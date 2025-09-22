Thẻ tín dụng doanh nghiệp SHB Mastercard Business Platinum– Tối ưu chi phí và dòng tiền với 58 ngày miễn lãi

(TBTCO) - Không chỉ giải quyết bài toán về vốn lưu động, nhiều doanh nghiệp lựa chọn thẻ tín dụng SHB Mastercard Business Platinum để tối ưu những khoản chi phí đáng kể trong vận hành, giúp gia tăng nguồn lực cạnh tranh.

Trong bối cảnh chi phí vận hành và giá cả có xu hướng tăng cao, nhu cầu bổ sung vốn lưu động của doanh nghiệp ngày càng lớn. Do đó, thẻ tín dụng doanh nghiệp SHB Mastercard Business Platinum được nhiều doanh nghiệp lựa chọn vì được xem như “giải pháp kép”: vừa giúp doanh nghiệp bổ sung vốn tức thời, vừa tối ưu chi phí vận hành với nhiều ưu đãi vượt trội

. Ưu điểm lớn nhất của thẻ tín dụng doanh nghiệp SHB Mastercard Business Platinum hiện nay là thời gian miễn lãi lên tới 58 ngày –cạnh tranh top đầu thị trường, giúp doanh nghiệp có thêm dòng vốn linh hoạt mà không phát sinh chi phí lãi vay trong gần hai tháng. Đây là lợi ích đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp SME đang chịu nhiều áp lực về dòng tiền.

Thẻ tín dụng doanh nghiệp SHB miễn lãi lên tới 58 ngày – cạnh tranh top đầu thị trường…

Ưu đãi hoàn tiền lên tới 10%/kỳ sao kê, chi tiêu bằng thẻ tín dụng doanh nghiệp SHB góp phần tiết kiệm chi phí vận hành, chi tiêu càng nhiều tiết kiệm càng nhiều với những khoản thanh toán thường kỳ thiết thực như chi phí điện, nước, nhiên liệu, di chuyển, quảng cáo, phí nền tảng Internet cloud…

Anh N.H.D - Giám đốc Marketing một doanh nghiệp thương mại cho biết: “Mỗi tháng chúng tôi dành ngân sách cho chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt sẽ tăng cao vào những dịp cao điểm. So với hình thức thanh toán thông thường trước đây, thẻ tín dụng doanh nghiệp của SHB giúp công ty chúng tôi tiết kiệm chi phí với gần 2 tháng được tận dụng nguồn vốn mà không phải trả lãi suất. Đối với một doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, khoản chi phí này cũng góp phần giải quyết rất nhiều bài toán khác”.

Ngoài ra, đối với những doanh nghiệp thường xuyên giao dịch ở nước ngoài, thẻ tín dụng là giải pháp thanh toán tiện lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí với phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 1,79%; đặc biệt giúp minh bạch quản lý chi phí trong những chuyến công tác nước ngoài. Công nghệ bảo mật EMV® 3-D Secure – Mastercard đảm bảo tối đa an toàn cho các giao dịch trực tuyến của thẻ. Tính năng Contactless – chạm để thanh toán giúp mọi giao dịch trở nên nhanh chóng và vô cùng tiện lợi.

Bổ sung nguồn vốn lưu động nhanh chóng, quản lý dòng tiền hiệu quả, tiết kiệm chi phí

Thẻ tín dụng doanh nghiệp với hạn mức cao, đáp ứng nhu cầu chi tiêu lớn của doanh nghiệp, và được phân quyền cho nhân viên sử dụng theo mục đích kinh doanh cụ thể, giúp việc thanh toán trở nên linh động và dễ dàng hơn.

Hơn thế, mọi thông tin giao dịch như ngày, giờ, số tiền, chi tiết giao dịch,... đều được ngân hàng lưu trữ. Qua đó, doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát các giao dịch với sao kê chi tiết, minh bạch. Doanh nghiệp có thể phân quyền sử dụng thẻ cho nhân viên và kiểm soát các thẻ phụ khi giao dịch.

Xuất phát từ sự thấu hiểu, SHB Mastercard Business Platinum như “cánh tay nối dài” của SHB đồng hành cùng mỗi doanh nghiệp: bổ sung nguồn vốn lưu động, thanh toán nhanh chóng, giao dịch thuận tiện, quản lý dòng tiền, tiết kiệm chi phí,… an toàn bảo mật.

Hưởng ứng nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về Phát triển kinh tế tư nhân, rất nhiều gói giải pháp và chính sách ưu đãi tín dụng được SHB triển khai hiệu quả nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Các giải pháp tài chính thiết thực của SHB đã góp phần đồng hành cùng doanh nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế đất nước.

Với những giải pháp tài chính vượt trội, SHB được vinh danh ở nhiều giải thưởng uy tín như “Ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho Doanh nghiệp SME” tại Việt Nam năm 2025 (Tạp chí Alpha Southeast Asia), “Ngân hàng tốt nhất cho khách hàng khu vực công tại Việt Nam” (Tạp chí FinanceAsia); “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ bền vững tốt nhất Việt Nam” (Tạp chí Global Finance); “Ngân hàng có Sáng kiến giải pháp thanh toán tốt nhất Việt Nam” (Tạp chí The Asian Banker). Đặc biệt, SHB tiếp tục nằm trong TOP200 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á Fortune Southeast Asia.

Trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện, SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, ngân hàng xanh, ngân hàng số trong TOP đầu của khu vực.