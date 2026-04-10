Tại buổi lễ, lãnh đạo Chi cục đã trao Giấy khen của Cục trưởng Cục Hải quan cho 2 tập thể, 3 cá nhân và Giấy khen của Chi cục trưởng cho 9 cá nhân. Đây là những lực lượng trực tiếp tham gia, phối hợp triệt phá vụ việc có quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, góp phần khẳng định hiệu quả công tác kiểm soát hải quan trên địa bàn.

Khen thưởng nóng thành tích bắt gần 190 lượng vàng qua đường hàng không. Ảnh: CTVAH

Phát biểu tại buổi lễ, Chi cục trưởng Trần Mạnh Cường nhấn mạnh, việc phát hiện, bắt giữ gần 190 lượng vàng là thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu của đơn vị trong quý I/2026. Đồng thời yêu cầu toàn đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao năng lực nghiệp vụ, tăng cường phối hợp liên ngành, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026.

Tang vật vụ việc. Ảnh: CTVAH

Trước đó, ngày 12/3/2026, tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Đội Kiểm soát hải quan (Chi cục Hải quan khu vực III) chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng, trong đó có Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hải Phòng, phát hiện nhóm hành khách trên chuyến bay từ Sân bay quốc tế Incheon về có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng vận chuyển trái phép gần 7 kg vàng (tương đương khoảng 186 lượng), trị giá ước tính hàng chục tỷ đồng. Tang vật được các đối tượng giấu bằng cách đeo trên người hoặc cất trong giày nhằm qua mặt lực lượng kiểm soát./.