Ngày 6/9: Giá bạc bật tăng trở lại

Giá bạc thế giới bật tăng trở lại trong phiên giao dịch sáng nay. Trong nước, riêng Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) duy trì mức giá ổn định của phiên giao dịch sáng hôm qua, còn lại tăng đồng loạt 8.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán ở các địa hàng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Sáng 6/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 40,99 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 6/9, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.573.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.622.000 đồng/lượng (bán ra), không thay đổi so với phiên giao dịch sang 5/9.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.312.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.346.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 8.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sang 5/9.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện ở mức 1.314.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.351.000 đồng/lượng (bán ra), cũng tăng 8.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên giao dịch sáng 5/9.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 5/9/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.312.000 1.346.000 1.314.000 1.351.000 1 kg 34.989.000 35.887.000 35.041.000 36.038.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.320.000 1.354.000 1.321.000 1.359.000 1 kg 35.195.000 36.099.000 35.237.000 36.250.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 6/9/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.567.000 1.615.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 41.786.562 43.066.559

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:56:36 sáng 6/9, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 40,99 USD/oune, tăng 0,353 USD/oune so với phiên giao dịch sáng 5/9.

Giá bạc thế giới tương đương với mức 1.082.000 đồng/oune ở chiều mua vào và 1.087.000 đồng/oune ở chiều bán ra, tăng 12.000 đồng/oune cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch sáng 5/9.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:56:36 sáng 6/9/2025