Công chức thuế làm việc xuyên trưa để làm sạch dữ liệu đất đai

(TBTCO) - Để chuẩn hóa dữ liệu về đất đai, Thuế TP. Hà Nội đã tổ chức Chiến dịch 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai. Các công chức thuế đã làm việc xuyên trưa, thậm chí đến 22 giờ đêm để hướng dẫn người dân.

Để chuẩn hóa thông tin trên cơ sở dữ liệu, các công chức thuế phải rà soát, kiểm tra dữ liệu đất đai, đồng thời trực tiếp hướng dẫn người dân kê khai, nộp thuế trực tuyến. Khó khăn là lượng hồ sơ cần xử lý rất lớn, trải dài từ thuế sử dụng đất, lệ phí trước bạ đến các khoản thu khác liên quan chuyển nhượng, cho thuê đất.

Từng bộ hồ sơ phải đối chiếu chéo với dữ liệu từ địa chính, văn phòng đăng ký đất đai, cơ quan công chứng… Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và tinh thần trách nhiệm cao độ.

Thuế TP. Hà Nội cho biết, để hoàn thành mục tiêu đã đề ra trong bối cảnh nhân lực hạn chế, khiến cường độ làm việc của các cán bộ, công chức thuế tăng gấp nhiều lần. Không ít cán bộ phải ăn vội, làm xuyên trưa, tăng ca đến tận khuya.

Công chức Thuế cơ sở 25 (Thuế TP. Hà Nội) hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ về đất đai. Ảnh: T.L

Chị Lê Thanh Huyền, Thuế cơ sở 6 suốt nhiều tuần nay cùng đồng nghiệp thường xuyên làm việc đến 21-22 giờ đêm và hầu như không có ngày nghỉ. Chị Huyền cho biết, khi nhiều gia đình sum vầy bên mâm cơm tối thì chị và các đồng nghiệp lại tất tả xuống từng khu dân cư, từng tổ dân phố, kiên nhẫn hỗ trợ bà con cài đặt ứng dụng và tháo gỡ vướng mắc.

Tương tự, anh Lê Ngọc Quý (Phòng 401, số 54 Hàng Than) cũng miệt mài làm việc đến mức quên trưa. Anh Quy cho biết, với những người lớn tuổi phải kiên nhẫn giải thích, tận tình hỗ trợ từng thao tác nhỏ thì họ mới hiểu và làm được.

“Nhiều khi mải làm việc mà không biết đã 12 giờ trưa. Có những hôm ngoài trời mưa tầm tã mà tôi cũng không biết”, anh Quý nói.

Theo Thuế TP. Hà Nội, có sự chênh lệch khá lớn trong khả năng tiếp cận công nghệ giữa người trẻ và người lớn tuổi.

“Người trẻ quen dùng smartphone và thao tác thuần thục, nhưng với người lớn tuổi thì khá lúng túng. Vì vậy, cán bộ thuế phải kiên nhẫn hướng dẫn từng thao tác nhỏ, thậm chí có lúc phải cầm tay chỉ việc để bảo đảm mọi người đều có thể hoàn thành nghĩa vụ thuế”, Thuế TP. Hà Nội cho biết.

Cùng với việc hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng dịch vụ Etax mobile, công chức thuế còn phải rà soát những hồ sơ nợ đọng, vi phạm đất đai. Với trường hợp này, công chức thuế phải trao đổi một cách khéo léo, đôi khi cũng phải bản lĩnh, cương quyết với người nộp thuế.

Có thể nói, Chiến dịch 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai của Thuế TP. Hà Nội thực sự là “phép thử” về sự kiên nhẫn, sự khéo léo, cũng như kiến thức chuyên môn nghiệp vụ của mỗi công chức thuế nhằm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về đất đai, mang lại minh bạch, công bằng cho hệ thống tài chính công./.