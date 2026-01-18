DATC tổ chức thành công hội thao năm 2026

(TBTCO) - Mới đây, tại Cụm sân Pickleball An Dương, phường Hồng Hà, TP Hà Nội, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tổ chức hội thao DATC năm 2026, với 3 nội dung thi đấu (Pickleball All- Star, Pickleball Open 2026 và Kéo co).

Tham dự hội thao có hơn 150 vận động viên là tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của DATC, Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước; Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại; Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC); Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (VNX); Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX); Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Phó Tổng Giám đốc DATC Phạm Mạnh Thường phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Mạnh Thường - Phó Tổng Giám đốc DATC cho biết, thiết thực chào mừng những thành tựu đạt được của năm 2025 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ; đồng thời, hòa trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), DATC đã tổ chức "Hội thao DATC 2026".

Trao kỷ niệm chương cho lãnh đạo, trưởng đoàn các đơn vị tham dự hội thảo DATC năm 2026.

Theo ông Phạm Mạnh Thường, năm 2026 - năm khởi đầu của một giai đoạn mới "2026 - 2030" trong kỷ nguyên vươn mình đưa đất nước trở thành một quốc gia hưng thịnh. Nhiệm vụ phía trước là vô cùng to lớn, đòi hỏi mỗi người trong mỗi đơn vị của ngành Tài chính không chỉ cần cái đầu lạnh, trí tuệ sắc bén mà còn cần một trái tim nóng và một thể lực sung mãn để đảm đương tốt nhiệm vụ được giao.

Bởi vậy, Hội thao DATC 2026 không chỉ là sân chơi, mà là nơi khẳng định tinh thần "Rèn luyện sức khỏe - Kiến tạo vị thế- Vươn mình cùng đất nước".

Các vận động viên đến từ 7 đơn vị tham dự bộ môn Pickleball.

Sau gần 4 giờ tranh tài sôi nổi, kịch tính với những cung bậc cảm xúc vỡ òa, hội thao DATC 2026 đã khép lại với những dấu ấn đậm nét về tinh thần rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe; tinh thần đoàn kết và những ứng xử cao thượng của các và sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên đã góp phần làm cho Hội thao thành công rực rỡ.

Một số hình ảnh của hội thao DATC năm 2026:

Các trận đấu tiêu biểu tại Hội thao DATC năm 2026

Ban tổ chức trao giải Pickleball All Star.

Ban tổ chức trao giải Pickleball Open cho nội dung đôi nam.

Ban tổ chức trao giải Pickleball Open cho nội dung đôi nam - nữ.