Thuế TP. Hải Phòng hướng dẫn, giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp, cá nhân quyết toán thuế

Lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại hội trường Thuế TP. Hải Phòng và trực tuyến kết nối các điểm cầu tại trụ sở 14 Thuế cơ sở. Cùng với đó, được phát trực tuyến qua Trang thông tin điện tử của Thuế TP. Hải Phòng.

Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho hay, năm 2026, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức khi tình hình kinh tế thế giới và trong nước diễn biến hết sức phức tạp, ngành Thuế nói chung và Thuế TP. Hải Phòng nói riêng với tư duy “kiến tạo - phát triển” luôn lắng nghe, hỗ trợ, đồng hành với người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó, đóng góp cho ngân sách.

Theo Trưởng Thuế TP. Hải Phòng, từ năm 2026, một số quy định, chính sách thuế mới đã và đang được triển khai thực hiện, đòi hỏi người nộp thuế cần kịp thời cập nhật, nắm bắt, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Do vậy, Thuế thành phố tổ chức hội nghị này để phổ biến, hướng dẫn các chính sách pháp luật thuế, giải đáp trực tiếp những vướng mắc của người nộp thuế trong quá trình thực hiện kê khai quyết toán thuế, đảm bảo hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy tính tuân thủ pháp luật thuế ở mức cao nhất, chính xác nhất.

Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ, mục tiêu về cải cách hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, triển khai các nền tảng trực tuyến, điện tử hoá trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính giúp tiết kiệm thời gian, chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, nâng cao hiệu quả quản lý của cơ quan thuế.

Tính đến nay, Thuế TP. Hải Phòng đang quản lý, theo dõi gần 120.000 doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn. Với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, đơn vị đã tổ chức nhiều chương trình, nội dung tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế, đặc biệt là các chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung, thông qua nhiều hình thức, đa kênh, đa phương tiện; kịp thời thông tin, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính, hoàn thành nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Đồng thời, thiết lập các nhóm Zalo kết nối trực tiếp từ cơ quan thuế đến người nộp thuế để truyền tải thông tin, hướng dẫn người nộp thuế trên địa bàn đảm bảo kịp thời, hiệu quả…

Ông Đinh Văn Thanh - Phó Trưởng Thuế TP. Hải Phòng và lãnh đạo các phòng chuyên môn giải đáp nhiều vướng mắc cho người nộp thuế tại hội nghị.

Phổ biến, cập nhật nội dung mới về chính sách, pháp luật thuế

Tại hội nghị, lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng và các đơn vị chuyên môn trực thuộc đã phổ biến, cập nhật nội dung mới về chính sách, pháp luật thuế đối với quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2025 và thực hiện các thủ tục hành chính thuế.

Đông đảo người nộp thuế tham dự trực tiếp tại điểm cầu hội trường Thuế TP. Hải Phòng.

Trong phần đối thoại, nhiều câu hỏi vướng mắc của người nộp thuế tập trung vào những chính sách thuế mới; quy định về hồ sơ, chứng từ; thu nhập từ tiền lương, tiền công, người phụ thuộc… đã được cán bộ, công chức Thuế thành phố trao đổi, giải đáp đầy đủ để người nộp thuế vận dụng. Đồng thời, toàn bộ nội dung các câu hỏi và giải đáp sẽ được Thuế TP. Hải Phòng biên tập và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của đơn vị để người nộp thuế tham khảo.

Phát biểu bế mạc hội nghị, ông Đinh Văn Thanh - Phó Trưởng Thuế TP. Hải Phòng tin tưởng, với tinh thần trao đổi cởi mở, xây dựng và hợp tác, những nội dung được giải đáp tại hội nghị này sẽ góp phần hỗ trợ thiết thực cho doanh nghiệp, người nộp thuế trong quá trình thực hiện quyết toán thuế.

Trong thời gian tới, Thuế TP. Hải Phòng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn thành phố trong việc thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các quy định của pháp luật thuế.

Công chức Thuế TP. Hải Phòng tiếp nhận và trả lời câu hỏi trực tuyến.

“Thuế thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá ngành Thuế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế với tư duy “kiến tạo - phát triển”, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước” - ông Thanh khẳng định./.