Đề xuất nâng mức giảm trừ nhiều loại bảo hiểm lên 3 triệu đồng/tháng khi tính thuế thu nhập cá nhân

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính sửa đổi quy định theo hướng tăng mức đóng góp vào quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.

Theo quy định, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trừ trước khi tính thuế đối với khoản đóng góp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ không vượt quá mức do Chính phủ quy định.

Quy định hiện hành tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP nêu rõ, mức đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập khi xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân tối đa không quá 1 triệu đồng/tháng, bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và cả số tiền do người lao động tự đóng (nếu có).

Trường hợp người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm khác có tích lũy về phí bảo hiểm cho người lao động, thì chưa phải tính vào thu nhập chịu thuế tại thời điểm mua bảo hiểm; đến thời điểm đáo hạn hợp đồng, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí tích lũy tương ứng với phần người sử dụng lao động mua cho người lao động.

"Để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và biến động của các chỉ số kinh tế vĩ mô thời gian vừa qua cũng như dự kiến thời gian tới, tại dự thảo Nghị định điều chỉnh tăng mức khống chế khoản đóng góp tham gia quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động từ 1 triệu đồng lên 3 triệu đồng/tháng (tăng thêm 2 triệu đồng)" - Bộ Tài chính đề xuất.

Việc tăng mức khống chế khoản đóng góp tham gia quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động lên 3 triệu đồng/tháng tương đồng với mức tăng chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản đóng góp của doanh nghiệp cho người lao động tại Nghị định số 320/2025/NĐ-CP.

Theo cơ quan soạn thảo, mục đích ban hành dự thảo Nghị định nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về cải cách hệ thống chính sách thuế nói chung, chính sách thuế thu nhập cá nhân nói riêng, đảm bảo tính minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân với quy định của pháp luật có liên quan.

Cùng với đó, bao quát đầy đủ các nội dung quy định chi tiết được giao tại Luật Thuế thu nhập cá nhân, các nội dung thuộc thẩm quyền Chính phủ theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục được khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân thời gian qua.

Song song là kế thừa các quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân hiện hành qua quá trình thực hiện thời gian qua không phát sinh vướng mắc; đồng thời, đảm bảo mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với xu hướng cải cách thuế của quốc tế./.