Ngày 9/8: Giá gạo xuất khẩu tăng từ 1 đến 4 USD/tấn so với phiên đầu tuần

(TBTCO) - Sáng 9/8, giá gạo nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Ngược lại, trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh, với mức tăng từ 1 đến 4 USD/tấn so với đầu tuần.

Sáng 9/8, gạo tiêu chuẩn 5% ở mức 395 USD/tấn. Ảnh minh họa

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, thị trường lượng ít, lúa gạo các loại trong nước tương đối ổn định.

Cụ thể, với mặt hàng lúa, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg; giá lúa Nàng Hoa 9 dao động ở mức 6.000 - 6.200 đồng/kg; giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg; giá lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg; giá lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.900 - 6.000 đồng/kg; giá lúa (tươi) OM 308 dao động ở mức 5.700 - 5.900 đồng/kg so với hôm qua.

Tại nhiều địa phương, nguồn còn ít, giao dịch mua lai rai, giá ít biến động. Tại Long An (Tây Ninh mới), nguồn ít, nhu cầu hỏi mua chậm nhưng có ghi nhận giao dịch mới.

Tại Đồng Tháp, nguồn còn ít, thương lái ngưng mua nhiều, giá giảm nhẹ. Tại Cà Mau (Bạc Liêu cũ), sức mua chậm, giá lúa biến động nhẹ.

Tại Cần Thơ (Sóc Trăng cũ), thương lái hỏi mua ít, giao dịch mua bán chậm, giá vững. Tại An Giang, thương lái hỏi mua lai rai, giá vững. Tại An Giang (Kiên Giang cũ), lúa tươi thu hồi tại nhiều khu vực còn ít, giao dịch chậm, giá vững.

Với mặt hàng gạo, theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu CL 555 giảm 50 đồng/kg dao động ở mức 8.600 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu 5451 dao động ở mức 9.500 - 9.650 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 18 dao động ở mức 9.600 - 9.700 đồng/kg; gạo thành phẩm OM 380 dao động ở 8.800 - 9.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các địa phương, kho tiếp tục mua chậm, giá ít biến động. Tại An Giang, đa số kho mua cầm chừng, giá ổn định. Tại khu vực Lấp Vò (Đồng Tháp), giao dịch mua bán chậm, gạo các loại bình giá. Tại khu vực Sa Đéc (Đồng Tháp), gạo về các bến vắng, gạo các loại bình ổn.

Kênh chợ Sa Đéc (Đồng Tháp), về lượng lai rai, sức mua mua chậm, giá ít biến động. Tại An Cư - Đồng Tháp mới (Cái Bè, Tiền Giang cũ), gạo về lượng ít, dịch mua bán trầm lắng, giá ít biến động.

Tại các chợ lẻ, giá gạo các loại đứng giá so với hôm qua.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh so với đầu tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), hiện gạo tiêu chuẩn 5% ở mức 395 USD/tấn (tăng 4 USD/tấn); gạo 25% tấm ở mức 371 USD/tấn (tăng 1 USD/tấn); gạo 100% tấm ở mức 339 USD/tấn (tăng 4 USD/tấn)./.