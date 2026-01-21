Sacombank sắp bầu bổ sung 4 thành viên Hội đồng quản trị, cổ phiếu STB tăng trần

(TBTCO) - Sacombank vừa công bố kế hoạch ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung 4 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026, với thời hạn nhận hồ sơ trước 17h ngày 6/2. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngân hàng ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý ở Ban Điều hành. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu STB tăng trần và lập đỉnh mới.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - mã Ck: STB) vừa thông báo kế hoạch ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 - 2026.

Theo đó, Sacombank dự kiến bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập. Số lượng thành viên HĐQT cụ thể của nhiệm kỳ 2022 - 2026 sẽ do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết định.

Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia HĐQT, nhưng không được vượt quá 2 thành viên HĐQT của Sacombank, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước.

Sacombank cho biết, đối tượng được ứng cử, đề cử là cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 15/1/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp, sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết trở lên. Thời hạn nhận hồ sơ trước 17h ngày 6/2/2026, nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Cùng với thông báo, Sacombank đã công bố mẫu hồ sơ ứng cử, đề cử, sơ yếu lý lịch ứng viên và yêu cầu cung cấp danh sách người có liên quan theo quy định.

Hiện HĐQT Sacombank có 7 thành viên, gồm Chủ tịch HĐQT Dương Công Minh; các thành viên gồm: bà Nguyễn Đức Thạch Diễm (đã có đơn từ nhiệm từ tháng 6/2025), ông Phạm Văn Phong, ông Phan Đình Tuệ, ông Nguyễn Xuân Vũ; cùng hai thành viên HĐQT độc lập là ông Vương Công Đức và bà Phạm Thị Thu Hằng.

Sacombank sắp bầu bổ sung 4 thành viên HĐQT, cổ phiếu tăng trần giữa nhiều biến động. Ảnh tư liệu.

Trước đó, Sacombank ghi nhận những thay đổi đáng chú ý ở ban điều hành. Ngày 23/12/2025, sau khi ông Nguyễn Đức Thụy thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT LPBank, Sacombank công bố ông Thụy đảm nhiệm vị trí Quyền Tổng Giám đốc. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Kiều Anh - Phó Tổng Giám đốc LPBank, chuyển sang giữ chức Phó Tổng Giám đốc Sacombank.

Ngân hàng cũng điều chỉnh nhân sự Văn phòng HĐQT. Theo đó, ông Dương Thanh Tuấn thôi chức Chánh Văn phòng HĐQT - Người phụ trách Quản trị công ty từ ngày 1/1/2026, tiếp tục đảm nhiệm Phó Giám đốc Khối Quản trị hành chính; ông Dương Trung Lợi thôi làm Trợ lý Chủ tịch HĐQT, chuyển sang Chánh Văn phòng HĐQT - Người phụ trách Quản trị công ty từ cùng thời điểm.

Cũng trong ngày ông Thụy gia nhập Sacombank, HĐQT ban hành nghị quyết giao Chủ tịch HĐQT Dương Công Minh làm đại diện Sacombank thực hiện quyền, nghĩa vụ trong các giao dịch dân sự, quan hệ công tác với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tham gia tố tụng và các quan hệ pháp luật khác.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu STB chốt phiên ngày 21/1 tăng kịch biên độ trong trạng thái “trắng bên bán”, bất chấp diễn biến điều chỉnh của thị trường chung. Hơn một tháng gần đây, thị giá STB tăng gần 35%, lập đỉnh mới 62.100 đồng/cổ phiếu; vốn hóa thị trường theo đó vượt mốc 117.000 tỷ đồng, xác lập kỷ lục mới./.