Thuế - Hải quan

Đề xuất nâng mức giảm trừ nhiều loại bảo hiểm lên 3 triệu đồng/tháng khi tính thuế thu nhập cá nhân

Ánh Tuyết

19:06 | 30/03/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính đề xuất nâng mức đóng góp bảo hiểm được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân từ 1 triệu đồng lên 3 triệu đồng/tháng, quy định áp dụng với các khoản đóng vào quỹ hưu trí bổ sung, bảo hiểm hưu trí tự nguyện và bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.
aa
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính sửa đổi quy định theo hướng tăng mức đóng góp vào quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.

Theo quy định, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công được trừ trước khi tính thuế đối với khoản đóng góp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ không vượt quá mức do Chính phủ quy định.

Đề xuất nâng mức giảm trừ nhiều loại bảo hiểm lên 3 triệu đồng/tháng khi tính thuế thu nhập cá nhân. Ảnh minh họa.

Quy định hiện hành tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP nêu rõ, mức đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập khi xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân tối đa không quá 1 triệu đồng/tháng, bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và cả số tiền do người lao động tự đóng (nếu có).

Trường hợp người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm khác có tích lũy về phí bảo hiểm cho người lao động, thì chưa phải tính vào thu nhập chịu thuế tại thời điểm mua bảo hiểm; đến thời điểm đáo hạn hợp đồng, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm khấu trừ tiền thuế theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí tích lũy tương ứng với phần người sử dụng lao động mua cho người lao động.

"Để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và biến động của các chỉ số kinh tế vĩ mô thời gian vừa qua cũng như dự kiến thời gian tới, tại dự thảo Nghị định điều chỉnh tăng mức khống chế khoản đóng góp tham gia quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động từ 1 triệu đồng lên 3 triệu đồng/tháng (tăng thêm 2 triệu đồng)" - Bộ Tài chính đề xuất.

Việc tăng mức khống chế khoản đóng góp tham gia quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động lên 3 triệu đồng/tháng tương đồng với mức tăng chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản đóng góp của doanh nghiệp cho người lao động tại Nghị định số 320/2025/NĐ-CP.

Theo cơ quan soạn thảo, mục đích ban hành dự thảo Nghị định nhằm thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về cải cách hệ thống chính sách thuế nói chung, chính sách thuế thu nhập cá nhân nói riêng, đảm bảo tính minh bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện, tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân với quy định của pháp luật có liên quan.

Cùng với đó, bao quát đầy đủ các nội dung quy định chi tiết được giao tại Luật Thuế thu nhập cá nhân, các nội dung thuộc thẩm quyền Chính phủ theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục được khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách thuế thu nhập cá nhân thời gian qua.

Song song là kế thừa các quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân hiện hành qua quá trình thực hiện thời gian qua không phát sinh vướng mắc; đồng thời, đảm bảo mục tiêu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với xu hướng cải cách thuế của quốc tế./.

Cao Bằng: Hải quan chủ động triển khai cửa khẩu số, rút ngắn thời gian thông quan

(TBTCO) - Được UBND tỉnh Cao Bằng giao chủ trì nhiều nội dung then chốt trong kế hoạch triển khai nền tảng cửa khẩu số, Chi cục Hải quan khu vực XVI đang chủ động xây dựng “bài toán nghiệp vụ” tổng thể, hướng tới rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý.
10 loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, trong đó có quy định về thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân. Vậy những thu nhập nào phải chịu thuế thu nhập cá nhân?
Thêm 5 khoản thu nhập được miễn khi tính thuế thu nhập cá nhân

(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 được Quốc hội ban hành tháng 12/2025 tiếp tục duy trì 16 khoản thu nhập được miễn thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân. Đồng thời bổ sung 5 khoản thu nhập miễn thuế nhằm hỗ trợ, thúc đẩy và khuyến khích cá nhân làm việc trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước.
Quyết toán thuế năm 2025: Doanh nghiệp cần lưu ý các quy định mới

(TBTCO) - Kỳ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 được thực hiện trong bối cảnh nhiều chính sách thuế mới ban hành và áp dụng cho toàn bộ kỳ tính thuế. Do đó, doanh nghiệp cần rà soát nhiều yếu tố để bảo đảm thực hiện đúng quy định.
Miễn, giảm nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân để khuyến khích làm việc trong ngành, lĩnh vực ưu tiên

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15. Luật Thuế thu nhập cá nhân được Quốc ban hành tháng 12/2025 tiếp tục duy trì miễn thuế đối với khoản thu nhập này, ngoài ra bổ sung 5 khoản thu nhập miễn thuế nhằm hỗ trợ, thúc đẩy và khuyến khích cá nhân làm việc trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên.
Giảm thuế - giải pháp kịp thời bình ổn giá xăng dầu trong nước

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.
Thuế tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp “cầm tay chỉ việc” để hộ kinh doanh hiểu đúng, làm đúng

(TBTCO) - Triển khai kế hoạch “15 ngày cao điểm đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh”, Thuế tỉnh Quảng Ngãi đã trực tiếp hỗ trợ theo hình thức “cầm tay chỉ việc” cho 10.885 hộ kinh doanh, giúp người nộp thuế hiểu đúng, làm đúng ngay từ đầu.
Hướng dẫn chính sách thuế với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 32/2026/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân đối với giao dịch, chuyển nhượng, kinh doanh tài sản mã hóa. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 27/3/2026.
