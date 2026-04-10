Thuế - Hải quan

Khen thưởng nóng thành tích bắt gần 190 lượng vàng qua đường hàng không

Song Linh

14:03 | 10/04/2026
(TBTCO) - Sáng 10/4, Chi cục Hải quan khu vực III tổ chức lễ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong vụ phát hiện, bắt giữ hành vi vận chuyển trái phép gần 190 lượng vàng qua Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng).
Infographics: Quý I/2026, ngành Hải quan thu ngân sách đạt 117.105 tỷ đồng Lực lượng Hải quan phát hiện súng và ma túy giấu trong hành lý qua cửa khẩu Lao Bảo

Tại buổi lễ, lãnh đạo Chi cục đã trao Giấy khen của Cục trưởng Cục Hải quan cho 2 tập thể, 3 cá nhân và Giấy khen của Chi cục trưởng cho 9 cá nhân. Đây là những lực lượng trực tiếp tham gia, phối hợp triệt phá vụ việc có quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, góp phần khẳng định hiệu quả công tác kiểm soát hải quan trên địa bàn.

Khen thưởng nóng thành tích bắt gần 190 lượng vàng qua đường hàng không. Ảnh: CTVAH

Phát biểu tại buổi lễ, Chi cục trưởng Trần Mạnh Cường nhấn mạnh, việc phát hiện, bắt giữ gần 190 lượng vàng là thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu của đơn vị trong quý I/2026. Đồng thời yêu cầu toàn đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao năng lực nghiệp vụ, tăng cường phối hợp liên ngành, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026.

Tang vật vụ việc. Ảnh: CTVAH

Trước đó, ngày 12/3/2026, tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Đội Kiểm soát hải quan (Chi cục Hải quan khu vực III) chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng, trong đó có Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hải Phòng, phát hiện nhóm hành khách trên chuyến bay từ Sân bay quốc tế Incheon về có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng vận chuyển trái phép gần 7 kg vàng (tương đương khoảng 186 lượng), trị giá ước tính hàng chục tỷ đồng. Tang vật được các đối tượng giấu bằng cách đeo trên người hoặc cất trong giày nhằm qua mặt lực lượng kiểm soát./.

Bài liên quan

Infographics: Quý I/2026, ngành Hải quan thu ngân sách đạt 117.105 tỷ đồng

Infographics: Quý I/2026, ngành Hải quan thu ngân sách đạt 117.105 tỷ đồng

Hải quan cùng kiến tạo với người dân và doanh nghiệp

Hải quan cùng kiến tạo với người dân và doanh nghiệp

Khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép 9 bánh heroin qua biên giới

Khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép 9 bánh heroin qua biên giới

Dành cho bạn

Kết nối hợp tác xã - kinh tế tư nhân: Mở đường cho hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại

Kết nối hợp tác xã - kinh tế tư nhân: Mở đường cho hệ sinh thái nông nghiệp hiện đại

Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương

Việt Nam được dự báo dẫn đầu tăng trưởng khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương

Thanh khoản thị trường chứng khoán quý I/2026 cải thiện rõ rệt

Thanh khoản thị trường chứng khoán quý I/2026 cải thiện rõ rệt

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nếu thúc đẩy đầu tư để đạt tăng trưởng ngắn hạn, cái giá phải trả sẽ rất lớn

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Nếu thúc đẩy đầu tư để đạt tăng trưởng ngắn hạn, cái giá phải trả sẽ rất lớn

Hàng loạt quỹ đầu tư lớn ký hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ SHB

Hàng loạt quỹ đầu tư lớn ký hợp đồng đặt mua cổ phần phát hành riêng lẻ SHB

Chứng khoán Việt rộng cửa đón dòng vốn toàn cầu

Chứng khoán Việt rộng cửa đón dòng vốn toàn cầu

Đọc thêm

Ưu đãi thuế với quỹ đầu tư: Động lực thúc đẩy dòng vốn dài hạn và đầu tư chuyên nghiệp

Ưu đãi thuế với quỹ đầu tư: Động lực thúc đẩy dòng vốn dài hạn và đầu tư chuyên nghiệp

(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 bổ sung ưu đãi cho đầu tư qua quỹ, gồm miễn thuế chuyển nhượng sau 2 năm và giảm 50% thuế lợi tức. Chính sách này tạo động lực thu hút dòng vốn dài hạn, đồng thời thúc đẩy xu hướng đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường.
Cơ quan thuế lên kế hoạch siết chặt kiểm soát, ngăn chặn dòng tiền trốn thuế

Cơ quan thuế lên kế hoạch siết chặt kiểm soát, ngăn chặn dòng tiền trốn thuế

(TBTCO) - Xác định hành vi sử dụng 2 hệ thống sổ sách nhằm che giấu doanh thu, để gian lận thuế gây thất thu ngân sách nhà nước mang tính chất rất nghiêm trọng, ngành Thuế đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát, ngăn chặn hành vi vi phạm này trong đó có việc tăng cường kiểm soát chặt dòng tiền.
Ngưỡng 300g vàng, không khai báo khi nhập cảnh có thể vi phạm

Ngưỡng 300g vàng, không khai báo khi nhập cảnh có thể vi phạm

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa phát đi hướng dẫn chi tiết về thủ tục, hồ sơ, cảnh báo rõ nguy cơ vi phạm nếu chủ quan khi mang vàng qua biên giới. Từ mốc 300g vàng trang sức, mỹ nghệ trở lên, người nhập cảnh bắt buộc phải khai báo với cơ quan hải quan.
Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục - khoản hỗ trợ thiết thực cho người dân

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục - khoản hỗ trợ thiết thực cho người dân

(TBTCO) - Ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, việc Bộ Tài chính đề xuất bổ sung các khoản giảm trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với hai lĩnh vực y tế và giáo dục - đào tạo được kỳ vọng góp phần giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ thiết thực cho người dân. Chính sách được ban hành sẽ giảm áp lực thuế, hỗ trợ người dân và bảo đảm an sinh xã hội.
Xuất nhập khẩu tăng hơn 23%, cán cân thương mại vẫn thâm hụt hơn 3,6 tỷ USD

Xuất nhập khẩu tăng hơn 23%, cán cân thương mại vẫn thâm hụt hơn 3,6 tỷ USD

(TBTCO) - Theo số liệu sơ bộ mới nhất được Cục Hải quan công bố, 3 tháng/2026, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23%, tương ứng tăng 46,6 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cán cân thương mại thâm hụt 3,64 tỷ USD, phản ánh áp lực gia tăng từ phía nhập khẩu.
Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 3 tháng đạt gần 40% dự toán

Thuế tỉnh Cao Bằng thu nội địa 3 tháng đạt gần 40% dự toán

(TBTCO) - Theo lãnh đạo Thuế tỉnh Cao Bằng, kết quả thu nội địa 3 tháng đầu năm 2026 đạt 670,796 tỷ đồng, đạt 39,9% dự toán pháp lệnh, đạt 39,2% dự toán HĐND tỉnh, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025.
Hành vi sử dụng song song 2 hệ thống sổ kế toán tài chính bị xử phạt ra sao?

Hành vi sử dụng song song 2 hệ thống sổ kế toán tài chính bị xử phạt ra sao?

Cục Thuế cho biết, qua công tác quản lý của cơ quan thuế và thông tin từ các cơ quan bảo vệ pháp luật, cơ quan thuế nhận thấy vẫn còn tình trạng một số doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thực hiện hành vi gian lận thuế thông qua việc sử dụng song song 2 hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên cho cùng một đơn vị kinh doanh trong một kỳ kế toán năm. Hành vi vi phạm này bị xử lý ra sao theo quy định của pháp luật?
Giảm nghĩa vụ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Giảm nghĩa vụ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Theo đó, Bộ Tài chính đã công bố Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi. Dự thảo gồm 7 chương, 70 điều, tập trung làm rõ các nội dung quan trọng nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật thuế, đồng thời cụ thể hóa nhiều chính sách hỗ trợ người dân, giảm gánh nặng tuân thủ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Phát hiện hộ kinh doanh mỹ phẩm không phép, hàng hóa không rõ nguồn gốc

Phát hiện hộ kinh doanh mỹ phẩm không phép, hàng hóa không rõ nguồn gốc

Hộ kinh doanh cần chủ động tuân thủ quy định thuế trong giai đoạn chuyển đổi

Hộ kinh doanh cần chủ động tuân thủ quy định thuế trong giai đoạn chuyển đổi

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 xử phạt Huy Thanh Jewelry, lộ vi phạm về thuế

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 xử phạt Huy Thanh Jewelry, lộ vi phạm về thuế

Thuế TP. Hải Phòng thu ngân sách 3 tháng đạt hơn 31% dự toán

Thuế TP. Hải Phòng thu ngân sách 3 tháng đạt hơn 31% dự toán

Infographics: Thu ngân sách quý I/2026 do ngành Thuế quản lý đạt 748.154 tỷ đồng

Infographics: Thu ngân sách quý I/2026 do ngành Thuế quản lý đạt 748.154 tỷ đồng

VITM 2026: Nâng tầm ngành du lịch theo hướng phát triển xanh, bền vững

VITM 2026: Nâng tầm ngành du lịch theo hướng phát triển xanh, bền vững

Bất động sản nhà ở lập đỉnh về giá nhưng thanh khoản chậm trong quý I/2026

Bất động sản nhà ở lập đỉnh về giá nhưng thanh khoản chậm trong quý I/2026

VietABank giảm lãi suất huy động, chủ động thực hiện định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước

VietABank giảm lãi suất huy động, chủ động thực hiện định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 8/4: Giá cà phê bật tăng, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Tỷ giá USD hôm nay (8/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD suy yếu sau thông tin Mỹ - Iran đàm phán ngừng bắn

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Bộ Tài chính Việt Nam và Manulife đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 9/4: Giá vàng trong nước tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Infographics: Tóm tắt tiểu sử tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Ngày 10/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/4: Giá vàng trong nước lùi về vùng 169 - 172,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay ngày 8/4: Giá vàng trong nước lùi về vùng 169 - 172,5 triệu đồng