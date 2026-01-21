Việt Nam - Vương quốc Anh hợp tác hoàn thiện các cơ chế vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế

(TBTCO) - Ngày 21/1/2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương tiếp ông Matt Western, Đặc phái viên Thương mại Vương quốc Anh tại Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Lào, nhằm cập nhật tình hình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ vui mừng tiếp ông Matt Western và ông lain Frew, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam tới thăm và làm việc tại Bộ Tài chính, đồng thời cảm ơn Đại sứ quán Anh, Thành phố London, Khu tài chính London (The CityUK) và các tổ chức, doanh nghiệp Anh trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về Trung tâm tài chính quốc tế.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương và ông Matt Western. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng cho biết, trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, trong đó có mô hình của Trung tâm tài chính London, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 222/2025/QH15 về Trung tâm tài chính quốc tế theo mô hình "một trung tâm - hai địa điểm" tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng. Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành 8 Nghị định hướng dẫn triển khai, hình thành khuôn khổ pháp lý và thể chế tương đối toàn diện cho việc xây dựng và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC).

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam và Vương quốc Anh. Ảnh: Đức Minh

Với nền tảng pháp lý vững chắc và quyết tâm chính trị cao, Việt Nam đang bước vào giai đoạn triển khai thực chất VIFC tại thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

Để tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam và Anh, Thứ trưởng Trần Quốc Phương mong muốn Vương quốc Anh nói chung và ông Matt Western nói riêng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, giám sát trong Trung tâm tài chính quốc tế nhằm bảo đảm an ninh tài chính và an ninh hệ thống, bao gồm: giám sát an toàn, thận trọng đối với các định chế tài chính; quản lý rủi ro hệ thống; phòng, chống rửa tiền và các rủi ro tài chính xuyên biên giới; cũng như giám sát rủi ro công nghệ, an ninh mạng và khả năng chống chịu của hệ thống tài chính trong bối cảnh số hóa mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng mong muốn Vương quốc Anh chia sẻ kinh nghiệm phát triển và quản lý các lĩnh vực tài chính mới gắn với hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế như: tài chính xanh, tài chính bền vững, FinTech, RegTech, cơ chế thử nghiệm có kiếm soát (sandbox) và tiếp cận đối với tài sản số. Theo Thứ trưởng, đây là những lĩnh vực được Việt Nam xác định là trọng tâm trong quá trình vận hành Trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời đòi hỏi sự cân bằng giữa đổi mới sáng tạo và yêu cầu quản lý rủi ro, bảo đảm ổn định hệ thống.

Thứ trưởng cho biết, Việt Nam mong muốn tăng cường kết nối tài chính giữa VIFC và Trung tâm tài chính London, thông qua việc thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan quản lý, sở giao dịch, định chế tài chính và nhà đầu tư hai bên; tăng cường kết nối thị trường vốn, ngân hàng, quản lý tài sản và các dịch vụ tài chính xuyên biên giới. Việc tăng cường kết nối tài chính này được kỳ vọng sẽ góp phần phát triển mạng lưới tài chính khu vực ASEAN và châu Á.

Quang cảnh buổi tiếp giữa Thứ trưởng Trần Quốc Phương và ông Matt Western, Đặc phái viên Thương mại Vương quốc Anh tại Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và Lào. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng cũng đề nghị phía Anh nghiên cứu các chương trình hợp tác thực chất giữa Cơ quan điều hành, Cơ quan giám sát Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng nhằm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực (các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, trao đổi nhân sự,...) để đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, giám sát tài chính chất lượng cao.

Matt Western bày tỏ lời cảm ơn về những chia sẻ thông tin rất hữu ích của Thứ trưởng Trần Quốc Phương liên quan tới tình hình xây dựng VIFC, đồng thời tin tưởng là các Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ là một động lực đóng vai trò quan trọng cho Việt Nam khi đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 10% trở lên.

Đặc phái viên thương mại Vương quốc Anh Matt Western và Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam lain Frew. Ảnh: Đức Minh

Ông Matt Western cũng đóng góp một số kiến nghị nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý của trung tâm tài chính quốc tế, như: xem xét tăng cường áp dụng thông luật trong giải quyết tranh chấp tài chính quốc tế và bỏ giới hạn độ tuổi thẩm phán để thu hút nhân sự chất lượng cao cho hệ thống tòa án chuyên biệt của VIFC…

Phát biểu kết thúc, Thứ trưởng Trần Quốc Phương khẳng định Chính phủ và các cơ quan của VIFC cam kết sẽ đồng hành, hợp tác chặt chẽ với Anh trong các hoạt động thúc đẩy phát triển ngành Tài chính nói chung và Trung tâm tài chính quốc tế nói riêng trong thời gian tới, đồng thời, tăng cường kết nối giữa thị trường tài chính giữa hai quốc gia Anh và Việt Nam.