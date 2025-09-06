Ngày 6/9: Giá bạc bật tăng trở lại
Sáng 6/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 40,99 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 6/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.573.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.622.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên giao dịch sang 5/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.312.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.346.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 8.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sang 5/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.314.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.351.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 8.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch sáng 5/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 5/9/2025

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.312.000

1.346.000

1.314.000

1.351.000

1 kg

34.989.000

35.887.000

35.041.000

36.038.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.320.000

1.354.000

1.321.000

1.359.000

1 kg

35.195.000

36.099.000

35.237.000

36.250.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 6/9/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.567.000

1.615.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

41.786.562

43.066.559

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:56:36 sáng 6/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 40,99 USD/oune, tăng 0,353 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 5/9.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.082.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.087.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 12.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 5/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:56:36 sáng 6/9/2025

Ngày 6/9: Giá bạc bật tăng trở lại