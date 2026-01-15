Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn ASML

(TBTCO) - Ngày 15/1/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tiếp ông Eduard Stiphout - Phó Chủ tịch Cấp cao, Tập đoàn ASML (Hà Lan), nhằm thảo luận về khả năng mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam; xây dựng Trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển bán dẫn tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) Hoà Lạc...

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chào mừng Phó Chủ tịch Cấp cao Tập đoàn ASML Eduard Stiphout, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar, cùng toàn thể các thành viên trong Đoàn công tác của ASML (Hà Lan) đã đến thăm và làm việc tại Bộ Tài chính Việt Nam.

Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm ngày càng sâu sắc của ASML đối với Việt Nam. Việc ASML cử các lãnh đạo cấp cao sang thăm và làm việc tại Việt Nam, cùng sự tham gia tích cực của ASML tại Triển lãm ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam 2025 (SEMIExpo Vietnam 2025), thể hiện rõ thiện chí, mức độ quan tâm nghiêm túc cũng như cam kết hợp tác chiến lược lâu dài của ASML tại Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là minh chứng sinh động cho tiềm năng, môi trường đầu tư và các cơ chế, chính sách ngày càng thuận lợi của Việt Nam trong việc thu hút các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng mong muốn ASML gặt hái được nhiều thành công trong quá trình mở rộng hợp tác lâu dài, hiệu quả tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Theo Bộ trưởng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi có ý nghĩa chiến lược; trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ với những đột phá vượt bậc về các lĩnh vực công nghệ chiến lược như AI, công nghệ bán dẫn, năng lượng… đang tái định hình chuỗi giá trị toàn cầu và làm thay đổi sâu sắc cấu trúc các nền kinh tế.

Để triển khai hiệu quả các định hướng nêu trên, Việt Nam đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, trọng tâm là hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ mới; trong đó, Bộ Tài chính giữ vai trò quan trọng trong điều phối và dẫn dắt các chính sách tài chính - đầu tư cho các ngành công nghệ chiến lược.

Trao đổi về kế hoạch đầu tư của ASML, Bộ trưởng hoan nghênh và hỗ trợ tối đa cho ASML trong việc triển khai các kế hoạch đề ra, đồng thời đề nghị ASML tăng cường phối hợp với Bộ Tài chính, các đối tác Việt Nam. Trong đó, đề nghị ASML phối hợp với Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) và các đối tác liên quan để xây dựng lộ trình tổng thể, cơ chế tài chính và phương thức huy động nguồn lực công - tư phù hợp, nhằm sớm hình thành Trung tâm Đào tạo, nghiên cứu và phát triển về bán dẫn tại NIC cơ sở Hoà Lạc.

Bên cạnh đó, ASML hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của ASML nhằm đa dạng hóa và tăng cường tính ổn định của chuỗi cung ứng ASML tại khu vực châu Á; đồng thời thiết lập văn phòng đại diện tại Việt Nam nhằm tăng cường kết nối trực tiếp và khẳng định cam kết hợp tác chiến lược, lâu dài của tập đoàn.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng cũng đề nghị ASML hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phát triển hạ tầng sản xuất, nghiên cứu, thử nghiệm (Fablab) và dịch vụ kỹ thuật bán dẫn; tư vấn tiêu chuẩn công nghệ và chuyển giao kinh nghiệm quản trị để từng bước hình thành năng lực sản xuất nội địa. Qua đó, hỗ trợ hình thành và phát triển nhà máy sản xuất chip đầu tiên tại Việt Nam.

Triển khai các hoạt động đào tạo, trao đổi chuyên gia, thực tập và hỗ trợ học bổng trong lĩnh vực bán dẫn. Các hoạt động này góp phần hình thành đội ngũ kỹ sư, chuyên gia Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn công nghệ cao và yêu cầu kỹ thuật khắt khe của ASML cũng như ngành thiết bị bán dẫn toàn cầu.

Theo Bộ trưởng, Bộ Tài chính Việt Nam cam kết đồng hành ở mức cao độ cao nhất, giao NIC là đầu mối phối hợp với Cục Đầu tư nước ngoài, Cục Thuế, Cục Hải quan và các cơ quan, đơn vị liên quan… tiếp tục làm việc, phối hợp chặt chẽ với ASML để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch và thuận lợi để các nội dung hợp tác của ASML sớm được triển khai hiệu quả, qua đó đóng góp thiết thực cho phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam.

Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar và Phó Chủ tịch cấp cao Tập đoàn ASM - ông Eduard Stiphout. Ảnh: Đức Minh

Thay mặt đoàn công tác của Tập đoàn ASML, ông Eduard Stiphout cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã đón tiếp và chia sẻ những thông tin hết sức quý giá khi mà ASML đã tích cực trao đổi, làm việc với NIC (Bộ Tài chính) để tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hệ sinh thái công nghệ cao.

Theo ông Eduard Stiphout, trên cơ sở các trao đổi ban đầu, ASML đang nghiên cứu khả năng mở rộng chuỗi cung ứng tại Việt Nam, hợp tác xây dựng Trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển (R&D) bán dẫn tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) với sự hỗ trợ của Chính phủ Hà Lan, đồng thời xem xét khả năng thiết lập hiện diện chính thức của ASML tại Việt Nam trong thời gian tớ; đồng thời, tập đoàn ASML cũng đang trong quá trình đánh giá về khả năng cung cấp thiết bị cho các khách hàng tiềm năng tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng và Đoàn công tác Tập đoàn ASML chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh