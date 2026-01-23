Công bố kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIV

(TBTCO) - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng Bộ Chính trị Khóa XIV gồm 19 đồng chí; bầu đồng chí Tô Lâm tái giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIV; biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư Khóa XIV gồm 13 đồng chí.

Chiều 23/1, sau 5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã họp phiên bế mạc.

Tại phiên bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thay mặt Đoàn Chủ tịch, báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn báo cáo kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIV. Ảnh: TTXVN

19 đồng chí trúng cử Bộ Chính trị Khoá XIV

Theo báo cáo, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng Bộ Chính trị Khóa XIV gồm 19 đồng chí. Thực hiện ứng cử, đề cử, xin rút khỏi danh sách đề cử và thông qua danh sách bầu cử đối với 21 đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII đề cử; đồng thời đã tiến hành bầu cử theo quy định.

Kết quả có 19 đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIV bầu trúng cử tham gia Bộ Chính trị Khóa XIV với số phiếu tín nhiệm rất cao, gồm:

1. Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, Bí thư Quân ủy Trung ương.

2. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, Bí thư Đảng uỷ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Khóa XV.

3. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Khóa XIII, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

4. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

5. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Khóa XV.

6. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII, Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

7. Đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

8. Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

9. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

10. Đồng chí Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

11. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

12. Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

13. Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

14. Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng Khóa XIII, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

15. Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

16. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIII.

17. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương.

18. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

19. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIV đã biểu quyết thống nhất tuyệt đối: 180/180 Ủy viên Trung ương Đảng chính thức (bằng 100%) bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, tái giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIV.

Về kết quả bầu Ban Bí thư Khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư Khóa XIV gồm 13 đồng chí. Trong đó, 10 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị sẽ phân công tham gia Ban Bí thư theo cơ cấu; 3 đồng chí sẽ bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIV. Thực hiện ứng cử, đề cử, xin rút khỏi danh sách đề cử và thông qua danh sách bầu cử đối với 5 đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII đề cử; đồng thời đã tiến hành bầu cử theo quy định.

Kết quả có 3 đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIV bầu trúng cử tham gia Ban Bí thư Khóa XIV, đạt số phiếu cao, gồm:

1. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

2. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Về nhân sự đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư Khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối giới thiệu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Khóa XIII, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Trung ương, tái cử Thường trực Ban Bí thư Khóa XIV. Trên cơ sở kết quả giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị Khóa XIV đã phân công đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, tái giữ chức Thường trực Ban Bí thư Khóa XIV.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh tái cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIV

Về kết quả bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIV đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIV gồm 25 Ủy viên Trung ương, trong đó 23 Ủy viên chuyên trách và 2 Ủy viên kiêm nhiệm. Thực hiện ứng cử, đề cử, xin rút khỏi danh sách đề cử, thông qua danh sách bầu cử đối với 26 đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII đề cử và tiến hành bầu cử theo quy định.

Kết quả, 23 đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIV bầu trúng cử tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIV, đạt số phiếu tín nhiệm tập trung cao, gồm:

1. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIII.

2. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIII.

3. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIII.

4. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIII.

5. Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIII.

6. Đồng chí Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIII.

7. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIII.

8. Đồng chí Bùi Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIII.

9. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIII.

10. Đồng chí Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIII.

11. Đồng chí Đào Thế Hoằng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIII.

12. Đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIII.

13. Đồng chí Đinh Văn Tường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIII.

14. Đồng chí Trần Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIII.

15. Đồng chí Trịnh Thế Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIII.

16. Đồng chí Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIII.

17. Đồng chí Triệu Văn Chiến, Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

18. Đồng chí Phạm Thái Hà, Vụ trưởng Vụ Địa bàn VIII, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

19. Đồng chí Trần Nguyệt Hà, Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

20. Đồng chí Hoàng Công Huấn, Vụ trưởng Vụ địa bàn 2A.

21. Đồng chí Ngô Đăng Nhật, Vụ trưởng Vụ Địa bàn I, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

22. Đồng chí Nguyễn Văn Oanh, Vụ trưởng Vụ Địa bàn V, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra.

23. Đồng chí Lê Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng.

Về kết quả bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIV đã biểu quyết thống nhất cao bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIII, tái cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Khóa XIV.