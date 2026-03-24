EuroCham ra mắt Sách Trắng 2026: Định vị Việt Nam cho làn sóng đầu tư châu Âu tiếp theo

(TBTCO) - Trong bối cảnh các cam kết đầu tư trị giá hàng tỷ EUR đang là tâm điểm tại Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam - Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu tổ chức ngày 24/3 tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã chính thức ra mắt ấn bản thứ 17 của Sách Trắng. Ấn phẩm thường niên này đóng vai trò là công cụ chiến lược nhằm hỗ trợ việc triển khai hiệu quả và bền vững các dòng vốn đầu tư quy mô lớn từ châu Âu vào Việt Nam.

Ấn phẩm Sách Trắng 2026 đã được EuroCham trân trọng trao tay tới Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương, dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc và Cao ủy châu Âu về Quan hệ đối tác Quốc tế Jozef Síkela.

Chủ tịch EuroCham trao Sách Trắng tới Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương. Ảnh: LV

Với chủ đề “Cải cách & vươn mình: Kỷ nguyên mới cho Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu”, ấn phẩm đưa ra hệ thống khuyến nghị chính sách được xây dựng dựa trên thực tiễn vận hành của cộng đồng doanh nghiệp.

Các đề xuất này nhằm bổ trợ cho nỗ lực cải cách đang được Chính phủ Việt Nam triển khai, hướng tới xây dựng một môi trường pháp lý minh bạch, dễ dự đoán và hiệu quả, từ đó chuyển các cam kết đầu tư thành những kết quả kinh tế - xã hội cụ thể.

Trong bối cảnh cạnh tranh đầu tư toàn cầu ngày càng gay gắt, lợi thế không còn chỉ đến từ chi phí. Các nhà đầu tư quốc tế ngày càng đặt trọng tâm vào tính minh bạch của khung pháp lý, hiệu quả quản trị và tiêu chuẩn phát triển bền vững (ESG). Khi Việt Nam thu hút ngày càng nhiều dòng vốn chiến lược, trọng tâm phát triển cũng đang chuyển từ mục tiêu tăng trưởng đơn thuần sang một mô hình tăng trưởng bền vững, ổn định và có khả năng dự đoán cao.

Dựa trên chuyên môn của 20 Tiểu ban ngành nghề thuộc EuroCham, Sách Trắng 2026 đưa ra lộ trình chính sách nhằm giúp Việt Nam tận dụng hiệu quả động lực đầu tư này. Trong bối cảnh nguồn vốn từ châu Âu sẵn sàng hỗ trợ các dự án hạ tầng giao thông, chuyển đổi năng lượng và phát triển hạ tầng số, thách thức hiện nay không còn nằm ở cam kết mà ở khả năng triển khai hiệu quả trên thực tế.

Theo Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert, môi trường kinh doanh toàn cầu ngày càng bấp bênh với nhiều rủi ro, khiến các quyết định đầu tư ngày càng phụ thuộc vào sự rõ ràng, nhất quán và niềm tin vào khung pháp lý. Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong cải cách cơ sở hạ tầng và hành chính. Bước tiếp theo là đảm bảo việc thực thi được triển khai một cách đồng bộ. Sách Trắng 2026 đóng vai trò như một kim chỉ nam để các cam kết đầu tư trị giá hàng tỷ EURcủa EU được hiện thực hóa một cách hiệu quả, qua đó củng cố vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

“Cải cách thực chất luôn phức tạp và cần thời gian. Tuy nhiên, sự hợp tác thực tiễn giữa EuroCham và Chính phủ Việt Nam đang cho thấy những kết quả rõ rệt. Những tiến bộ ngày hôm nay không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của tham vọng chung và sự hợp tác bền bỉ giữa hai bên. Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế để bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo: vị trí chiến lược, nền tảng kinh tế vững chắc và tầm nhìn tăng trưởng rõ ràng. Vai trò của chúng tôi là góp phần đảm bảo rằng các khung chính sách luôn theo kịp tham vọng đó. Bởi khi môi trường thuận lợi, đầu tư sẽ không chờ đợi - mà sẽ tăng tốc” - ông Jaspaert chia sẻ.