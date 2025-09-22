Công bố thông tin sai, Công ty Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long bị xử phạt

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 281/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long do công bố thông tin sai lệch.

Theo quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long bị xử phạt 150 triệu đồng do do công bố thông tin sai lệch.

Công ty công bố thông tin sai lệch về số liệu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (LNST) năm 2024 tại báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2024 và báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024 so với số liệu LNST năm 2024 tại báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán.

Cụ thể, theo báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2024, LNST của công ty là 18.311.112.572 đồng; theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2024, LNST của công ty là 18.972.419.956 đồng. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán, LNST của công ty là 13.468.170.164 đồng; theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán, LNST của công ty là 14.132.873.107 đồng.

Ngoài mức xử phạt về tiền, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin, quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ - CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ - CP.

Được biết, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long có tiền thân là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Ngọc Hà được thành lập với vốn điều lệ 11 tỷ đồng. Năm 2017, cổ phiếu công ty giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Công ty hoạt động chính trong các lĩnh vực Thi công xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, công nghiệp và dân dụng; Sản xuất ván ép …

Tính tới 30/6/2025, Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long có hai cổ đông lớn là ông Nguyễn An Ngọc, Chủ tịch HĐQT sở hữu 13,22% vốn điều lệ; ông Nguyễn An Quân, Thành viên HĐQT sở hữu 10,41% vốn điều lệ; và còn lại 76,37% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông nhỏ sở hữu dưới 5% vốn điều lệ./.