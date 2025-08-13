Ngày 13/8: Giá cao su tại Trung Quốc tăng, trong nước điều chỉnh giảm

Giá cao su hôm nay (13/8) tăng tại Trung Quốc, Singapore và Malaysia nhờ kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất và những lo ngại về nguồn cung toàn cầu. Trong khi đó, một số doanh nghiệp Việt Nam điều chỉnh giảm giá cao su.

Giá cao su một số doanh nghiệp trong nước hôm nay điều chỉnh giảm. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, giá cao su kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc tăng 1% (150 Nhân dân tệ) lên mức 14.710 Nhân dân tệ/tấn.

Tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 8 đi ngang mức 70,47 Baht/kg.

Tương tự, thị trường Nhật Bản (OSE) đi ngang mức 324.5 Yên/kg.

Giá cao su kỳ hạn tại Trung Quốc và Singapore tăng do được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất, cùng với lo ngại thời tiết bất lợi tại Thái Lan - nhà sản xuất cao su thiên nhiên lớn nhất thế giới, theo Reuters.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Nhật Bản (Japan Exchange Group), lực mua đã trở lại từ tuần trước sau khi giá giảm mạnh hồi cuối tháng 7. Triển vọng nới lỏng chính sách tiền tệ của Mỹ đang củng cố tâm lý thị trường, trong khi dự báo mưa lớn tại Thái Lan làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung.

Tại Trung Quốc - thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới, doanh số ô tô tháng 7 chỉ tăng 6,9% so với cùng kỳ, giảm mạnh so với mức 18,6% của tháng 6, do chiến dịch chấn chỉnh tình trạng “chiến tranh giá” khiến giá xe hạ sâu, kéo theo áp lực giảm giá đối với lốp xe cao su.

Thị trường cao su Malaysia cũng đóng cửa với sự khởi sắc hơn, nối dài đà đi lên từ cuối tuần trước, theo sát diễn biến tích cực của hợp đồng cao su Nhật Bản.

Hội đồng Cao su Malaysia (MRB) cho biết, giá SMR 20 tăng 10 sen lên 736,00 sen/kg, mủ latex rời tăng 5,0 sen lên 574,00 sen/kg.

Giá cao su trong nước

Trong nước, một số doanh nghiệp điều chỉnh giá cao su. Cụ thể, Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 387 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 417 đồng/TSC, giảm 3 đồng/độ so với kỳ trước.

Công ty MangYang báo giá thu mua mủ nước khoảng 388 - 393 đồng/TSC (loại 2-loại 1), giảm 3 đồng/TSC; mủ đông tạp khoảng 346 - 395 đồng/DRC (loại 2 - loại 1), giảm 6 đồng/DRC.

Trong khi đó, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước bình ổn ở mức 385 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 12.300 đồng/kg, mủ nguyên liệu ghi nhận 15.300 - 16.500 đồng/kg./.