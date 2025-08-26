(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, các đơn vị thuế cơ sở thuộc Thuế TP. Hà Nội đã phối hợp với UBND phường, xã thành lập các tổ công tác hỗ trợ người dân chuyển đổi số. Với quyết tâm về đích đúng kế hoạch, "Chiến dịch 45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số” đang được thực hiện đồng loạt tại 126 phường, xã.

Ngay sau khi phát động, cơ quan thuế cùng chính quyền địa phương đã thống nhất phương án, phân công lực lượng theo từng khu dân cư. Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban lãnh đạo, nhiều Tổ chuyển đổi số được thành lập, với sự tham gia tích cực của đoàn viên thanh niên và công chức thuế. Các cán bộ thuế không quản vất vả tình nguyện làm việc ngoài giờ hành chính, từ 17h - 21h hằng ngày, cả thứ Bảy và Chủ nhật để trực tiếp hỗ trợ người dân.

Trong không khí sôi nổi, hàng nghìn lượt người dân đã được cán bộ thuế và lực lượng hỗ trợ trực tiếp tư vấn, cài đặt, liên kết ngân hàng, tra cứu và nộp thuế ngay tại chỗ. Người dân không chỉ thực hiện nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, mà còn được hướng dẫn thao tác đối với thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ… thông qua ứng dụng eTax mobile.

Thuế TP. Hà Nội thực hiện “Chiến dịch 45 ngày đêm hỗ trợ chuyển đổi số” cho người dân. Ảnh: Dũng Minh

Đặc biệt, hình ảnh cảm động tại buổi ra quân là khi ông Nguyễn Văn Truỳ, 95 tuổi ở phường Yên Hòa là cựu chiến binh, cán bộ lão thành cách mạng, được cán bộ thuế tận tình hướng dẫn từng bước đăng nhập và thao tác trên ứng dụng. Sự kiên nhẫn, chu đáo của cán bộ thuế đã giúp ông vượt qua rào cản công nghệ, bày tỏ niềm vui và sự an tâm khi trực tiếp được trải nghiệm dịch vụ công số.

Với tinh thần “Đồng hành - Hỗ trợ - Vì sự hài lòng của người dân”, đội ngũ cán bộ Thuế TP. Hà Nội đang trở thành những “tuyên truyền viên số”, đưa dịch vụ công trực tuyến đến từng hộ dân, giúp giảm thời gian, chi phí và rủi ro trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Công tác hỗ trợ không chỉ giúp bà con tiếp cận nhanh chóng với dịch vụ thuế điện tử, mà còn lan tỏa tinh thần chuyển đổi số, tạo sự gần gũi và gắn kết giữa cán bộ thuế với nhân dân.

Thuế TP. Hà Nội cho biết, “Chiến dịch 45 ngày đêm” không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là dịp để ngành Thuế Thủ đô thể hiện trách nhiệm, sự tận tâm và khát vọng đổi mới, khẳng định tinh thần “dám nghĩ - dám làm - quyết tâm về đích” của tập thể cán bộ, công chức.

Thời gian tới, TP. Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật và đẩy mạnh truyền thông, tạo điều kiện để người nộp thuế dễ dàng truy cập, kê khai và nộp thuế nhanh chóng, chính xác. Với khẩu hiệu hành động: “Đồng hành cùng dân - Quyết liệt hành động - Về đích chuyển đổi số”, Thuế TP. Hà Nội quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, góp phần xây dựng nền hành chính công khai - minh bạch - hiện đại - phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp trong kỷ nguyên số./.