Hải quan Việt Nam tham gia Hội nghị cấp cao về tạo thuận lợi thương mại tại Hàn Quốc

(TBTCO) - Hải quan Hàn Quốc đã tổ chức Hội nghị cấp cao về tạo thuận lợi thương mại tại Seoul, Hàn Quốc từ 22-24/9/2025. Ông Âu Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Hải quan dẫn đầu đoàn Hải quan Việt Nam tham dự sự kiện.

Theo Cục Hải quan, với mục tiêu chia sẻ kinh nghiệm và bài học trong chuyển đổi số, thực hiện cơ chế 1 cửa quốc gia, ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong công tác quản lý hải quan, Hải quan Hàn Quốc đã tổ chức Hội nghị cấp cao về tạo thuận lợi thương mại tại Seoul, Hàn Quốc từ 22 - 24/9/2025.

Lãnh đạo hải quan các quốc gia tham dự hội nghị bày tỏ tinh thần đoàn kết. Ảnh: CHQ

Hội nghị chia sẻ mục tiêu chung về chiến lược hải quan số, hải quan thông minh của các cơ quan hải quan trong đó không những áp dụng môi trường số cho thủ tục hải quan mà còn sử dụng các công nghệ tiên tiến trong công tác kiểm soát nhằm tạo thuận lợi cho thương mại hợp pháp.

Phù hợp với mục tiêu xây dựng hải quan số của Hải quan Việt Nam, chiến lược hải quan số của khu vực Nam bán cầu là những bài học kinh nghiệm của các nước đi trước có thể áp dụng ở Việt Nam với nhiều giá trị thực tiễn nhằm tăng cường kết nối thương mại và giảm chi phí cho doanh nghiệp thông qua ứng dụng các nền tảng số xuyên biên giới và phối hợp với các tổ chức quốc tế trong xây dựng hệ sinh thái thương mại số bền vững.

Ông Âu Anh Tuấn làm việc với Cao uỷ Hải quan Hàn Quốc. Ảnh: CHQ

Bên lề hội nghị, ngày 22/9/2025, Cao ủy Hải quan Hàn Quốc và Phó Cục trưởng Âu Anh Tuấn đã có buổi làm việc song phương nhằm trao đổi các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Tại buổi làm việc lãnh đạo Hải quan hai nước đều nhất trí ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua bao gồm xây dựng cơ sở pháp lý trong hợp tác; chia sẻ thông tin; thực hiện các chiến dịch kiểm soát chung và xây dựng năng lực.

Với việc hợp tác thực hiện Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về Doanh nghiệp ưu tiên trong thời gian tới là dấu mốc quan trọng, giúp giảm thời gian, chi phí, nâng cao tính minh bạch, an toàn trong chuỗi cung ứng góp phần thúc đẩy thương mại hai chiều và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.