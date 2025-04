Vị trí các trạm dừng nghỉ phục vụ người dân trên cao tốc Bắc - Nam dịp 30/4 - 1/5

(TBTCO) - Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) đang chỉ đạo và phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai đầu tư xây dựng 21 trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông.

Một trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam.

Đến nay, Cục Đường bộ Việt Nam đã ký hợp đồng 18 trạm dừng nghỉ; trạm (trên cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh) đang lựa chọn nhà đầu tư, dự kiến mở thầu ngày 26/5/2025; 2 trạm đang điều chỉnh thông tin dự án (do phân kỳ đầu tư và phù hợp với quy mô quy hoạch điều chỉnh từ 4 làn xe lên 6 làn xe theo Quyết định điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ của Thủ tướng Chính phủ).

Hiện nay, các nhà đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư và triển khai thi công xây dựng đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ, phấn đấu cơ bản hoàn thành các công trình dịch vụ công trước ngày 30/12/2025 theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Công điện số 02/CĐ-BXD ngày 14/3/2025.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5 và cao điểm du lịch hè năm 2025, Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp thông tin vị trí các trạm dừng nghỉ, trạm tạm, các nút giao ra vào tuyến cao tốc, các dịch vụ (trạm cấp xăng dầu…) trên các đoạn tuyến đã đưa vào khai thác, cũng như các điểm nút giao ra vào của các dự án thành phần dự kiến đưa vào khai thác trong dịp 30/4/2025 trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông.

Đối với tuyến Cam Lộ - La Sơn nối Quảng Trị với Huế có chiều dài khoảng 98,3 km hiện đã bố trí trạm dừng nghỉ tạm tại Km64+200 bên trái tuyến và Km77+800 bên phải tuyến.

Các vị trí nút giao, cây xăng tại cao tốc Mai Sơn – Quốc lộ (QL)45: Nút giao Gia Miêu Km295+507 giao với đường QL217B, nút giao Hà Lĩnh Km306+318 giao với đường QL217, nút giao Thiệu Giang Km315+380 giao với tuyến nối QL1 - QL45, nút giao Đông Xuân Km327+800 giao với tuyến nối QL45 - QL47, nút giao Đồng Thắng Km335+400 giao với đường nối TP Thanh Hóa đi đường Thọ Xuân Nghi Sơn. Tại các nhánh ra/vào của nút giao Gia Miêu, Hà Lĩnh, Đông Xuân, Đồng Thắng với các tuyến QL, tỉnh lộ hiện tại đều có các cây xăng/dầu để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

Cao tốc QL45 - Nghi Sơn: Nút giao Vạn Thiện Km351+310 giao với tuyến nối QL45 – Đường Nghi Sơn – Thọ Xuân, nút giao Nghi Sơn Km379+550 giao với đường Nghi Sơn – Bãi Trành. Tại các nhánh ra/vào của nút giao đều có các cây xăng/dầu để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

Cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu: Nút giao Quỳnh Vinh (Km390+200) giao với QL48D, nút giao Quỳnh Mỹ (Km405+600) giao với QL48B, nút giao Diễn Cát (Km429+715) giao với QL7. Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến QL hiện tại đều có các cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

Cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt: Nút giao Nghi Phương Km445+897 giao với QL7C, nút giao Hưng Tây Km458+796 giao với QL46B, nút giao Bãi Vọt Km479+120 giao nhau với đường QL8A. Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến QL hiện tại đều có các cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

Bên cạnh đó, tại các vị trí nút giao có cây xăng như:

Cao tốc Nha Trang - Cam Lâm: Nút giao QL27C Km5+783 giao với tuyến QL27C, nút giao Suối Dầu Km14+755 kết nối cao tốc với QL1 và TL3, nút giao Cam Lâm Km30+260, nút giao QL27B km52+892 giao với tuyến QL27B. Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến QL hiện tại đều có các cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

Cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo: Nút giao Du Long Km70+194 với QL1, nút giao Km92+815 với QL27. Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến QL hiện tại đều có các cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

Cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết: Nút giao Vĩnh Hảo – Km134+700, Cây xăng Petrolimex, Km1602 trên tuyến QL1A; nút giao Chợ Lầu – Km162+777, Cây xăng dầu Cường Phú, Km10 trên tuyến QL1 - Phan Sơn; nút giao Đại Ninh – Km178+800, Cây xăng tư nhân Km2+100 trên tuyến QL28B; nút giao Ma Lâm - Km208+700, Cây xăng Hiền Hương Km21+000 trên tuyến QL28; nút giao Phan Thiết – Km234+617, Cây xăng Petrolimex, Km1717 trên tuyến QL1A. Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến QL hiện tại đều có các cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây Km47+500: Nút giao Ba Bàu nối với QL1 (Km0+000), nút giao với QL55 (Km27+345,60), nút giao với TL720 (Km38+088), nút giao với QL1 (Km62+997,16), nút giao với TL765 Km69+463,71), nút giao với QL56 (Km84+136,34), nút giao với đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (Km99+000). Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến QL hiện tại đều có các cây xăng/dầu và khu vực dừng nghỉ tạm để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

CĐBVN cũng thông báo các điểm nút giao, cây xăng trên các tuyến đường kết nối với cao tốc đưa vào khai thác phục vụ người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5:

Cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi dài 35,28 km đã thông xe kỹ thuật ngày 19/4, dự kiến đưa vào khai thác tuyến chính ngày 28/4/2025 gồm: Nút giao QL8A tại Km479+117 kết nối tuyến cao tốc với QL8A đi cửa khẩu Cầu Treo, thị xã Hồng Lĩnh và QL1. Trên Quốc lộ 8A có 1 cây xăng dầu số 57, bên phải cách nút giao 400 m và 1 cây xăng bên trái ở đầu Thị xã Hồng Lĩnh, cách nút giao khoảng 1 km; nút giao ĐT548 tại Km494+548 kết nối tuyến cao tốc với ĐT548 đi thị trấn Nghèn, khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc và QL1. Trên đường tỉnh 548 có 1 cây xăng bên phải cách nút giao khoảng 500 hướng đi Ngã 3 Đồng Lộc; nút giao ĐT550 tại Km509+852 kết nối tuyến cao tốc với ĐT550 đi TP Hà Tĩnh, tuyến tránh TP Hà Tĩnh và QL1. Trên đường tỉnh 550 có 1 cây xăng bên trái, cách nút giao khoảng 500 m.

Cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng dài 54,20 km đã thông xe kỹ thuật ngày 19/4, dự kiến đưa vào khai thác tuyến chính ngày 28/4/2025 gồm: Nút giao Cẩm Quan tại Km527+580 giao với tuyến nối QL1A; nút giao Kỳ Trung tại Km555+509 giao với đường ĐH139; nút giao QL12C tại Km568+126 giao với đường QL12C. Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến QL hiện tại đều có các cây xăng/dầu để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

Cao tốc Bùng – Vạn Ninh dài 48.84 km đã thông xe kỹ thuật ngày 19/4, dự kiến đưa vào khai thác tuyến chính ngày 28/4/2025 gồm: Nút giao Cự Nẫm tại Km626+690, hướng về phía Nam cách nút giao khoảng 4 km có dịch vụ xăng dầu (lý trình đường Hồ Chí Minh khoảng Km 954+500); nút giao Việt trung Km643+480, hướng về phía Nam cách nút giao khoảng 3 km có dịch vụ xăng dầu (lý trình đường Hồ Chí Minh khoảng Km 985+500); nút giao Nhật Lệ 2 tại Km653+850, tại các nhánh ra/vào của nút giao có các dịch vụ cây xăng dầu; nút giao QL9B tại Km673+750, tại các nhánh ra/vào của nút giao có các dịch vụ cây xăng dầu.

Cao tốc Vân Phong – Nha Trang dài 83,35 km khánh thành ngày 19/4 và đưa vào khai thác hơn 70 km đoạn đường bộ cao tốc Vân Phong - Nha Trang từ vị trí giao với QL27C đến nút giao Vạn Giã gồm: Nút giao Cổ Mã tại Km285+000 nối với đường dẫn hầm phía nam Cổ Mã; nút giao Vạn Giã tại Km298+800 kết nối QL1; nút giao QL26 tại Km332+100 kết nối với QL26; nút giao QL27C tại Km368+350 kết nối với QL27C và dự án cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến QL hiện tại đều có các cây xăng/dầu để phục vụ đáp ứng nhu cầu.

Cao tốc Bến Lức – Long Thành dài 57,8 km, đi qua TP Long An, TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai, gồm: Nút giao TP Hồ Chí Minh – Trung Lương Km0+600 giao với đường cao tốc Sài Gòn – Trung Lương; nút giao QL1 Km3+400 giao với đường QL1; nút giao QL50 Km13+500 giao với đường QL50; nút giao Nguyễn Văn Tạo Km21+713 giao với đường Nguyễn Văn Tạo và Nguyễn Hữu Thọ; nút giao Phước An Km50+530 giao với đường vào cảng Phước An; nút giao QL51 Km57+580 giao với đường QL51. Tại các nhánh ra/vào của nút giao với các tuyến QL, các đường đều có các cây xăng/dầu để phục vụ đáp ứng nhu cầu.