Hải Phòng: Chủ động đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ

Quỳnh Nga

13:02 | 29/03/2026
(TBTCO) - Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Hoàng Minh Cường tại Hội nghị gặp mặt, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực hàng lỏng (xăng, dầu, khí) trên địa bàn thành phố vào sáng ngày 29/3.
aa

Hải Phòng - địa phương giữ vai trò là trung tâm công nghiệp, cảng biển và logistics lớn của cả nước. Trước diễn biến phức tạp của tình hình xăng dầu trong thời gian qua đã tác động trực tiếp, sâu rộng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố, nhất là đối với các lĩnh vực vận tải, logistics, cảng biển, sản xuất công nghiệp, xây dựng, thương mại, xuất nhập khẩu, tài chính, ngân hàng và đặc biệt là hoạt động cung ứng xăng dầu.

Ông Hoàng Minh Cường, Phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu. Ảnh: Quỳnh Nga

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết: Với tinh thần kiến tạo phát triển, đồng hành thực chất và chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng doanh nghiệp, lãnh đạo thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các Sở, ban ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ thiết thực, khả thi, sát tình hình thực tiễn đối với các doanh nghiệp nhập khẩu xăng, dầu qua cảng Hải Phòng. Đặc biệt là việc xem xét giảm mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng đối với hàng lỏng gồm xăng, dầu, khí, qua đó góp phần giảm chi phí, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

Đến nay, chủ trương này đã được Thành ủy và Thường trực HĐND Thành phố thống nhất để UBND trình HĐND Thành phố xem xét, ban hành Nghị quyết theo hướng quy định mức thu phí là 0 đồng đối với hàng lỏng gồm xăng, dầu, khí trong 9 tháng cuối năm 2026.

Đại diện cho các doanh nghiệp kinh doanh, ông Nguyễn Thế Phong - Phó giám đốc Petrolimex Hải Phòng cho chia sẻ, trong bối cảnh thị trường năng lượng và logistics có nhiều biến động do tình hình thế giới, song, doanh nghiệp vẫn nỗ lực duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu cung ứng xăng dầu cho thành phố và khu vực. Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, hệ thống cảng của doanh nghiệp còn đảm nhiệm vai trò quan trọng trong cung ứng các mặt hàng đặc thù như nhựa đường phục vụ xây dựng hạ tầng giao thông và nhiên liệu bay phục vụ hàng không.

Ông Nguyễn Thế Phong - Phó giám đốc Petrolimex Hải Phòng chia sẻ một số các khó khăn mà doanh nghiệp hiện nay gặp phải. Ảnh: Quỳnh Nga

Theo ông Phong, hiện nay, nguồn cung các mặt hàng này phụ thuộc lớn vào tàu chuyên dụng. Tuy nhiên, số lượng tàu phù hợp với điều kiện kỹ thuật của cảng còn hạn chế. Do đó, doanh nghiệp kiến nghị cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh quy định về hệ số an toàn theo hướng linh hoạt hơn, cho phép tàu có tải trọng phù hợp được ra vào cảng, đảm bảo hiệu quả khai thác nhưng vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.

Cùng đó, doanh nghiệp cũng đề xuất thành phố tiếp tục đồng hành, kiến nghị với cơ quan Trung ương để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo hoạt động khai thác cảng diễn ra ổn định, góp phần giữ vững chuỗi cung ứng năng lượng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Còn bà Tạ Thị Hiền - Giám đốc Công ty cổ phần 19-9 cho biết, hiện nay, một số doanh nghiệp trong lĩnh vực cung ứng, thi công và logistics tại Hải Phòng đang gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt trong bối cảnh yêu cầu kỹ thuật và quy định pháp lý ngày càng chặt chẽ. Trên địa bàn thành phố có nhiều đơn vị lớn tham gia cung ứng, xuất nhập khẩu với sản lượng lớn, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, việc triển khai các quy định mới, đặc biệt liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật cầu cảng, phương tiện tiếp nhận và vận hành, đang tạo áp lực không nhỏ.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, một số doanh nghiệp như Xăng dầu quân đội (MIPEC), Cảng xăng dầu Hải Linh, Xí nghiệp xăng dầu PETEC Hải Phòng cũng đã kiến nghị UBND Thành phố cùng các sở, ngành liên quan xem xét, báo cáo Chính phủ cho phép gia hạn thời gian thực hiện, tạo điều kiện để doanh nghiệp có thêm khoảng thời gian chuẩn bị, hoàn thiện các yêu cầu cần thiết, đảm bảo hoạt động ổn định và tuân thủ quy định.

Sau khi lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất tác động bất lợi đến doanh nghiệp và nền kinh tế thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đề nghị Chi cục Hải quan khu vực III, Cảng vụ Đường thủy nội địa Hải Phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi HĐND thành phố ban hành Nghị quyết; bảo đảm việc thực hiện kịp thời, công khai, đúng quy định, đúng đối tượng, thực chất và hiệu quả.

Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Hoàng Minh Cường đề nghị Sở Công thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối xăng dầu trên địa bàn chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, liên tục, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ, gián đoạn nguồn cung trong bất kỳ tình huống nào.

Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, Chi cục Hải quan khu vực III và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình thế giới, khu vực và trong nước, chủ động nắm bắt, tổng hợp đầy đủ những khó khăn, vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp, với tinh thần hỗ trợ tối đa, đồng hành thực chất, cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và phát triển bền vững.

Chi cục Quản lý thị trường, phối hợp với Công an thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, bảo đảm thị trường vận hành ổn định, minh bạch, đúng quy định./.

Hải Phòng: Chủ động đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ

