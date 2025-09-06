Ngày 6/9: Giá bạc bật tăng trở lại

|Sáng 6/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 40,99 USD/oune
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 6/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.573.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.622.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên giao dịch sang 5/9.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.312.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.346.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 8.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sang 5/9.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.314.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.351.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 8.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch sáng 5/9.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 5/9/2025
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.312.000
|
1.346.000
|
1.314.000
|
1.351.000
|
|
1 kg
|
34.989.000
|
35.887.000
|
35.041.000
|
36.038.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.320.000
|
1.354.000
|
1.321.000
|
1.359.000
|
|
1 kg
|
35.195.000
|
36.099.000
|
35.237.000
|
36.250.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 6/9/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.567.000
|
1.615.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
41.786.562
|
43.066.559
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:56:36 sáng 6/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 40,99 USD/oune, tăng 0,353 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 5/9.
Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.082.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.087.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 12.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 5/9.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:56:36 sáng 6/9/2025