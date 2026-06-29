Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Bác

Lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức vào sáng ngày 1/7/2026. Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất vào sáng ngày 2/7/2026.

TP. Hồ Chí Minh vững bước trên đà đổi mới. Ảnh: Lê Toàn

Chương trình Cầu truyền hình đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra vào tối ngày 2/7/2026, với điểm cầu chính tại Hội trường Thống Nhất; điểm cầu phụ tại Khu Trung tâm Thành phố mới, phường Bình Dương và Quảng trường tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu.

Trước đó, vào ngày 25/6/2026, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học “50 năm Thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dấu ấn lịch sử, khát vọng phát triển và đột phá thể chế”.

Đặc biệt, thiết thực kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố tổ chức lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm phục vụ nhân dân, thể hiện quyết tâm và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị thành phố trong triển khai các nghị quyết của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo nền tảng thúc đẩy thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm sẽ tổ chức tập trung tại khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội, vào sáng ngày 1/7/2026. Các công trình, dự án khởi công nhân dịp này dự kiến gồm: Công viên Văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn; đường cao tốc đô thị Hồ Tràm - Cảng hàng không quốc tế; tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu; đầu tư xây dựng cầu đường Bình Tiên; cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Mộc Bài.

Các dự án trọng điểm dự kiến khởi công dịp này còn có: dự án đầu tư xây dựng nút giao giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác; đầu tư hoàn chỉnh nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50; cải thiện môi trường nước Bình Dương; các dự án nhà ở cho thuê; cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ.

Riêng về lĩnh vực giáo dục, TP. Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng 70 dự án với 1.251 phòng học được xây dựng mới; đồng thời khởi công 100 dự án (dự kiến tăng thêm 1.514 phòng học) phục vụ sự nghiệp giáo dục - đào tạo của thành phố.

Nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân, TP. Hồ Chí Minh đã phát động đợt thi đua đặc biệt “Tự hào 50 năm - Đổi mới và phát triển”, gắn với thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đợt thi đua diễn ra đến hết năm 2026, nhằm khơi dậy tinh thần “Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - Dám nghĩ - Biết làm”, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng sống của người dân. Đồng thời, gắn phong trào thi đua với thực hiện hiệu quả các công trình, hoạt động trọng điểm về hạ tầng, an sinh xã hội, chuyển đổi số và phát triển doanh nghiệp.

Trong dịp đặc biệt này, TP. Hồ Chí Minh cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao. Trong đó, nổi bật là các chương trình biểu diễn nghệ thuật và giao lưu 3D Mapping; tổ chức đi bộ đồng hành với quy mô 5.000 người tham gia; tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 16 điểm (5 điểm tầm cao kết hợp tầm thấp và 11 điểm tầm thấp; thời gian từ 21h00 - 21h15, ngày 2/7/2026); triển lãm, trưng bày, giới thiệu sách và Hội sách thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh lần VI cùng các hoạt động văn hóa - nghệ thuật cho thiếu nhi.

Ngoài ra, Thành phố còn tổ chức Cuộc vận động sáng tác Ca khúc và Bài bản Đờn ca tài tử, vọng cổ với chủ đề: “50 năm Thành phố Hồ Chí Minh - Bản hùng ca rạng rỡ tên Người”, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa khác…