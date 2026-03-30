Thêm 5 khoản thu nhập được miễn khi tính thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15.

Bộ Tài chính cho biết, dự thảo Nghị định tập trung vào các nội dung như người nộp thuế; thu nhập chịu thuế và các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế; thu nhập được miễn thuế (có 21 khoản thu nhập được miễn thuế); nguyên tắc, điều kiện miễn thuế, giảm thuế; căn cứ tính thuế đối với từng loại thu nhập; quy đổi thu nhập chịu thuế; kỳ tính thuế; khấu trừ thuế; khai thuế thay, nộp thuế thay; quyết toán thuế; hoàn thuế; hiệu lực thi hành.

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, 21 khoản thu nhập được miễn khi tính thuế thu nhập cá nhân, tăng 5 khoản so với quy định cũ. Ảnh: TN

Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định liên quan đến các khoản giảm trừ mà người nộp thuế được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, mở rộng phạm vi được miễn thuế đối với một số khoản thu nhập như thu nhập từ làm đêm, thêm giờ, các khoản trợ cấp mất việc, thôi việc; bổ sung quy định liên quan đến khoản giảm trừ cho y tế, giáo dục.

Bố cục của Nghị định gồm 7 chương, 70 điều, bám sát các nội dung mà tại Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 giao Chính phủ quy định chi tiết.

Theo Bộ Tài chính, so với quy định hiện hành, về cơ bản, các nội dung quy định tại dự thảo Nghị định sẽ giảm nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế trong nhiều trường hợp, tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế trong việc kê khai, nộp thuế (thể hiện tại các quy định về giảm trừ gia cảnh, biểu thuế lũy tiến từng phần, các khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế, quy định bổ sung về các khoản giảm trừ cho y tế, giáo dục - đào tạo, ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với cá nhân kinh doanh, ngưỡng tính thuế đối với một số khoản thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng…).

Dự thảo Nghị định quy định cụ thể về 21 khoản thu nhập được miễn thuế (bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế so với trước đây). Đồng thời, quy định miễn thuế 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương của cá nhân là nhân lực chất lượng số chất lượng cao, của cá nhân là nhân lực công nghệ cao trong một số lĩnh vực để thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đáng chú ý, dự thảo Nghị định cũng quy định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng chỉ quỹ mở thành lập theo quy định của pháp luật về chứng khoán được nắm giữ từ 2 năm trở lên kể từ ngày mua, giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với lợi tức của nhà đầu tư cá nhân được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản thành lập theo quy định của Luật Chứng khoán trong thời hạn 5 năm để thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán bền vững, đưa thị trường chứng khoán từng bước trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế.

Ngoài ra, đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, bên cạnh việc được giảm nghĩa vụ thuế do điều chỉnh tăng các khoản giảm trừ, còn có thể được giảm nghĩa vụ thuế thông qua các quy định mới được sửa đổi, bổ sung tại Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 và dự thảo Nghị định, như quy định không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân các khoản sau:

Một là, khoản tiền làm việc ban đêm, làm thêm giờ (theo quy định trước đó, chỉ được miễn thuế đối với phần tiền lương trả cao hơn so với tiền lương làm ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật).

Hai là, toàn bộ khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được nhận, kể cả cao hơn mức quy định của pháp luật về lao động (theo quy định trước đó, chỉ được miễn thuế đối với phần nhận được theo mức quy định của pháp luật lao động).

Ba là, khoản tiền do người sử dụng lao động đóng góp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo Luật Bảo hiểm xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không quá 3 triệu đồng/người/năm (hiện nay, mức khống chế là 1 triệu đồng/người/năm).

Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện quy định này sẽ góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho nhiều đối tượng, đặc biệt, tỷ lệ giảm cho các đối tượng nộp thuế ở bậc thấp sẽ cao hơn./.