Ngày 21/8: Giá bạc trong nước đảo chiều giảm, thế giới lên 68,354 USD/ounce

Giá bạc thế giới và trong nước hôm nay tăng - giảm trái chiều. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h05 ngày 21/8, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.343.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.428.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 8 đồng/lượng (mua vào) so với giá niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.343.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.428.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.343.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.756.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 62.479.844 đồng/kg (mua vào) và 64.746.505 đồng/kg (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h05 ngày 21/8/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h55 ngày 21/8, giá bạc giao ngay ở mức 68,354 USD/ounce, tăng 0,38% so với hôm qua.

Đây là mức tăng đáng chú ý khi bạc vừa trải qua giai đoạn chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao và đồng USD mạnh. Diễn biến mới nhất cho thấy dòng tiền đã quay trở lại nhóm kim loại quý khi những yếu tố từng gây áp lực lên bạc đồng loạt hạ nhiệt.

Theo Reuters, Bộ Tài chính Mỹ mới đây đã tăng quy mô các đợt mua lại trái phiếu dài hạn lên ít nhất 4 tỷ USD mỗi đợt, gấp đôi mức tối đa trước đó là 2 tỷ USD. Chương trình tập trung vào các trái phiếu có kỳ hạn dài và được xem là biện pháp nhằm hỗ trợ thanh khoản cho thị trường trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Thông tin này ngay lập tức tạo phản ứng mạnh trên thị trường tài chính. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn dài giảm đáng kể trong phiên đầu tiên sau thông báo, trong khi đồng USD suy yếu. Đây là hai yếu tố quan trọng đối với giá bạc.

Bởi bạc không tạo ra dòng tiền định kỳ như trái phiếu, khi lợi suất trái phiếu tăng cao, chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý thường trở nên lớn hơn. Ngược lại, khi lợi suất giảm, sức hấp dẫn tương đối của bạc được cải thiện.

Mức tăng gần 2 USD/ounce so với hôm qua cho thấy bạc đang có độ biến động rất cao. Với mức giá 68,354 USD/ounce, thị trường đang phản ứng mạnh trước các thông tin liên quan đến trái phiếu Mỹ, đồng USD và chính sách tiền tệ.

Nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào một phiên tăng giá để kết luận rằng bạc đã xác lập xu hướng tăng dài hạn. Thay vào đó, cần theo dõi thêm diễn biến của lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm và 30 năm, chỉ số USD, các tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng như dòng tiền trên thị trường kim loại quý./.