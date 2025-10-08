Nâng hạng - cánh cửa mới nâng chất thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi sẽ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng sau hơn hai thập kỷ phát triển. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Nhất Việt (VFS) trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư về những động lực, chính sách và kỳ vọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường chứng khoán Việt Nam.

PV: Thưa bà, thời gian qua, thị trường chứng khoán Việt Nam có diễn biến tích cực cả về thanh khoản và điểm số. Theo bà, đâu là những động lực chính thúc đẩy sự tăng trưởng này?

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng: Đúng là thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những diễn biến rất tích cực với điểm nhấn là sự phục hồi mạnh mẽ theo hình chữ V sau cú sốc thông tin về thuế quan vào đầu tháng 4. Sự tăng trưởng này đến từ nhiều động lực cộng hưởng cả trong và ngoài nước.

Tôi cho rằng, có hai nhóm động lực chính đã thúc đẩy thị trường trong thời gian qua. Thứ nhất, sức mạnh từ các yếu tố nội tại của nền kinh tế. Loạt chính sách quan trọng được ban hành, đặc biệt là "Bộ tứ trụ cột" chính sách cải cách thể chế, tập trung phát triển kinh tế tư nhân, được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng đột phá trong dài hạn. Cùng với đó là chính sách điều hành chủ động và quyết liệt của Chính phủ, điểm nhấn là quyết tâm mạnh mẽ trong việc đạt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% trong năm 2025. Đầu tư công được đẩy mạnh. Giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục là trụ cột quan trọng, với mục tiêu giải ngân gần 826.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Ngoài ra, mặt bằng lãi suất thấp và tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ. Chính sách tiền tệ nới lỏng được duy trì đã giữ mặt bằng lãi suất ở mức thấp, từ đó kích thích nhu cầu tín dụng để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Tăng trưởng tín dụng 9 tháng đầu năm đạt 13,37% so với cuối năm 2024, cho thấy dòng vốn đang được khơi thông hiệu quả vào nền kinh tế. Ngoài ra, còn có sự phục hồi của tiêu dùng nội địa. Đà phục hồi này được hỗ trợ bởi các chính sách kích cầu như giảm thuế VAT và sự trở lại bùng nổ của ngành du lịch với lượng khách quốc tế tăng mạnh.

Thứ hai, là yếu tố tâm lý và kỳ vọng hội nhập. Kết quả đàm phán thương mại với Mỹ được đánh giá là tích cực, giúp Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh trong khu vực và giải tỏa tâm lý thị trường. Đặc biệt, kỳ vọng FTSE Russell đưa Việt Nam vào nhóm “thị trường mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market)” đã củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong suốt thời gian qua, đặc biệt khi hệ thống giao dịch KRX chính thức đi vào vận hành từ tháng 5/2025.

Nâng hạng thị trường là thông tin được giới đầu tư chờ đợi trong tuần này. Ảnh tư liệu

PV: Mới đây, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành nhiều chính sách quan trọng liên quan đến thị trường chứng khoán. Bà đánh giá thế nào về sự đồng bộ của ba chính sách lớn vừa ban hành, bao gồm Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán, Đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán, đối với mục tiêu phát triển bền vững thị trường trong trung và dài hạn?

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng: Ba chính sách lớn này được ban hành đồng bộ, tạo thành một chiến lược "kiềng ba chân" vững chắc để phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) bền vững hơn. Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán tập trung cải thiện chất lượng "cầu" nắm giữ dài hạn bằng cách phát triển nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân là khoảng 70% và nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài chiếm khoảng 30%.

Đề án Nâng hạng thị trường mở rộng "cửa" hội nhập quốc tế để thu hút vốn ngoại, một mục tiêu được củng cố bởi nền tảng nhà đầu tư chuyên nghiệp hơn.

Trong khi đó, Nghị định 245 đóng vai trò thực thi, giúp cải thiện chất lượng "cung" hàng hóa và hiệu quả vận hành bằng cách rút ngắn, minh bạch hóa quy trình IPO và niêm yết. Sự kết hợp này giải quyết toàn diện các khía cạnh: "cầu", "cung", và "hội nhập", tạo ra một bộ khung chính sách hoàn chỉnh, thúc đẩy TTCK phát triển mạnh mẽ và bền vững.

Ba chính sách này được ban hành một cách đồng bộ và có chủ đích rõ ràng. Chúng giải quyết các khía cạnh khác nhau nhưng liên kết chặt chẽ. Tái cấu trúc nhà đầu tư để tạo chiều sâu cho "cầu", nâng hạng thị trường để mở rộng hội nhập quốc tế, và Nghị định 245 để cải thiện chất lượng "cung" và hiệu quả vận hành. Sự kết hợp này tạo ra một bộ khung chính sách toàn diện, hứa hẹn sẽ thúc đẩy TTCK Việt Nam phát triển mạnh mẽ và bền vững trong trung và dài hạn.

PV: Thông tin được nhà đầu tư đặc biệt quan tâm hiện nay là Việt Nam được nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi. Theo bà, nhà đầu tư có thể kỳ vọng những tác động cụ thể nào khi thị trường chứng khoán được nâng hạng?

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng: Với tư cách là người đã theo sát thị trường trong nhiều năm, tôi chưa bao giờ cảm thấy lạc quan như giai đoạn vừa qua về việc Việt Nam được nâng hạng. Chúng ta không còn nói về một giấc mơ xa vời, mà là một mục tiêu hữu hình đang ở rất gần. Sự quyết tâm của Chính phủ, thể hiện qua việc ban hành đồng bộ các chính sách nền tảng, đặc biệt là việc triển khai cơ chế NPF (cơ chế giao dịch - thanh toán không yêu cầu nhà đầu tư phải có đủ tiền trước khi đặt lệnh), đang giải quyết những nút thắt cuối cùng mà FTSE quan ngại. Đồng thời, kế hoạch triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) trong thời gian tới cũng sẽ tạo tiền đề để TTCK Việt Nam hướng đến nâng hạng theo tiêu chuẩn cao hơn.

Khi cánh cửa đó chính thức mở ra, chúng ta sẽ chứng kiến một sự thay đổi về chất của thị trường. Sẽ có một làn sóng vốn ngoại chưa từng có đổ vào Việt Nam, không chỉ từ các quỹ ETF bị bắt buộc phải giải ngân hàng tỷ USD, mà còn từ các quỹ đầu tư chủ động chất lượng cao. Dòng vốn này sẽ đi kèm với yêu cầu khắt khe hơn về sự minh bạch và quản trị doanh nghiệp, buộc các công ty niêm yết phải tự nâng tầm. Thanh khoản sẽ gia tăng, định giá doanh nghiệp sẽ trở nên hợp lý hơn, và quan trọng nhất là chi phí huy động vốn cho cả nền kinh tế sẽ giảm xuống. Đó là một tương lai mà tất cả chúng ta đều đang hướng tới.

PV: Cuối cùng, bà có nhắn gửi gì đến cộng đồng nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường có bước chuyển mình quan trọng này?

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng: Trong bối cảnh bước ngoặt lịch sử này, lời nhắn nhủ chân thành nhất mà tôi muốn gửi đến cộng đồng nhà đầu tư, đó là hãy nhìn vào bức tranh lớn với một tầm nhìn dài hạn. Cơ hội lớn nhất không nằm ở các giao dịch ngắn hạn, mà ở việc kiên nhẫn đồng hành cùng sự trưởng thành của cả một thị trường. Thành công sẽ đến với các nhà đầu tư có kiến thức đầu tư và sự chuyên nghiệp.

Thị trường sẽ ngày càng phát triển hơn, và phần thưởng sẽ chỉ dành cho những ai đầu tư dựa trên sự phân tích sâu sắc và hiểu biết về giá trị nội tại của doanh nghiệp. Lịch sử đang trao cho chúng ta một cơ hội đặc biệt để tham gia vào một trong những giai đoạn phát triển tích cực nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam. Hãy chuẩn bị, kiên định, và gặt hái thành quả xứng đáng.

PV: Xin cảm ơn bà!