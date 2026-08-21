Ngày 21/8: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu đi ngang

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm. Ảnh minh họa

Giá cà phê trong nước giảm 600 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên quay đầu giảm sau những phiên tăng mạnh trước đó. Mức giảm phổ biến từ 500 - 600 đồng/kg, đưa giá thu mua về khoảng 97.200 - 98.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), giá cà phê giảm 500 đồng/kg, xuống còn 98.000 đồng/kg. Dù điều chỉnh đi xuống, đây vẫn là mức thu mua cao nhất trong các địa phương được khảo sát.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cùng giảm 600 đồng/kg so với phiên trước, xuống 97.700 đồng/kg. Lâm Đồng cũng ghi nhận mức giảm 500 đồng/kg, đưa giá cà phê về 97.200 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Như vậy, thị trường nội địa đã chững lại sau hai ngày tăng mạnh. Dù giảm trong phiên sáng nay, mặt bằng giá cà phê Tây Nguyên vẫn duy trì trên ngưỡng 97.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, cả hai sàn cà phê lớn đều chuyển sang sắc đỏ sau nhịp tăng mạnh trước đó. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 0,99%, tương đương 37 USD/tấn, xuống còn 3.718 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 giảm nhẹ 0,29%, tương ứng 11 USD/tấn, xuống 3.728 USD/tấn.

Trên sàn New York, cà phê Arabica kỳ hạn tháng 9/2026 giảm 1,07%, tương đương 3,9 US cent/pound, còn 359,5 US cent/pound. Hợp đồng tháng 12/2026 mất 1,28%, tương ứng 4,25 US cent/pound, xuống 328,2 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước giữ ổn định ở mức cao

Giá tiêu hôm nay duy trì ổn định. Ảnh minh họa

Giá tiêu hôm nay tại các vùng sản xuất trọng điểm tiếp tục duy trì trạng thái ổn định, chưa ghi nhận điều chỉnh mới. Mặt bằng giá thu mua hiện dao động trong khoảng 136.000 - 139.000 đồng/kg.

Trong đó, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là khu vực có mức giá cao nhất, đạt 139.000 đồng/kg. Đứng kế tiếp là Đắk Lắk với giá thu mua 138.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), hồ tiêu được giao dịch phổ biến ở mức 136.000 đồng/kg.

Như vậy, sau nhiều phiên liên tiếp không có biến động đáng kể, thị trường hồ tiêu trong nước vẫn duy trì mặt bằng tương đối cao, với khoảng cách giữa mức thấp nhất và cao nhất khoảng 3.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu tại các nguồn cung lớn cũng không thay đổi so với phiên trước. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, tiêu đen Indonesia hiện được giao dịch ở mức 6.851 USD/tấn, trong khi tiêu đen Brazil ASTA 570 đứng ở 5.900 USD/tấn và tiêu đen Malaysia đạt 9.300 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục được chào bán trong khoảng 5.990 - 6.050 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, tiêu trắng Muntok của Indonesia duy trì ở 9.380 USD/tấn. Giá tiêu trắng Việt Nam đạt 8.400 USD/tấn, trong khi Malaysia tiếp tục ghi nhận mức cao hơn đáng kể, ở 12.200 USD/tấn./.