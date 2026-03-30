Thuế - Hải quan

Thêm 5 khoản thu nhập được miễn khi tính thuế thu nhập cá nhân

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
16:06 | 30/03/2026
(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 được Quốc hội ban hành tháng 12/2025 tiếp tục duy trì 16 khoản thu nhập được miễn thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân. Đồng thời bổ sung 5 khoản thu nhập miễn thuế nhằm hỗ trợ, thúc đẩy và khuyến khích cá nhân làm việc trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước.
Miễn, giảm nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân để khuyến khích làm việc trong ngành, lĩnh vực ưu tiên

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15.

Bộ Tài chính cho biết, dự thảo Nghị định tập trung vào các nội dung như người nộp thuế; thu nhập chịu thuế và các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế; thu nhập được miễn thuế (có 21 khoản thu nhập được miễn thuế); nguyên tắc, điều kiện miễn thuế, giảm thuế; căn cứ tính thuế đối với từng loại thu nhập; quy đổi thu nhập chịu thuế; kỳ tính thuế; khấu trừ thuế; khai thuế thay, nộp thuế thay; quyết toán thuế; hoàn thuế; hiệu lực thi hành.

Thêm 5 khoản thu nhập được miễn khi tính thuế thu nhập cá nhân

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, 21 khoản thu nhập được miễn khi tính thuế thu nhập cá nhân, tăng 5 khoản so với quy định cũ. Ảnh: TN

Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng bổ sung quy định liên quan đến các khoản giảm trừ mà người nộp thuế được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, mở rộng phạm vi được miễn thuế đối với một số khoản thu nhập như thu nhập từ làm đêm, thêm giờ, các khoản trợ cấp mất việc, thôi việc; bổ sung quy định liên quan đến khoản giảm trừ cho y tế, giáo dục.

Bố cục của Nghị định gồm 7 chương, 70 điều, bám sát các nội dung mà tại Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 giao Chính phủ quy định chi tiết.

Theo Bộ Tài chính, so với quy định hiện hành, về cơ bản, các nội dung quy định tại dự thảo Nghị định sẽ giảm nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế trong nhiều trường hợp, tạo thuận lợi hơn cho người nộp thuế trong việc kê khai, nộp thuế (thể hiện tại các quy định về giảm trừ gia cảnh, biểu thuế lũy tiến từng phần, các khoản thu nhập được miễn thuế, giảm thuế, quy định bổ sung về các khoản giảm trừ cho y tế, giáo dục - đào tạo, ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với cá nhân kinh doanh, ngưỡng tính thuế đối với một số khoản thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại từ 10 triệu đồng lên 20 triệu đồng…).

Dự thảo Nghị định quy định cụ thể về 21 khoản thu nhập được miễn thuế (bổ sung 5 khoản thu nhập được miễn thuế so với trước đây). Đồng thời, quy định miễn thuế 5 năm đối với thu nhập từ tiền lương của cá nhân là nhân lực chất lượng số chất lượng cao, của cá nhân là nhân lực công nghệ cao trong một số lĩnh vực để thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đáng chú ý, dự thảo Nghị định cũng quy định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng chỉ quỹ mở thành lập theo quy định của pháp luật về chứng khoán được nắm giữ từ 2 năm trở lên kể từ ngày mua, giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với lợi tức của nhà đầu tư cá nhân được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán, quỹ đầu tư bất động sản thành lập theo quy định của Luật Chứng khoán trong thời hạn 5 năm để thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán bền vững, đưa thị trường chứng khoán từng bước trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế.

Ngoài ra, đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, bên cạnh việc được giảm nghĩa vụ thuế do điều chỉnh tăng các khoản giảm trừ, còn có thể được giảm nghĩa vụ thuế thông qua các quy định mới được sửa đổi, bổ sung tại Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 và dự thảo Nghị định, như quy định không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân các khoản sau:

Một là, khoản tiền làm việc ban đêm, làm thêm giờ (theo quy định trước đó, chỉ được miễn thuế đối với phần tiền lương trả cao hơn so với tiền lương làm ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật).

Hai là, toàn bộ khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm được nhận, kể cả cao hơn mức quy định của pháp luật về lao động (theo quy định trước đó, chỉ được miễn thuế đối với phần nhận được theo mức quy định của pháp luật lao động).

Ba là, khoản tiền do người sử dụng lao động đóng góp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo Luật Bảo hiểm xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không quá 3 triệu đồng/người/năm (hiện nay, mức khống chế là 1 triệu đồng/người/năm).

Theo Bộ Tài chính, việc thực hiện quy định này sẽ góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho nhiều đối tượng, đặc biệt, tỷ lệ giảm cho các đối tượng nộp thuế ở bậc thấp sẽ cao hơn./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
thuế thu nhập cá nhân Khoản thu nhập miễn thuế Nghị định quy định giảm trừ thuế nộp thuế thay khấu trừ thuế

Bài liên quan

Từ 2026: Cho phép khấu trừ thuế với hàng nông sản, bỏ điều kiện hoàn thuế

Từ 2026: Cho phép khấu trừ thuế với hàng nông sản, bỏ điều kiện hoàn thuế

Mức giảm trừ gia cảnh được tính toán kỹ lưỡng theo số liệu kinh tế

Mức giảm trừ gia cảnh được tính toán kỹ lưỡng theo số liệu kinh tế

Thuế giá trị gia tăng với nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài: 5% hay 10%?

Thuế giá trị gia tăng với nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài: 5% hay 10%?

Dành cho bạn

Thêm 5 khoản thu nhập được miễn khi tính thuế thu nhập cá nhân

Thêm 5 khoản thu nhập được miễn khi tính thuế thu nhập cá nhân

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): "Chìa khóa" thể chế cho Hà Nội vươn tầm

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): "Chìa khóa" thể chế cho Hà Nội vươn tầm

Hạ tầng GELEX công bố hoàn tất khoản vay hợp vốn 200 triệu USD với HSBC

Hạ tầng GELEX công bố hoàn tất khoản vay hợp vốn 200 triệu USD với HSBC

Trái phiếu xanh bước vào giai đoạn tăng tốc

Trái phiếu xanh bước vào giai đoạn tăng tốc

Quyết toán thuế năm 2025: Doanh nghiệp cần lưu ý các quy định mới

Quyết toán thuế năm 2025: Doanh nghiệp cần lưu ý các quy định mới

Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát

Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát

Đọc thêm

Miễn, giảm nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân để khuyến khích làm việc trong ngành, lĩnh vực ưu tiên

Miễn, giảm nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân để khuyến khích làm việc trong ngành, lĩnh vực ưu tiên

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15. Luật Thuế thu nhập cá nhân được Quốc ban hành tháng 12/2025 tiếp tục duy trì miễn thuế đối với khoản thu nhập này, ngoài ra bổ sung 5 khoản thu nhập miễn thuế nhằm hỗ trợ, thúc đẩy và khuyến khích cá nhân làm việc trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên.
Giảm thuế - giải pháp kịp thời bình ổn giá xăng dầu trong nước

Giảm thuế - giải pháp kịp thời bình ổn giá xăng dầu trong nước

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.
Thuế tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp “cầm tay chỉ việc” để hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng

Thuế tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp “cầm tay chỉ việc” để hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng

(TBTCO) - Triển khai kế hoạch “15 ngày cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh”, Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp hỗ trợ theo hình thức “cầm tay chỉ việc” cho 10.885 hộ kinh doanh, giúp người nộp thuế hiểu đúng, làm đúng ngay từ đầu.
Hướng dẫn chính sách thuế với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa

Hướng dẫn chính sách thuế với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32/2026/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 27/3/2026.
Thuế tỉnh Điện Biên tuyên truyền, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế quyết toán thuế

Thuế tỉnh Điện Biên tuyên truyền, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế quyết toán thuế

(TBTCO) - Trong kỳ quyết toán thuế năm 2025, Thuế tỉnh Điện Biên đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế một cách thuận tiện, nhanh chóng và đúng thời gian quy định.
Hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế theo hướng giảm rủi ro cho người nộp thuế

Hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế theo hướng giảm rủi ro cho người nộp thuế

(TBTCO) - Việc hoàn thiện các quy định theo hướng rõ ràng, minh bạch và khả thi sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế; đồng thời tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ theo quy định pháp luật.
Thuế Quảng Ninh hỗ trợ cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai và nộp thuế theo phương pháp kê khai

Thuế Quảng Ninh hỗ trợ cá nhân kinh doanh đăng ký, kê khai và nộp thuế theo phương pháp kê khai

(TBTCO) - Từ năm 2026, hàng chục nghìn hộ kinh doanh tại Quảng Ninh bước vào giai đoạn chuyển đổi quan trọng khi thực hiện kê khai thuế theo doanh thu thực tế. Không chỉ thay đổi cách tính thuế, đây còn là bước tiến lớn trong minh bạch hóa hoạt động kinh doanh. Trước những bỡ ngỡ ban đầu, ngành Thuế Quảng Ninh đã triển khai hàng loạt giải pháp đồng hành, giúp người nộp thuế thích nghi nhanh chóng và thực hiện đúng quy định ngay từ những kỳ kê khai đầu tiên.
Ứng dụng AI, Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng đồng hành doanh nghiệp chuyển đổi số

Ứng dụng AI, Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng đồng hành doanh nghiệp chuyển đổi số

(TBTCO) - Thực hiện chủ trương tạo thuận lợi thương mại, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khai báo hải quan cho thấy quyết tâm của Hải quan Khu công nghiệp Đà Nẵng, Chi cục Hải quan khu vực XII trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, giảm sai sót, rút ngắn thời gian thông quan và nâng cao chất lượng tuân thủ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thêm 5 khoản thu nhập được miễn khi tính thuế thu nhập cá nhân

Thêm 5 khoản thu nhập được miễn khi tính thuế thu nhập cá nhân

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): "Chìa khóa" thể chế cho Hà Nội vươn tầm

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): "Chìa khóa" thể chế cho Hà Nội vươn tầm

Hạ tầng GELEX công bố hoàn tất khoản vay hợp vốn 200 triệu USD với HSBC

Hạ tầng GELEX công bố hoàn tất khoản vay hợp vốn 200 triệu USD với HSBC

Trái phiếu xanh bước vào giai đoạn tăng tốc

Trái phiếu xanh bước vào giai đoạn tăng tốc

Quyết toán thuế năm 2025: Doanh nghiệp cần lưu ý các quy định mới

Quyết toán thuế năm 2025: Doanh nghiệp cần lưu ý các quy định mới

Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát

Bộ Tài chính tăng cường bình ổn giá, hỗ trợ giảm chi phí nông nghiệp và kiểm soát lạm phát

VietinBank triển khai gói ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ

VietinBank triển khai gói ưu đãi lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu vừa và nhỏ

DATC phát động Tuần lễ Hiến máu tình nguyện năm 2026

DATC phát động Tuần lễ Hiến máu tình nguyện năm 2026

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

Ngày 29/3: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê tiếp đà lao dốc

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

"Cầm lái" linh hoạt khi tỷ giá USD tự do chạm 28.000 đồng, lãi suất liên ngân hàng vượt 8%

Tỷ giá USD hôm nay (28/3): DXY vượt 100 điểm, tỷ giá USD tự do tăng vọt áp sát 28.000 đồng

Tỷ giá USD hôm nay (28/3): DXY vượt 100 điểm, tỷ giá USD tự do tăng vọt áp sát 28.000 đồng

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Ngày 29/3: Giá heo hơi tiếp tục điều chỉnh, áp lực giảm chưa dừng lại

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Ngày 30/3: Giá tiêu vượt mốc 140.000 đồng/kg, cà phê ổn định trở lại

Ngày 28/3: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu giữ ổn định quanh vùng cao

Ngày 28/3: Giá cà phê tiếp tục giảm, hồ tiêu giữ ổn định quanh vùng cao

Gia Lai: Doanh nghiệp đề xuất dự án cao tốc nối Pleiku với Cửa khẩu Lệ Thanh

Gia Lai: Doanh nghiệp đề xuất dự án cao tốc nối Pleiku với Cửa khẩu Lệ Thanh