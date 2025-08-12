Nhà đầu tư ngoại phát tín hiệu củng cố niềm tin dài hạn tại Việt Nam

(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), kết quả thu hút FDI 7 tháng năm 2025 cho thấy, nhà đầu tư nước ngoài không chỉ tiếp tục chọn Việt Nam làm điểm đến mới, mà còn mở rộng dự án hiện hữu, một tín hiệu củng cố niềm tin dài hạn.

PV: Nhìn vào bức tranh FDI, ông đánh giá thế nào về thu hút FDI của Việt Nam trong 7 tháng qua, trong bối cảnh thế giới đầy biến động?

Ông Nguyễn Văn Toàn: Theo số liệu được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) mới công bố, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/7/2025 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 24,09 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả rất tích cực trong bối cảnh thế giới từ đầu năm 2025 có nhiều biến động như hiện nay, nhất là lo ngại từ biến động thuế quan.

Vốn đăng ký điều chỉnh tăng gần 10 tỷ USD Tính từ đầu năm đến hết ngày 31/7, có 920 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng thêm 9,99 tỷ USD, tăng 95,3% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam 7 tháng năm 2025 ước đạt 13,6 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong 5 năm qua. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 11,1 tỷ USD, chiếm 81,6% tổng vốn FDI thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,09 tỷ USD, chiếm 8%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 505,2 triệu USD, chiếm 3,7%.

Nguồn: Cục Thống kê. Đồ họa: Phương Anh

Số dự án mới, lượt dự án điều chỉnh tăng mạnh so với năm trước, cho thấy nhà đầu tư không chỉ tiếp tục chọn Việt Nam làm điểm đến mới, mà còn mở rộng dự án hiện hữu, một tín hiệu củng cố niềm tin dài hạn. Vốn FDI thực hiện 7 tháng tăng 8,4% so với cùng kỳ, chứng tỏ các cam kết đầu tư đang được hiện thực hóa đều đặn. Đặc biệt, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo chiếm tới 81,6% tổng vốn FDI, khẳng định vai trò của Việt Nam như điểm nút chiến lược trong chuỗi cung ứng khu vực. Đây là lợi thế quan trọng giúp Việt Nam thu hút dòng vốn dịch chuyển khỏi các thị trường truyền thống trong bối cảnh doanh nghiệp toàn cầu đa dạng hóa sản xuất.

PV: Về niềm tin của nhà đầu tư ngoại, theo ông, quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy tác động thế nào tới tâm lý của các nhà đầu tư?

Ông Nguyễn Văn Toàn: Kết quả thu hút FDI 7 tháng năm 2025 cho thấy, những thay đổi cơ cấu rất lớn của quá trình sáp nhập, tinh gọn tổ chức, bộ máy không những không ảnh hưởng đến nhà đầu tư nước ngoài, mà có xu hướng tích cực hơn. Tôi cảm nhận nhà đầu tư có niềm tin hơn vào thị trường Việt Nam nên họ không dừng lại, mà tiếp tục đầu tư.

Điều này cho thấy, “bộ tứ trụ cột” Nghị quyết của Đảng (Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân) đã bước đầu phát huy tác động tích cực đối với khối doanh nghiệp FDI, tạo niềm tin thu hút và giữ chân các nhà đầu tư ngoại.

Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE)

Đồng thời, nếu được triển khai bài bản, công cuộc sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy, đặc biệt là mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ không chỉ cải thiện môi trường đầu tư, mà còn góp phần định vị lại bản đồ FDI của Việt Nam, hướng tới thu hút dòng vốn chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và thân thiện môi trường.

Tuy nhiên, để duy trì niềm tin này, Việt Nam cần tiếp tục cải thiện minh bạch, giảm thiểu rủi ro pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các giao dịch đầu tư. Bên cạnh đó, việc phát triển cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng nhân lực cũng là yếu tố quan trọng.

PV: Việc sáp nhập tỉnh, thành phố mang lại cơ hội tái định hình vị thế của các địa phương trong thu hút FDI như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Văn Toàn: Tôi cho rằng, sau khi sáp nhập thì lợi thế trong thu hút FDI của các tỉnh được “san đều” hơn, giúp thu hút FDI thuận lợi hơn rất nhiều.

Việc sáp nhập địa giới hành chính đã tạo ra các trung tâm công nghiệp lớn hơn, như TP. Hồ Chí Minh mới (gồm TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu), Bắc Ninh (Bắc Ninh - Bắc Giang), Đồng Nai (Đồng Nai - Bình Phước)…, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút FDI. Điều này sẽ góp phần định hình lại vị thế của các địa phương trong bản đồ thu hút FDI thời gian tới.

PV: Như ông nói, cơ hội mở ra cho các địa phương là rất lớn. Vậy, các địa phương cần “chuyển mình” như thế nào để thu hút và giữ chân được các nhà đầu tư FDI, nhất là các FDI có chất lượng cao?

Ông Nguyễn Văn Toàn: Chủ động chính là câu trả lời. Như đã nói ở trên, cơ hội dành cho các tỉnh, thành phố sau sáp nhập gần như là san đều nhau do các tỉnh đều hội tụ rất nhiều yếu tố thuận lợi của nhiều tỉnh trước đây cộng lại.

Các tỉnh cần phải chủ động để phát huy được các lợi thế và quy hoạch lại chiến lược thu hút FDI. Đồng thời, cải cách thể chế và nâng cao năng lực quản lý địa phương là yếu tố then chốt. Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ tháng 7/2025 là cơ hội để phân cấp rõ ràng, giảm thủ tục hành chính và tăng tính minh bạch.

Các địa phương cần chủ động xây dựng chiến lược thu hút FDI riêng, gắn với quy hoạch phát triển vùng và ngành. Đồng thời, chính quyền trung ương cần có chính sách chiến lược tổng thể, trong đó tổng hợp lợi thế riêng biệt của từng địa phương, hạn chế sự cạnh tranh mà thay vào đó có thể bổ sung, hỗ trợ cho nhau.

Tôi tin rằng, bằng cách củng cố nội lực, cải cách thể chế và nâng cao chất lượng dịch vụ đầu tư, Việt Nam có thể duy trì và nâng cao vị thế của mình là một điểm đến đầu tư hấp dẫn, ngay cả trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn, và tiếp tục thu hút các dòng vốn FDI chất lượng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.

PV: Xin cảm ơn ông!