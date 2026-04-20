Xã hội

Học viện Tài chính khai mạc Ngày sách sinh viên năm 2026

[email protected]
13:24 | 20/04/2026
(TBTCO) - Sáng 20/4, Học viện Tài chính tổ chức Lễ khai mạc Ngày sách sinh viên năm 2026. Sự kiện thu hút đông đảo sự hưởng ứng của các giảng viên, sinh viên Học viện.
Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính cho biết, hôm nay, hòa cùng không khí nô nức thi đua hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn 30/4 và 1/5, đặc biệt chào mừng thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ngày sách sinh viên năm 2026 tại Học viện Tài chính là một sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần lan tỏa tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy khát vọng học tập trong mỗi sinh viên.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu khai mạc sự kiện.

Trong suốt chiều dài phát triển của nhân loại, sách luôn là người bạn đồng hành trung thành, lưu giữ và lan tỏa kho tàng tri thức vô giá của mỗi cá nhân cũng như toàn xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh kỷ nguyên số và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo hiện nay, việc đọc sách không chỉ dừng lại ở tiếp nhận tri thức, mà còn là quá trình rèn luyện tư duy phản biện, khả năng sáng tạo và năng lực thích ứng - những yếu tố then chốt giúp chúng ta tự tin hội nhập và làm chủ tương lai trong một thế giới không ngừng biến đổi.

Đánh giá cao tầm quan trọng của văn hóa đọc, trong kỳ họp lần thứ 28 của Đại Hội đồng Liên hợp quốc tại Paris năm 1995, Unesco đã quyết định chọn ngày 23/4 hàng năm làm “Ngày sách và bản quyền thế giới” nhằm tôn vinh văn hoá đọc, tăng cường giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật đối với toàn thể nhân loại.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc Học viện Tài chính tặng sách cho các sinh viên Lào học tập tại Học viện.

Tại Việt Nam, với nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của sách trong phát triển văn hóa - xã hội, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hàng năm là “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam”, nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân về ý nghĩa to lớn và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc phát triển kiến thức, kỹ năng và phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

Các đại biểu và giảng viên chụp ảnh lưu niệm.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều, trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, Học viện luôn coi việc phát triển văn hóa đọc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để hướng đến mục tiêu đào tạo giáo dục toàn diện. Ngày sách sinh viên năm nay chính là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm đó, đồng thời là lời kêu gọi mạnh mẽ tới toàn thể thầy cô giáo và các em sinh viên: hãy duy trì việc đọc sách mỗi ngày, hãy tiếp tục chia sẻ những cuốn sách hay và lan tỏa giá trị văn hóa đọc trong đời sống, trong việc giảng dạy và học tập hàng ngày.

Đông đảo sinh viên Học viện Tài chính tham gia khai mạc Ngày sách sinh viên năm 2026.

Để hoạt động này đi vào thực tiễn, trước hết Ban Giám đốc Học viện khuyến khích các em sinh viên tham gia cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2026” với chủ đề “Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số và Trí tuệ nhân tạo”. Đây không chỉ là một sân chơi trí tuệ mà còn là cơ hội để các em sinh viên thể hiện quan điểm, đề xuất sáng kiến, giải pháp nhằm đổi mới phương thức đọc sách, ứng dụng công nghệ để lan tỏa tri thức trong cộng đồng.

Sinh viên Học viện Tài chính hào hứng tại các gian trưng bày sách tại Ngày sách sinh viên năm 2026.

Thông qua cuộc thi, bằng phương pháp quảng bá trực quan và hiệu quả góp phần nâng cao vị thế của Học viện Tài chính hiện tại và tương lai. Bên cạnh đó, các thầy cô giáo và các em sinh viên đến với Học viện Tài chính tại các cơ sở để hòa mình vào không gian thư viện, phòng đọc, khu tự học… với những thông điệp ý nghĩa như: “Sách - Tri thức - Khát vọng phát triển đất nước”, “Lan tỏa văn hóa đọc - Kết nối tri thức - Phát triển xã hội học tập”. Những thông điệp này không chỉ là khẩu hiệu mang tính định hướng mà còn là lời nhắc nhở mỗi chúng ta về trách nhiệm học tập và cống hiến cho xã hội.

Lãnh đạo Học viện Tài chính cho hay, một điểm nhấn không thể thiếu là không gian trưng bày, giới thiệu và chia sẻ sách, cung cấp giáo trình, tài liệu học tập cùng các sản phẩm phục vụ học tập sẽ tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên tiếp cận nguồn tri thức chính thống, góp phần nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu. Ngoài ra, Ngày sách sinh viên còn mang đậm giá trị nhân văn thông qua các hoạt động như trao tặng giáo trình cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và lưu học sinh Lào, chương trình quyên góp sách dành cho các hoạt động tình nguyện trong "Mùa hè xanh" năm nay.
Từ khóa:
học viện tài chính Ngày sách sinh viên Sự kiện khai mạc Tri thức vô giá Giáo dục và rèn luyện cuộc thi Khu tự học

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

