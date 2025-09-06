Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp tục tăng trên cả ba miền

Khép lại phiên giao dịch cuối tuần, giá heo hơi tại miền Bắc, miền Trung đồng loạt khởi sắc, trong khi miền Nam tiến sát 58.000 đồng/kg, mang lại kỳ vọng cho người chăn nuôi.

Giá hơi giữ vững đà tăng trong phiên sáng 6/9

Tại miền Bắc, thị trường tiếp tục ghi nhận mức tăng nhẹ tại nhiều địa phương.

Cụ thể, tại Thái Nguyên và Hưng Yên, giá ghi nhận tăng thêm 1.000 đồng/kg, đạt 57.000 đồng/kg.

Cao Bằng và Lạng Sơn cũng nhích lên 55.000 đồng/kg, trong khi các địa phương khác duy trì ổn định quanh mức 53.000 – 56.000 đồng/kg.

Ở miền Trung – Tây Nguyên, giá heo hơi cũng được thương lái đồng loạt điều chỉnh tăng. Cụ thể Đà Nẵng và Quảng Ngãi tăng lên 54.000 đồng/kg, Đắk Lắk lên 55.000 đồng/kg, Khánh Hòa giữ 56.000 đồng/kg. Đặc biệt, Lâm Đồng vươn lên 57.000 đồng/kg, thuộc nhóm giá cao nhất khu vực. Mức giá trung bình toàn miền đạt 54.500 đồng/kg.

Thị trường miền Nam, giá heo hơi tại Đồng Nai, Tây Ninh và Vĩnh Long tăng lên 58.000 đồng/kg. Cần Thơ và Đồng Tháp giữ mức 58.000 đồng/kg, trong khi các địa phương còn lại phổ biến từ 57.000 – 58.000 đồng/kg. Trung bình toàn miền Nam đạt 57.800 đồng/kg, áp sát mốc 58.000 đồng/kg.

Thị trường thịt heo cũng bật tăng trở lại do năm học mới đã khai giảng trên cả nước, nhu cầu tiêu thụ tại các bếp ăn tập thể tăng lên. Trong khi đó, nguồn cung thịt heo tại các nông hộ đã suy giảm sau đợt dịch tả heo châu Phi lan rộng.

Dự báo từ đây đến cuối năm giá thịt heo sẽ dần tăng trở lại vì nhu cầu tiêu thụ cuối năm sẽ tăng cao hơn./.