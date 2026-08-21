Thị trường

Ngày 21/8: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đi ngang

06:27 | 21/08/2026
Giá cà phê trong nước hôm nay (21/8) quay đầu giảm 500 - 600 đồng/kg so với phiên trước. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 97.200 - 98.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, chưa ghi nhận điều chỉnh mới.
aa
giacaphe_1787213775.jpeg
Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm 600 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm sau những phiên tăng mạnh trước đó. Mức giảm phổ biến từ 500 - 600 đồng/kg, đưa giá thu mua về khoảng 97.200 - 98.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá cà phê giảm 500 đồng/kg, xuống còn 98.000 đồng/kg. Dù điều chỉnh đi xuống, đây vẫn là mức thu mua cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cùng giảm 600 đồng/kg so với phiên trước, xuống 97.700 đồng/kg. Lâm Đồng cũng ghi nhận mức giảm 500 đồng/kg, đưa giá cà phê về 97.200 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Như vậy, thị trường nội địa đã chững lại sau hai ngày tăng mạnh. Dù giảm trong phiên sáng nay, mặt bằng giá cà phê Tây Nguyên vẫn duy trì trên ngưỡng 97.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, cả hai sàn cà phê lớn đều chuyển sang sắc đỏ sau nhịp tăng mạnh trước đó. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 0,99%, tương đương 37 USD/tấn, xuống còn 3.718 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm nhẹ 0,29%, tương ứng 11 USD/tấn, xuống 3.728 USD/tấn.

Trên sàn New York, cà phê Arabica kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 1,07%, tương đương 3,9 US cent/pound, còn 359,5 US cent/pound. Hợp đồng tháng 12/2026 mất 1,28%, tương ứng 4,25 US cent/pound, xuống 328,2 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giữ ổn định ở mức cao

giatieu_1787213777.jpg
Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, chưa ghi nhận điều chỉnh mới. Mặt bằng giá thu mua hiện dao động trong khoảng 136.000 - 139.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có mức giá cao nhất, đạt 139.000 đồng/kg. Đứng kế tiếp là Đắk Lắk với giá thu mua 138.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), hồ tiêu được giao dịch phổ biến ở mức 136.000 đồng/kg.

Như vậy, sau nhiều phiên liên tiếp không có biến động đáng kể, thị trường hồ tiêu trong nước vẫn duy trì mặt bằng tương đối cao, với khoảng cách giữa mức thấp nhất và cao nhất khoảng 3.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các nguồn cung lớn cũng không thay đổi so với phiên trước. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia hiện được giao dịch ở mức 6.851 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil ASTA 570 đứng ở 5.900 USD/tấn và tiêu đen Malaysia đạt 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục được chào bán trong khoảng 5.990 - 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia duy trì ở 9.380 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam đạt 8.400 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục ghi nhận mức cao hơn đáng kể, ở 12.200 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cà phê giá tiêu giá cà phê hôm nay giá tiêu hôm nay

Bài liên quan

Ngày 20/8: Giá cà phê tiếp tục khởi sắc, hồ tiêu ở mức 139.000 đồng/kg

Ngày 20/8: Giá cà phê tiếp tục khởi sắc, hồ tiêu ở mức 139.000 đồng/kg

Ngày 19/8: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 19/8: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 18/8: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu đi ngang

Ngày 18/8: Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu đi ngang

Dành cho bạn

Cục Thuế triển khai chuỗi Livestream “đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh”

Cục Thuế triển khai chuỗi Livestream “đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh”

Bảo hiểm nhúng: Từ siêu ứng dụng đến túi tiền người Việt

Bảo hiểm nhúng: Từ siêu ứng dụng đến túi tiền người Việt

Sắp trình Quốc hội giảm 30% thuế thu nhập cho hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp doanh thu dưới 10 tỷ đồng

Sắp trình Quốc hội giảm 30% thuế thu nhập cho hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp doanh thu dưới 10 tỷ đồng

Có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VneID từ ngày 28/9

Có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VneID từ ngày 28/9

Chứng khoán phái sinh ngày 20/8: Sắc xanh bao phủ trong phiên đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 20/8: Sắc xanh bao phủ trong phiên đáo hạn

Khối ngoại giao dịch thận trọng, bán ròng nhiều cổ phiếu tài chính

Khối ngoại giao dịch thận trọng, bán ròng nhiều cổ phiếu tài chính

Đọc thêm

Việt Nam khẳng định kiên quyết ngăn chặn trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp

Việt Nam khẳng định kiên quyết ngăn chặn trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp

(TBTCO) - Trước cáo buộc Việt Nam nằm trong nhóm có "rủi ro" trung chuyển bất hợp pháp, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, Việt Nam đã và đang nâng cao năng lực thực thi các quy định chống gian lận xuất xứ, gian lận thương mại và kiên quyết ngăn chặn trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp.
Sầu riêng Việt Nam: Gỡ điểm nghẽn xuất khẩu, thông quan và vốn

Sầu riêng Việt Nam: Gỡ điểm nghẽn xuất khẩu, thông quan và vốn

(TBTCO) - Theo các chuyên gia, bên cạnh nâng cao chất lượng, việc khơi thông xuất khẩu, rút ngắn thời gian thông quan và tăng khả năng tiếp cận vốn là những điều kiện quan trọng để ngành sầu riêng phát triển bền vững.
Messer công bố 2 dự án lớn trị giá 40 triệu USD tại Việt Nam

Messer công bố 2 dự án lớn trị giá 40 triệu USD tại Việt Nam

(TBTCO) - Tập đoàn Messer của Đức ngày 20/8 đã công bố 2 dự án lớn trị giá 40 triệu USD tại tỉnh Thái Nguyên, nhằm mở rộng mạng lưới sản xuất tại khu vực miền Bắc Việt Nam, hỗ trợ sự phát triển của ngành sản xuất công nghệ cao.
Ngày 20/8: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 20/8: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Giá bạc trong nước hôm này (20/8) đảo chiều tăng mạnh. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng hơn 2,507 triệu đồng/kg chiều mua vào và 2,586 triệu đồng/kg chiều bán ra. Trong khi đó, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế giảm 0,32% so với hôm qua.
Ngày 20/9: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Ngày 20/9: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu giảm, lúa ổn định

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá gạo hôm nay (20/9) điều chỉnh giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 50404 giảm 100 đồng/kg, giao dịch ở mức 9.700 - 9.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 giảm 100 đồng/kg, xuống còn 9.800 - 9.900 đồng/kg.
Ngày 20/8: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 20/8: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Giá cao su thế giới hôm nay (20/8) biến động trái chiều khi trên sàn SHFE và SGX tiếp đà tăng, ngược lại các hợp đồng RSS3 trên sàn TOCOM đồng loạt giảm. Tín hiệu trái chiều cho thấy thị trường vẫn được nâng đỡ bởi nhu cầu tiêu thụ, nhưng áp lực điều chỉnh chưa hoàn toàn biến mất.
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải giải quyết bài toán lớn của nền kinh tế

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải giải quyết bài toán lớn của nền kinh tế

(TBTCO) - Phát biểu tại lễ ra mắt Hội đồng Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Quốc gia Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) diễn ra ngày 19/8/2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo phải tạo ra sản phẩm, giá trị mới và góp phần hình thành các động lực tăng trưởng của nền kinh tế.
Hà Bắc - Việt Nam: Mở “đường ray” mới cho nông sản hai chiều

Hà Bắc - Việt Nam: Mở “đường ray” mới cho nông sản hai chiều

(TBTCO) - Thế mạnh nông nghiệp bổ trợ, nhu cầu thị trường đa dạng cùng kết nối logistics ngày càng thuận lợi đang mở thêm cơ hội thúc đẩy thương mại và hợp tác chuỗi nông sản giữa Hà Bắc (Trung Quốc) và Việt Nam.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá vàng hôm nay ngày 21/8: Vàng thế giới vượt 4.500 USD, vàng trong nước tăng hơn 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 21/8: Vàng thế giới vượt 4.500 USD, vàng trong nước tăng hơn 3 triệu đồng/lượng

Ngày 21/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước ổn định

Ngày 21/8: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước ổn định

Ngày 21/8: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đi ngang

Ngày 21/8: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đi ngang

Ngày 21/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 21/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 21/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Ngày 21/8: Giá heo hơi tiếp tục tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Huế thông qua Nghị quyết đầu tư Đại lộ, vốn 20.000 tỷ đồng

Huế thông qua Nghị quyết đầu tư Đại lộ, vốn 20.000 tỷ đồng

Đất lấn biển phải thuộc sở hữu của Nhà nước

Đất lấn biển phải thuộc sở hữu của Nhà nước

Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kế hoạch, Hợp tác quốc tế phát triển Ghi-nê ký biên bản ghi nhớ

Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Kế hoạch, Hợp tác quốc tế phát triển Ghi-nê ký biên bản ghi nhớ

Đầu tư lớn để nâng cấp, mở rộng các tuyến luồng khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh

Đầu tư lớn để nâng cấp, mở rộng các tuyến luồng khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 8/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 8/2026

Ngày 20/8: Giá heo hơi ở cả 3 miền bất ngờ đảo chiều tăng

Ngày 20/8: Giá heo hơi ở cả 3 miền bất ngờ đảo chiều tăng

Giá vàng hôm nay ngày 20/8: Vàng thế giới bật tăng hơn 150 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 20/8: Vàng thế giới bật tăng hơn 150 USD/ounce, vàng trong nước đồng loạt giảm

Tỷ giá USD hôm nay (18/8): USD diễn biến phân hóa, dữ liệu kinh tế Mỹ hạ nhiệt kỳ vọng Fed nâng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (18/8): USD diễn biến phân hóa, dữ liệu kinh tế Mỹ hạ nhiệt kỳ vọng Fed nâng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (19/8): Tỷ giá trung tâm tiến sát 25.600 đồng, DXY nhích lên trước biên bản Fed

Tỷ giá USD hôm nay (19/8): Tỷ giá trung tâm tiến sát 25.600 đồng, DXY nhích lên trước biên bản Fed

Tỷ giá USD hôm nay (20/8): Tỷ giá trong nước phân hóa, DXY sụt giảm do Mỹ tăng mua lại trái phiếu

Tỷ giá USD hôm nay (20/8): Tỷ giá trong nước phân hóa, DXY sụt giảm do Mỹ tăng mua lại trái phiếu

Ngày 19/8: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên phạm vi cả nước

Ngày 19/8: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên phạm vi cả nước

Ngày 20/8: Giá cà phê tiếp tục khởi sắc, hồ tiêu ở mức 139.000 đồng/kg

Ngày 20/8: Giá cà phê tiếp tục khởi sắc, hồ tiêu ở mức 139.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 21/8: Vàng thế giới vượt 4.500 USD, vàng trong nước tăng hơn 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 21/8: Vàng thế giới vượt 4.500 USD, vàng trong nước tăng hơn 3 triệu đồng/lượng