạn trước.

Nguồn: SSI Research.

Ở khối tiêu dùng - bán lẻ, Masan Group (MSN) được kỳ vọng ghi nhận lợi nhuận khoảng 2.500 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ và cao hơn 9% so với quý trước. Kết quả này được hỗ trợ bởi giá vonfram duy trì xu hướng tích cực, mảng thực phẩm - đồ uống phục hồi, cùng với hiệu quả vận hành hệ thống bán lẻ tiếp tục cải thiện.

Tương tự, Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) có thể đạt mức lãi khoảng 1.500 tỷ đồng, tăng 121% so với cùng kỳ và tăng 23% so với quý liền trước, thiết lập mức cao kỷ lục trong một quý. Sự bứt phá này đến từ nguồn cung vàng nguyên liệu được cải thiện, doanh số trang sức tăng mạnh và lợi thế từ lượng hàng tồn kho giá thấp.

Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, Xi măng Hà Tiên (HT1) được dự báo chuyển từ trạng thái thua lỗ cùng kỳ sang có lãi khoảng 109 tỷ đồng, nhờ giá bán cải thiện, sản lượng tiêu thụ tăng từ các dự án hạ tầng và chủ động hơn về nguồn cung than đầu vào.

Ngành phân bón cũng ghi nhận tín hiệu tích cực với Đạm Cà Mau (DCM), khi lợi nhuận ước đạt 700 - 1.000 tỷ đồng, tăng khoảng 70 - 143% so với cùng kỳ, nhờ giá urê duy trì ở mức cao và lợi thế tồn kho giá rẻ.

Ở nhóm bất động sản, Khang Điền (KDH) được dự báo đạt lợi nhuận khoảng 198 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ nhờ tiếp tục bàn giao sản phẩm thấp tầng tại dự án Gladia. Dù vậy, kết quả này giảm mạnh 75% so với quý IV/2025, cho thấy sự chênh lệch lớn giữa các giai đoạn ghi nhận doanh thu.

Theo SSI Research, Hòa Phát (HPG) - đại diện ngành thép - được kỳ vọng đạt lợi nhuận khoảng 5.500 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ, nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi duy trì ổn định và có thêm đóng góp từ các khoản thu nhập bất thường liên quan đến chuyển nhượng tài sản.

Ngành ngân hàng tiếp tục ghi nhận điểm sáng tại VPBank (VPB) với lợi nhuận dự kiến đạt khoảng 7.500 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ nhờ tăng trưởng tín dụng và huy động. Tuy nhiên, so với quý trước, lợi nhuận có thể giảm 27% do biên lãi ròng (NIM) chịu áp lực từ chi phí vốn gia tăng, trong khi thu nhập từ mảng chứng khoán khó lặp lại mức nền cao của quý cuối năm 2025.

Ở nhóm bán lẻ công nghệ, Digiworld (DGW) được dự báo đạt lợi nhuận khoảng 170 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ, nhờ nhu cầu thay mới thiết bị điện tử như điện thoại và máy tính xách tay gia tăng. Thế Giới Di Động (MWG) cũng được kỳ vọng tăng trưởng 45%, đạt khoảng 2.250 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực hàng tiêu dùng, Vinamilk (VNM) và Sabeco (SAB) lần lượt được dự báo đạt lợi nhuận khoảng 2.300 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng, tăng tương ứng 45% và 25%, chủ yếu nhờ nền so sánh thấp của cùng kỳ và chi phí đầu vào hạ nhiệt.

Nhóm logistics dù được kỳ vọng hưởng lợi từ những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng mức tăng trưởng lợi nhuận không quá nổi bật. Gemadept (GMD) có thể tăng 25%, Hải An (HAH) tăng 15% và PVTrans (PVT) tăng khoảng 13%. Một số doanh nghiệp vốn hóa lớn khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng vừa phải như FPT tăng 16%, lên 2.523 tỷ đồng; PV Gas (GAS) tăng 11%, lên 3.051 tỷ đồng; Vinhomes (VHM) tăng khoảng 6%, đạt 2.817 tỷ đồng hay Nhựa Bình Minh tăng 5%, lên 302 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, nhóm khu công nghiệp được dự báo có diễn biến kém tích cực. Kinh Bắc City (KBC) có thể ghi nhận lợi nhuận giảm tới 68% so với cùng kỳ, còn khoảng 268 tỷ đồng, chủ yếu từ việc bàn giao 12 ha tại Khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh và một số sản phẩm nhà ở xã hội. Sonadezi Châu Đức (SZC) cũng được dự báo giảm khoảng một nửa lợi nhuận, xuống còn 63 tỷ đồng, dù giá thuê đất vẫn duy trì xu hướng tăng lên khoảng 100 USD/m² và biên lợi nhuận ở mức cao. Viglacera (VGC) có thể giảm 18% lợi nhuận, còn khoảng 245 tỷ đồng, khi mảng khu công nghiệp vẫn tăng trưởng, nhưng bị bào mòn bởi áp lực chi phí đầu vào trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Trong ngành ngân hàng, Sacombank (STB) được dự báo ghi nhận kết quả kém tích cực khi lợi nhuận có thể giảm gần một nửa, xuống khoảng 2.000 tỷ đồng, do chất lượng tài sản chịu áp lực, nợ xấu gia tăng và chi phí tín dụng duy trì ở mức cao. Ở lĩnh vực điện, PV Power (POW) được ước tính đạt lợi nhuận trong khoảng 320 - 445 tỷ đồng, giảm 0 - 28% so với cùng kỳ. Dù sản lượng điện tiếp tục tăng, việc ghi nhận chi phí cố định từ các dự án Nhơn Trạch 3 và 4 được cho là yếu tố gây sức ép đáng kể lên lợi nhuận trong kỳ./.