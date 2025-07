Thuế Hà Nội phát hiện hàng loạt vụ bán hàng online trốn thuế

(TBTCO) - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Thuế TP. Hà Nội đã phát hiện nhiều hộ, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử có doanh thu lớn không kê khai, nộp thuế. Cơ quan thuế đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an khởi tố theo quy định của pháp luật.

Tự giác kê khai, nộp trên 40 tỷ đồng

Trong bối cảnh nền kinh tế số và công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, thương mại điện tử đã và đang trở thành một xu hướng tất yếu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thay đổi toàn diện phương thức kinh doanh truyền thống.

Các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội như: Facebook, TikTok, YouTube... không chỉ là kênh tiêu dùng phổ biến, mà còn là môi trường kinh doanh sôi động của hàng triệu cá nhân, tổ chức, trong đó có nhiều người nổi tiếng (KOLs), influencer (người có tầm ảnh hưởng).

Bên cạnh sự bùng nổ của nền kinh tế số, các loại hình kinh doanh thương mại điện tử ngày càng đa dạng, thậm chí xuất hiện những hình thức kinh doanh mới mẻ trong khi các hành vi vi phạm pháp luật về thuế ngày càng tinh vi như: sử dụng nhiều tài khoản khác nhau chia nhỏ doanh thu, sử dụng nhiều hệ thống sổ sách kế toán, ẩn núp dưới các mô hình kinh doanh khác nhau giữa công ty và hộ, cá nhân kinh doanh nhằm mục đích che giấu doanh thu, trốn thuế, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Cơ quan thuế phối hợp với cơ quan công an tuyên truyền chính sách thuế đến hộ kinh doanh. Ảnh: T.L

Đứng trước những thách thức này, để chính sách thuế tiếp cận đến các nhóm đối tượng đang kinh doanh trên nền kinh tế số, Thuế TP. Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền để truyền tải chính sách thuế đến người nộp thuế, đồng thời cảnh báo những hành vi vi phạm, hậu quả pháp lý và giới thiệu các mô hình kinh doanh tuân thủ tốt pháp luật, qua đó từng bước hình thành ý thức tự giác, minh bạch trong kê khai thuế của hộ, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số.

Ông Vũ Mạnh Cường - Trưởng Thuế TP. Hà Nội cho biết, để chống thất thu, cơ quan thuế đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, ứng dụng công nghệ số, phân tích dữ liệu lớn từ các nền tảng thương mại điện tử, ngân hàng, mạng xã hội và các tổ chức có liên quan… từ đó xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý riêng đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Qua rà soát cơ sở dữ liệu, cơ quan thuế đã mời các trường hợp phát sinh doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử lên làm việc để tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

“Qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là các KOC, KOS, KOL làm chủ, các cá nhân đã chủ động kê khai, khắc phục nộp vào ngân sách nhà nước với số thuế đã nộp trên 40 tỷ đồng. Riêng thu từ hộ, cá nhân kinh doanh nộp qua cổng thương mại điện tử (cổng 888) đạt 1.020 tỷ đồng, chiếm 55% số nộp cả nước” - ông Cường thông tin.

Đại diện Thuế TP. Hà Nội cho biết, kết quả tích cực này đến từ sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan thuế các cấp và sự chuyển biến nhận thức của người nộp thuế về nghĩa vụ và quyền lợi của mình. Người dân đã dần dần nhận thức rõ được trách nhiệm, nghĩa vụ, hậu quả pháp lý nếu không thực hiện, cố tình trốn tránh.

Hàng loạt vụ trốn thuế đã bị sa lưới

Để đảm bảo thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước, bên cạnh việc hướng dẫn, tuyên truyền để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, Thuế TP. Hà Nội cũng xác định cần phải quyết liệt xử lý đối với các trường hợp dù đã được tiếp cận chính sách thuế, nhưng vẫn cố tình vi phạm.

Với tinh thần không khoan nhượng với hành vi trốn thuế, Thuế TP. Hà Nội đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó có việc phối hợp với cơ quan công an nhằm xử lý nghiêm những hành vi trốn thuế, nhất là đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, bán hàng qua các trang mạng xã hội như Facebook, Shopee, Tiki, Lazada…

Nhiều vụ việc đã được cơ quan thuế phát hiện và chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật. Điển hình là vụ cá nhân Đỗ Mạnh Cường đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Tiki, Lazada…) để bán điện thoại, phụ kiện… phát sinh doanh thu đặc biệt lớn (hàng trăm tỷ đồng) nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn số tiền thuế 2,5 tỷ đồng, gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Cơ quan chức năng khởi tố đối tượng Nguyễn Thị Thu Hường về tội trốn thuế. Ảnh: T.L

Gần đây nhất, trong tháng 6 và tháng 7/2025, Thuế TP. Hà Nội đã phối hợp Công an TP. Hà Nội phát hiện và xử lý 3 vụ việc liên quan 3 cá nhân có hành vi trốn thuế, cụ thể: Vụ TikToker Vũ Nam Phương (Vũ Hồng Phúc - Cún Bông) và Công ty CP Dược Hoa Kỳ. Dù có doanh thu lớn cả online và tại cửa hàng, nhưng cố tình không xuất hóa đơn, không kê khai thuế đầy đủ, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 10 tỷ đồng.

Vụ Công ty TNHH MI Hà Nội do cá nhân Đoàn Mạnh Hòa làm giám đốc bán hàng trên các sàn thương mại điện tử nhưng không kê khai gần 33 tỷ đồng, che giấu qua tài khoản cá nhân, vụ việc đã được Thuế TP. Hà Nội phát hiện, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an và đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

Vụ Nguyễn Thị Thu Hường (Hycloset) kinh doanh, bán hàng quần áo, giầy dép, túi xách, phụ kiện của các thương hiệu nổi tiếng thông qua mạng xã hội Facebook, phát sinh doanh thu đặc biệt lớn (gần 1.000 tỷ từ năm 2020 đến nay), nhưng không không kê khai, nộp thuế theo quy định. Địa điểm tổ chức kinh doanh livestream bán hàng tại căn hộ chung cư cũng đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

Đây là những hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng kinh doanh thương mại điện tử, trong đó có lực lượng KOLs, người nổi tiếng - những người có ảnh hưởng lớn đến công chúng và có ảnh hưởng rất lớn tới hành vi tiêu dùng.