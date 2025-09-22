Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ đạt chuẩn quốc tế ACHSI toàn diện

(TBTCO) - Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ vừa tổ chức lễ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI cho toàn hệ thống Hoàn Mỹ. Theo đó, toàn bộ 18 bệnh viện và phòng khám trực thuộc Tập đoàn chính thức được Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc (ACHSI) công nhận chất lượng.

Đại diện 18 bệnh viện và phòng khám thuộc Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ nhận chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng chăm sóc sức khỏe ACHSI.

Việc đón nhận chứng nhận quốc tế ACHSI là thành quả từ những nỗ lực không ngừng của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ kể từ tháng 8/2023, sau khi Hoàn Mỹ chính thức ký kết hợp tác với ACHSI. Hiện nay, Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ phục vụ người dân Việt Nam thông qua hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe đa dạng bao gồm 15 bệnh viện và 3 phòng khám trực thuộc, với các thương hiệu: Hoàn Mỹ, Hoàn Mỹ Gold, Hạnh Phúc và Thuận Mỹ.

“Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ là hệ thống y tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn quốc tế trên toàn bộ cơ sở trực thuộc. Thành tựu này góp phần cùng Bộ Y tế thực hiện Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo Quyết định số 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Y tế đánh giá cao cam kết của Hoàn Mỹ trong việc đặt người bệnh làm trung tâm, đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực, chuẩn hóa quy trình và không ngừng cải tiến chất lượng. Đây là những đóng góp quan trọng, góp phần chia sẻ gánh nặng với hệ thống y tế công lập và củng cố niềm tin của nhân dân đối với dịch vụ y tế tư nhân” - BS.CKII Đào Văn Sinh, Trưởng Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP.Hồ Chí Minh, Chánh Văn phòng Bộ Y tế phát biểu tại lễ công bố chứng nhận quốc tế ACHSI của Tập đoàn y khoa Hoàn Mỹ.

Tại lễ công bố, ThS. Bùi Chí Tình, PGĐ Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Việc toàn bộ các đơn vị trực thuộc Hoàn Mỹ đồng loạt đạt chứng nhận quốc tế ACHSI không chỉ mang lại niềm tự hào lớn cho ngành y tế thành phố, mà còn góp phần thiết thực trong việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo đảm an toàn người bệnh và gia tăng sự hài lòng của nhân dân”.

Hành trình của Hoàn Mỹ bắt đầu từ năm 1997, với sứ mệnh mang dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân. Hoàn Mỹ không ngừng đầu tư vào hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, phát triển cơ sở hạ tầng, thu hút đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm.

Được biết, Ủy ban Tiêu chuẩn Y tế Úc - ACHSI là ủy ban kiểm định chất lượng y tế độc lập, uy tín toàn cầu. Chứng nhận ACHSI được cấp cho các cơ sở y tế đáp ứng được các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn người bệnh, hiệu quả lâm sàng và cải tiến chất lượng liên tục. ACHSI có hệ thống tiêu chuẩn phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Y tế Việt Nam, giúp các bệnh viện và phòng khám của Hoàn Mỹ từng bước tiếp cận, thiết lập nền tảng chất lượng bền vững./.