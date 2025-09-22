Cơ quan Thuế Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ thông tin với cơ quan thuế các nước

(TBTCO) - Cơ quan Thuế Việt Nam sẵn sàng tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực thuế, đặc biệt là trong chia sẻ thông tin, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý thuế với cơ quan thuế các nước. Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn trưởng Đoàn công tác Thuế Việt Nam khẳng định tại cuộc họp song phương với cơ quan thuế các nước.

Bên lề Hội nghị cấp cao thường niên SGATAR 54 diễn ra tại thành phố Brisbane (Australia), Phó Cục trưởng Mai Sơn đã có các cuộc họp song phương với Cục Thu nội địa Singapore và Tổng cục trưởng cơ quan Thuế Úc.

Tại cuộc họp với cơ quan Thuế Singapore, hai bên đã thảo luận, làm rõ vấn đề thuế áp dụng đối với các tổ chức thuộc sở hữu Chính phủ để được coi là đối tượng cư trú cho mục đích áp dụng Hiệp định thuế. Đồng thời, đề cập đến các trường hợp thủ tục thỏa thuận song phương - MAP đang xử lý giữa hai nước, đặc biệt là liên quan đến các trường hợp của GOS, MAS và Ardolis.

Cuộc họp song phương giữa cơ quan Thuế Việt Nam và Cục Thu nội địa Singapore. Ảnh: Vân Anh

Phát biểu tại cuộc họp với cơ quan Thuế Singapore, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, hai bên thống nhất sẽ thúc đẩy phối hợp, trao đổi để làm rõ về các tổ chức thuộc sở hữu của Chính phủ hai nước là đối tượng cư trú để áp dụng Hiệp định thuế; đồng thời sớm trao đổi bản ghi nhớ quan điểm cũng như đàm phán để sớm đi đến giải pháp chung cho các hồ sơ MAP còn tồn đọng.

Tại cuộc họp song phương với cơ quan Thuế Úc, Phó Cục trưởng Mai Sơn cho biết, thời gian qua cơ quan Thuế Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của cơ quan Thuế Úc trong việc đón các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm quản lý thuế của Việt Nam tại Úc và tổ chức các Khóa học chia sẻ kiến thức, kỹ năng quản lý thuế tại Việt Nam mà gần nhất là Khóa học cơ bản và nâng cao về điều tra tội phạm thuế trong khuôn khổ chương trình đối tác Mêkong - Úc được tổ chức mới đây tại Hà Nội.

“Cơ quan Thuế Việt Nam đánh giá rất cao trình độ quản lý thuế tiên tiến trong khu vực và trên thế giới của cơ quan Thuế Úc, đặc biệt trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế và mong muốn tiếp tục được tìm hiểu và trao đổi với cơ quan Thuế Úc về các nội dung như: Áp dụng Big data trong phân tích rủi ro và phát hiện gian lận thuế; Ứng dụng AI và Machine Learning trong dự đoán hành vi tuân thủ và cảnh báo rủi ro theo thời gian thực; Phương pháp quản lý thuế đối với các đối tượng lao động tự do và có nhiều nguồn thu nhập” - ông Mai Sơn nhấn mạnh.

Ông Jeremy Hirschhorn - Phó Tổng cục trưởng cơ quan Thuế Úc bày tỏ vinh dự khi được đón tiếp Phó Cục trưởng Mai Sơn và Đoàn công tác cơ quan Thuế Việt Nam tại thành phố Brisbane - Australia và bày tỏ sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ cơ quan Thuế Việt Nam trong các lĩnh vực được đề xuất.

Đoàn công tác của cơ quan Thuế Việt Nam làm việc với cơ quan Thuế Úc. Ảnh: Vân Anh

Theo ông Jeremy Hirschhorn, tiếp tục chương trình hợp tác rất hiệu quả giữa cơ quan thuế hai nước, trong thời gian tới, cư quan Thuế Úc sẽ tiếp tục tăng cường hơp tác chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý thuế hiện đại.

Đồng thời, ông Jeremy Hirschhorn đã giới thiệu một số giải pháp mà cơ quan Thuế Úc đã và đang triển khai trong thực tiễn và hoàn toàn có thể chia sẻ kinh nghiệm với cơ quan Thuế Việt Nam.

Một số kinh nghiệm cơ quan Thuế Úc chia sẻ với cơ quan Thuế Việt Nam gồm: Một là, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (Machine Learning). Hiện cơ quan Thuế Úc đã triển khai nhiều mô hình AI và Machine Learning trong công tác quản lý thuế, tập trung vào: Rà soát thuế thu nhập cá nhân đối với các cá nhân có nhiều nguồn thu nhập khác nhau; Đối chiếu, so sánh dữ liệu giữa tờ khai thuế và các nguồn dữ liệu từ bên thứ ba có liên quan; Tính toán, đưa ra kết quả dự báo về số thuế phải nộp trước khi người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với cơ quan thuế.

Theo ông Jeremy Hirschhorn, các giải pháp này giúp nâng cao hiệu quả phát hiện sai sót, hạn chế gian lận, đồng thời giảm thiểu rủi ro tuân thủ cho người nộp thuế.

“Cơ quan Thuế Việt Nam tin tưởng rằng trong thời gian tới cơ quan thuế hai nước Việt Nam và Úc sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp, hợp tác nhiều hơn nữa trong lĩnh vực thuế” - Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn bày tỏ.

Hai là, ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data). Ông Jeremy Hirschhorn cho biết, cơ quan Thuế Úc hiện đang khai thác và sử dụng các mô hình phân tích nhằm: Phát hiện các trường hợp kê khai giảm trừ thuế thu nhập cá nhân bất hợp lý; Đối chiếu, so sánh số liệu kê khai với các nguồn thông tin đáng tin cậy từ bên thứ ba để tiến hành rà soát trước; Chủ động gửi thông báo cảnh báo tới người nộp thuế trong trường hợp phát hiện số liệu kê khai khấu trừ chưa chính xác.

Việc ứng dụng Big Data giúp cơ quan thuế tăng cường tính minh bạch, kịp thời phát hiện các rủi ro tiềm ẩn, đồng thời hỗ trợ người nộp thuế tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Ngoài các nội dung nêu trên, ông Jeremy Hirschhorn khẳng định, hai nước còn nhiều lĩnh vực tiềm năng có thể tăng cường hợp tác; cơ quan Thuế Úc sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp với cơ quan Thuế Việt Nam trong các lĩnh vực như: Phát triển hệ thống quản lý rủi ro tuân thủ và đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ thuế trong việc khai thác và sử dụng công nghệ mới.

Phó Cục trưởng Mai Sơn khẳng định, các nội dung thảo luận tại cuộc họp đều rất quan trọng trong quan hệ hợp tác thuế giữa cơ quan Thuế Việt Nam và cơ quan Thuế Úc./.