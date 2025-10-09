Nasdaq chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng theo công bố của FTSE Russell

(TBTCO) - Chiều ngày 8/10/2025, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương đã có buổi tiếp và làm việc với ông Bob McCooey - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Niêm yết Quốc tế, Nasdaq, nhân dịp ông có chuyến công tác tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, bà Vũ Thị Chân Phương bày tỏ niềm vui được gặp lại ông Bob McCooey sau chuyến công tác cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Nasdaq, tại đó hai bên đã ký kết ý định thư về hợp tác. Chủ tịch UBCKNN cũng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt khi cuộc gặp diễn ra đúng vào thời điểm Tổ chức xếp hạng FTSE Russell chính thức công bố thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương tại buổi làm việc.

Thông tin với phía bạn, Chủ tịch UBCKNN cho biết, Việt Nam đã và đang tích cực hoàn thiện khung pháp lý và tiến hành nhiều cải cách về cơ chế để phát triển thị trường chứng khoán. Mới đây, UBCKNN đã ban hành Quy chế phối hợp xem xét hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) đồng thời với hồ sơ đăng ký niêm yết. Đây là một bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả huy động vốn và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Bà Vũ Thị Chân Phương cho biết, UBCKNN khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện tham gia niêm yết tại thị trường quốc tế, đặc biệt tại Nasdaq; bên cạnh đó, UBCKNN cũng quan tâm đến việc phát hành chứng chỉ lưu ký (DR) tại Hoa Kỳ. Trước đó, vào tháng 7/2025, UBCKNN đã phối hợp cùng Nasdaq và các đối tác trong khu vực ASEAN tổ chức thành công hội nghị về IPO và phát hành DR.

UBCKNN mong muốn Nasdaq tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ phổ biến thông tin, tuyên truyền để các doanh nghiệp có thể tiếp cận và tận dụng cơ hội phát hành chứng chỉ lưu ký trên thị trường quốc tế.

Ông Bob McCooey (thứ 2 từ trái qua), Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Niêm yết quốc tế, Nasdaq phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bob McCooey - Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Bộ phận Niêm yết quốc tế chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam được chính thức được nâng hạng theo công bố của FTSE Russell và khẳng định Nasdaq sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ UBCKNN trong các lĩnh vực mà phía Việt Nam quan tâm; đồng thời, kỳ vọng các doanh nghiệp Việt Nam sẽ thành công khi mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Ông Bob McCooey đánh giá cao tinh thần doanh nghiệp mạnh mẽ của Việt Nam và cho rằng, việc niêm yết trong nước kết hợp huy động vốn và niêm yết ở nước ngoài sẽ góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Ông Bob McCooey nhấn mạnh, Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng năng động và có tiềm năng lớn trong việc thu hút các nhà đầu tư Hoa Kỳ cũng như toàn cầu. Nasdaq mong muốn trở thành cầu nối, đồng hành cùng UBCKNN và doanh nghiệp Việt Nam, không chỉ trong hoạt động niêm yết và huy động vốn, mà còn trong lĩnh vực công nghệ và giám sát giao dịch, dựa trên kinh nghiệm hợp tác với hơn 130 sở giao dịch trên toàn thế giới./.