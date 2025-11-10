Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng quốc gia

(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ khó khăn để đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các dự án quan trọng quốc gia.

Phấn đấu rút ngắn tiến độ, sớm hoàn thành các dự án

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Văn bản số 1444/TTg-CN về việc triển khai Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các dự án quan trọng quốc gia.

Phấn đấu rút ngắn tiến độ để sớm hoàn thành các dự án, song phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình. Ảnh minh họa.

Về tiến độ triển khai các dự án, Phó Thủ tướng chỉ đạo các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Công an, Nông nghiệp và Môi trường; UBND các tỉnh, thành phố (Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, An Giang, Cần Thơ) quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu tăng cường máy móc, thiết bị, nhân, vật lực, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" tại các dự án quan trọng quốc gia, bảo đảm hoàn thành theo tiến độ yêu cầu tại các Nghị quyết của Quốc hội, phấn đấu rút ngắn tiến độ để sớm hoàn thành các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các dự án bao gồm: Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội; Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; Cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành; Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh; Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ chất lượng và tiến độ thi công công trình; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ thi công công trình cũng như tính đồng bộ, kết nối giữa các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông khi đưa công trình vào khai thác để phát huy công suất thiết kế, tránh lãng phí.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án PPP

Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và UBND TP. Hà Nội, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức kiểm tra, rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế tài chính, quản lý vốn nhà nước trong dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn nhà nước đã bố trí, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn của dự án.

Đối với các khó khăn, vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật tại dự án, UBND các tỉnh, thành phố có dự án đi qua hiện còn vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật chỉ đạo tập trung tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc còn lại để thi công các dự án, đáp ứng tiến độ triển khai thi công và hoàn thành các dự án theo các Nghị quyết của Quốc hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chủ quản chỉ đạo chủ đầu tư các dự án hiện còn khó khăn, vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng thông thường (như dự án Đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng) khẩn trương làm việc với các địa phương có mỏ vật liệu để có kế hoạch nâng công suất, mở mỏ mới, điều chuyển linh hoạt nguồn vật liệu giữa các dự án, bảo đảm tiến độ yêu cầu.

UBND các tỉnh, thành phố có mỏ vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho các dự án quan trọng quốc gia còn khó khăn, vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng thông thường thực hiện rà soát, nâng công suất, mở mỏ mới, điều chuyển linh hoạt nguồn vật liệu giữa các dự án, trong đó lưu ý tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.