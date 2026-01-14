Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương thông tin về công tác nhân sự cho Đại hội XIV của Đảng

(TBTCO) - Chiều 14/1, tại cuộc họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm đã trao đổi với báo chí về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội.

Theo ông Nguyễn Thành Tâm, công tác nhân sự cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã được Bộ Chính trị, Tiểu ban nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Tổng Bí thư chỉ đạo tiến hành khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện và hiệu quả, đảm bảo dân chủ, thận trọng, chặt chẽ và thống nhất rất cao theo đúng các quy định, nguyên tắc của Đảng.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thành Tâm trả lời về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội.

Cụ thể, ngay từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII, Bộ Chính trị đã ban hành quy định về công tác quy hoạch cán bộ và trên cơ sở đó đã chỉ đạo tiến hành công tác quy hoạch cán bộ ở các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và đã phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo chủ chốt của các địa phương, cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2025 - 2030 và 2026 - 2031.

Đến giữa nhiệm kỳ, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch về quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031 và trên cơ sở đó đã chỉ đạo xây dựng và phê duyệt Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 cả chính thức và dự khuyết, góp phần chủ động chuẩn bị nguồn nhân sự dồi dào, có chất lượng cho công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Ngày 14/4/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 45 về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đại hội đã lựa chọn, giới thiệu, chỉ định bầu các đồng chí bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảm bảo chất lượng, năng lực, uy tín, đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đã quyết định phân công, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ giữa các chức danh lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và chủ động chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XIV.

Cùng với đó, tại Hội nghị Trung ương 10, 11, 12, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng và thống nhất ban hành phương hướng, công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Trong đó đã xác định rõ các quan điểm, yêu cầu, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng và quy trình nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Đây là căn cứ và cơ sở chính trị đặc biệt quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Cuộc họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra chiều 14/1.

Trên cơ sở phương hướng công tác nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Bộ Chính trị đã định hướng, giới thiệu nhân sự để các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV cả chính thức và dự khuyết, tái cử và tham gia lần đầu tại các cơ quan, địa phương, đơn vị. Chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành thẩm định, thẩm tra, rà soát chặt chẽ, kỹ lưỡng đối với các nhân sự được giới thiệu theo quy định.

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14, 15, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự tái cử và tham gia lần đầu cả chính thức và dự khuyết và chính thức thông qua báo cáo và danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nhân sự giới thiệu để trình Đại hội XIV xem xét bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV theo quy định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phải là một tập thể trong sạch, vững mạnh, thực sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường năng lực thực tiễn; giữa uy tín, kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển. Trong đó đặc biệt đề cao chất lượng, hiệu quả, sản phẩm công tác, sự cống hiến để làm thước đo trong đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ.

Về yêu cầu, tiêu chí với nhân sự của Ban Chấp hành Trung ương khóa 14, ông Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh việc phải đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, liên tục, chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư.

Theo ông Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phải là những đồng chí tiêu biểu cho toàn Đảng về tính tiền phong, gương mẫu, tính xây dựng, tính chiến đấu, tính hành động, tính kỷ luật, tính nhân văn. Những đồng chí có phẩm chất, năng lực, uy tín, liêm chính, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, trước hết; gần dân, trọng dân, vì dân, dám xả thân, hy sinh vì sự nghiệp cao cả của Đảng; có tư duy đổi mới sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, có tầm nhìn chiến lược, lý luận chính trị sắc bén, nói đi đôi với làm, có khả năng quy tụ, đoàn kết, thống nhất và huy động sức mạnh tổng hợp, có thành tích, kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả, có đủ sức để đáp ứng yêu cầu công việc với cường độ cao, liên tục, kéo dài, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.

Các phóng viên báo chí tham gia cuộc họp báo.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, kiên quyết không để lọt những người không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng, không trúng cử ở cấp ủy cấp dưới vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tuy nhiên cũng không bỏ sót những đồng chí thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân.

“Không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 những người có một trong các khuyết điểm sau: Bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút; ý thức tổ chức kỷ luật kém, mất đoàn kết, sợ trách nhiệm, không dám làm, không có chí tiến, thủ dĩ, hòa vi quý; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, tư duy nhiệm kỳ, xu nịnh chạy chọt, tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, cục bộ lợi ích nhóm”, ông Nguyễn Thành Tâm nêu rõ.

Những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa; vi phạm kỷ luật, tiêu chuẩn chính trị, những điều đảng viên không được làm và quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; kê khai tài sản, thu nhập không trung thực; vi phạm trách nhiệm nêu gương để bản thân hoặc vợ chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu lợi bất chính; để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng và xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực nghiêm trọng ở địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian phụ trách… cũng sẽ không được đưa vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, theo Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.