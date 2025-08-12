Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 dự kiến diễn ra sớm hơn 2 tuần

(TBTCO) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 - 12/6, sớm hơn khoảng hai tuần so với năm 2025 (26 - 27/6).

Theo Khung kế hoạch, học sinh sẽ tựu trường sớm nhất trước một tuần so với ngày khai giảng. Riêng với lớp 1, lớp 9 và lớp 12 các khối lớp đầu và cuối cấp được tựu trường sớm nhất trước hai tuần, nhằm chuẩn bị tốt hơn cho năm học mới. Lớp 1, lớp 9 và lớp 12 các khối lớp đầu và cuối cấp được tựu trường sớm nhất trước hai tuần, nhằm chuẩn bị tốt hơn cho năm học mới.

Lễ khai giảng toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 5/9/2025. Học kỳ I kết thúc trước ngày 18/1 và năm học kết thúc trước ngày 31/5/2026. Công tác xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 30/6/2026; tuyển sinh vào các lớp đầu cấp phải hoàn tất trước ngày 31/7/2026.

Đáng chú ý, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 - 12/6. Thời điểm này được đánh giá là phù hợp với khung kế hoạch năm học, đồng thời tạo điều kiện để học sinh có thời gian ôn tập, và giúp các địa phương tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Các kỳ thi cấp quốc gia khác tiếp tục thực hiện theo quy định và hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lễ khai giảng toàn quốc sẽ được tổ chức vào ngày 5/9/2025. Ảnh: T.L

Khung kế hoạch nêu rõ, năm học cần bảo đảm đủ 35 tuần thực học, trong đó học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần. Kế hoạch thời gian năm học tại các địa phương phải phù hợp với điều kiện thực tế, đặc điểm vùng miền.

Các ngày nghỉ lễ, Tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được bố trí trong kỳ nghỉ hè hoặc linh hoạt sắp xếp vào các thời điểm khác trong năm, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương.

Đặc biệt, kế hoạch thời gian năm học cần đảm bảo sự đồng bộ giữa các cấp học trên cùng một địa bàn, nhất là đối với các trường phổ thông có nhiều cấp học.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ căn cứ tình hình thực tiễn để quyết định kế hoạch năm học đối với từng cấp học tại địa phương. Tuy nhiên, thời gian tựu trường sớm và kéo dài năm học không quá hai tuần so với quy định chung. Trường hợp đặc biệt như thiên tai, dịch bệnh hoặc lý do bất khả kháng khác, địa phương cần báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện điều chỉnh.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có quyền quyết định cho học sinh nghỉ học trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, đồng thời bố trí học bù phù hợp, bảo đảm kế hoạch năm học và thời gian nghỉ của giáo viên. Các Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm báo cáo tình hình chuẩn bị năm học và tổ chức khai giảng trước ngày 10/9/2025. Báo cáo tổng kết năm học 2025 - 2026 và đề nghị xét thi đua, khen thưởng trước ngày 25/6/2026./.