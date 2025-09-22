(TBTCO) - Thuế tỉnh Khánh Hòa ghi nhận kết quả thu ngân sách nhà nước 8 tháng đầu năm 2025 vượt 100,8% dự toán pháp lệnh và tăng mạnh 161,5% so với cùng kỳ, đạt 25.470 tỷ đồng.

Thuế tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự toán pháp lệnh năm 2025 được giao là 25.269 tỷ đồng, với các khoản thu chính: tiền sử dụng đất và thuê đất đạt 7.093 tỷ đồng, thu từ xổ số kiến thiết 405 tỷ đồng, và thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất, cổ tức, lợi nhuận còn lại và xổ số) đạt 22.101 tỷ đồng.

Trong tháng 8/2025, toàn tỉnh thu được 2.770 tỷ đồng, tăng 190% so với cùng kỳ, tương ứng thêm 1.313 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất và thuê đất) đạt 1.551 tỷ đồng, tăng 117% so với cùng kỳ, khẳng định sự đóng góp tích cực từ các hoạt động kinh tế trong tỉnh.

Luỹ kế 8 tháng năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 25.470 tỷ đồng, vượt 100,8% dự toán và tăng 161,5% so với cùng kỳ, tương ứng thêm 9.700 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất và thuê đất) đạt 15.770 tỷ đồng, tăng 133,8%, tương đương thêm 3.982 tỷ đồng. Xét theo địa bàn, Khánh Hòa (cũ) ghi nhận thu tháng 8 là 2.455 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt 21.058 tỷ đồng. Tại Ninh Thuận (cũ), thu tháng 8 đạt 315 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng là 4.412 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy sự đóng góp đồng đều từ các khu vực, phản ánh sức bật kinh tế địa phương. Thành tựu này không chỉ thể hiện nỗ lực của ngành thuế mà còn cho thấy bức tranh kinh tế Khánh Hoà đang phục hồi và phát triển. Các khoản thu từ đất đai và nội địa tăng mạnh, góp phần quan trọng vào việc vượt chỉ tiêu.

Thuế tỉnh Khánh Hoà cho biết, kết quả này là động lực để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách, hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế, hướng tới hoàn thành xuất sắc mục tiêu tài chính năm 2025. Ngành thuế Khánh Hòa cũng khẳng định sẽ duy trì đà tăng trưởng này, đồng thời triển khai các giải pháp thiết thực để đảm bảo nguồn thu bền vững./.