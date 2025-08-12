(TBTCO) - Sáng 12/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì toạ đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản. Đây là toạ đàm lần thứ 2 trong năm 2025 giữa Thủ tướng với doanh nghiệp Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư, với tinh thần tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, phát huy hiệu quả cao nhất của các dự án hợp tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì toạ đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Dự toạ đàm có các Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; đại diện hiệp hội doanh nghiệp và doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam và lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam.

Thời gian qua, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới giữa Việt Nam - Nhật Bản không ngừng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Đến hết tháng 7/2025, Nhật Bản có 5.608 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 79,4 tỷ USD, đứng thứ 3 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, với các dự án tiêu biểu như dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Dự án thành phố thông minh tại huyện Đông Anh (Hà Nội), Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2…

Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư sang Nhật Bản 126 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 20,5 triệu USD, với các dự án của một số doanh nghiệp tiêu biểu như FPT, Rikkei, VMO...

Phát biểu tại toạ đàm, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki nêu rõ, trong chuyến thăm gần đây của Thủ tướng Nhật Bản đến Việt Nam, hai bên xác nhận các lĩnh vực Việt Nam coi trọng như bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phòng, chống thiên tai, là trụ cột hợp tác hai nước trong tương lai.

Hai Thủ tướng thống nhất hai bên cần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên cơ sở phát huy thế mạnh của doanh nghiệp Nhật Bản. Các doanh nghiệp Nhật Bản theo dõi sát sao các cải cách của Chính phủ Việt Nam, nhất là cải cách thủ tục hành chính; kỳ vọng cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam. Gần nhất, ngày 8/8 vừa qua, phía Nhật Bản tổ chức hội thảo đầu tư tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Đánh giá cao việc Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo quyết liệt, đưa ra thời hạn giải quyết vướng mắc giữa hai bên và nhờ đó các dự án hợp tác, đầu tư Việt Nam – Nhật Bản có những tiến triển tốt đẹp, Đại sứ Ito Naoki cho biết phía Nhật Bản sẽ đề xuất một dự án mới của Nhật Bản, cũng như các gói vay mới trong khuôn khổ Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC).

Đại sứ cho biết Nhật Bản mong muốn cùng Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, là đối tác hỗ trợ Việt Nam trong quá trình này, hướng tới sự phát triển bền vững hơn nữa cho Việt Nam.

Tại toạ đàm, hai bên đã rà soát, đánh giá tình hình hợp tác, đầu tư, thương mại Việt Nam – Nhật Bản; việc giải quyết các vướng mắc tại các dự án cụ thể; định hướng hợp tác, đầu tư Việt Nam – Nhật Bản trong thời gian tới.

Trong đó, phía Nhật Bản đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc tại các dự án như: Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Bến Lức - Long Thành; dự án đường sắt đô thị số 1 Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Bến Thành - Suối Tiên; dự án bệnh viện Chợ Rẫy hữu nghị Việt - Nhật; dự án xây dựng trường Đại học Việt - Nhật; vấn đề phổ biến xe hybrid (sử dụng song song động cơ đốt trong và động cơ điện)…

Các doanh nghiệp Nhật Bản đề nghị phía Việt Nam tiếp tục phối hợp thúc đẩy, triển khai các dự án tại Việt Nam như: Các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; phát triển hạ tầng tại Đồng bằng sông Cửu Long; xây dựng thành phố thông minh Bắc Hà Nội; các dự án trong khuôn khổ cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC); tái cấu trúc tài chính dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn; phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát Trái đất…

Cùng lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan và địa phương của Việt Nam giải đáp, trao đổi các vấn đề phía Nhật Bản quan tâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, gợi mở rõ hướng xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp Nhật Bản với từng dự án cụ thể.

Thủ tướng nhấn mạnh, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát huy vai trò trụ cột và là điểm sáng nổi bật - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trước quan tâm của doanh nghiệp Nhật Bản đối với vấn đề chuyển đổi các phương tiện giao thông xanh, Thủ tướng cho rằng, việc giảm phát thải, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu là vấn đề toàn dân, toàn diện, toàn cầu, cần sự chung tay, góp sức của toàn dân, tất cả các cấp, các ngành, doanh nghiệp và hợp tác toàn cầu để lựa chọn phương án tối ưu nhất có thể với lộ trình phù hợp, đảm bảo hài hoà lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp, nhà nước, vì cuộc sống xanh, sạch, sức khỏe của người dân. Đảng, Nhà nước Việt Nam không có mục tiêu nào cao hơn là giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và mang lại cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no cho người dân.

Phát huy hiệu quả cao nhất của các dự án

Kết luận cuộc toạ đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn các ý kiến tâm huyết, chân thành của các đại biểu phía Nhật Bản, thể hiện mong muốn hợp tác, đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam; đồng thời cảm ơn phía Nhật Bản trong suốt hơn 50 năm qua đã luôn cùng Việt Nam vun đắp quan hệ hai nước với tình cảm, chân thành, tin cậy, hiệu quả, vì lợi ích cho doanh nghiệp, địa phương, người dân mỗi nước và vì hoà bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và thế giới.

Thủ tướng cũng cảm ơn, hoan nghênh các cơ quan đại diện ngoại giao Nhật Bản, các tổ chức JETRO, JICA… đã hoạt động hiệu quả tại Việt Nam nhiều năm với tinh thần xây dựng, trách nhiệm, góp phần thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả, thúc đẩy quan hệ hai nước.

Thủ tướng nhấn mạnh, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên "Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới", mở ra kỷ nguyên mới trong hợp tác song phương. Đặc biệt, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư tiếp tục phát huy vai trò trụ cột và là điểm sáng nổi bật: Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, là đối tác cung cấp vốn ODA và hợp tác lao động lớn nhất, nhà đầu tư lớn thứ ba, đối tác thương mại và du lịch lớn thứ tư của Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng, hai bên đã có những nền tảng từ kinh nghiệm, kết quả hợp tác tốt đẹp trong những năm qua và đang tiếp tục đi đúng hướng trong hợp tác; tình hình càng khó khăn, phức tạp càng phải đoàn kết thống nhất, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau ở mức cao nhất, phát huy sự chân tình, tình cảm, tin cậy, hiệu quả để đạt hiệu quả cao nhất trong các dự án hợp tác, trong đó có các dự án đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ".

Đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn của các đại biểu tại toạ đàm về giải quyết các vướng mắc tại các dự án đang triển khai, Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan của hai bên thành lập tổ công tác chung, đủ thẩm quyền để phối hợp, đối chiếu, xử lý các vấn đề vướng mắc còn tồn đọng trên cơ sở thực tế theo các quy định trong tháng 8/2025, đảm bảo lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ, nếu có những vấn đề phát sinh vượt qua quy định hoặc chưa có quy định thì đề xuất cấp có thẩm quyền để xử lý thoả đáng; rút kinh nghiệm cho các dự án khác và về sau này.

Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên", Thủ tướng cho rằng tinh thần là phải đi đến tận cùng vấn đề để xử lý dứt điểm, trên cơ sở cầu thị, lắng nghe, tin tưởng lẫn nhau, nêu rõ người xử lý, thời hạn xử lý.

Nhất trí và hoan nghênh các đề xuất của phía Nhật Bản về triển khai các dự án thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ giao các nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn để phối hợp với phía Nhật Bản, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến liên quan thủ tục hành chính, chính sách về đất đai, chính sách thuế, vệ sinh an toàn thực phẩm, thủ tục liên quan hệ thống bán lẻ…; và thúc đẩy, triển khai các dự án cụ thể trên các lĩnh vực, nhất là hạ tầng năng lượng, điện sạch, các dự án trong khuôn khổ sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC), các dự án đường sắt, khai thác, chế biến khoáng sản…

Theo Thủ tướng, nhiều vấn đề mà phía doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm cũng là những nội dung đã và đang được phía Việt Nam tích cực giải quyết, như dự kiến sửa đổi Luật Đất đai tại kỳ họp Quốc hội sắp tới, sửa quy định về hoàn thuế, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu dự Tọa đàm - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ cho biết, Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá chiến lược bao gồm thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực, đảm bảo "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, nhân lực chất lượng cao và quản trị thông minh"; bên cạnh đó sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; thực hiện các chính sách theo "bộ tứ trụ cột" với nhiều ưu tiên, ưu đãi để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo, lắng nghe, cầu thị. Việt Nam đang ưu tiên phát triển nhanh và bền vững, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng đề nghị phía Nhật Bản, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam về tài chính (gồm cả vốn FDI, vốn ODA thế hệ mới và đầu tư gián tiếp, tham gia Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam), mở rộng đầu tư vào Việt Nam nhằm tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế cho người dân; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là các ngành như trí tuệ nhân tạo, cơ sở dữ liệu, công nghiệp bán dẫn, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học, y tế, nông nghiệp công nghệ cao…

Cùng với đó, tiếp tục chuyển giao khoa học công nghệ, quản trị thông minh (gồm cả quản trị quốc gia, quản trị địa phương, quản trị doanh nghiệp); góp ý để Việt Nam hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đề xuất cơ chế ưu tiên thu hút đầu tư từ Nhật Bản; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng của Nhật Bản và toàn cầu…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục gắn bó với Việt Nam trong quá trình phát triển; mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp và cho hai quốc gia, dân tộc và nhân dân hai nước; không ngừng đóng góp cho sự phát triển thịnh vượng của hai quốc gia cũng như mối quan hệ "Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Nhật Bản vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới"./.