Ngày 23/1: Giá heo hơi tại miền Bắc liên tiếp lập đỉnh, thị trường duy trì đà tăng

Giá heo hơi hôm nay (23/1) duy trì đà tăng ở cả 3 miền trên cả nước. Trong đó, miền Bắc tiếp tục dẫn dắt đà tăng khi nhiều tỉnh vươn lên mốc 79.000 đồng/kg, mức cao nhất ghi nhận trên thị trường hiện nay.

Giá heo hơi hôm nay duy trì đà tăng ở cả 3 miền trên cả nước. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng phổ biến 1.000 - 2.000 đồng/kg tại hầu hết các địa phương, đưa mặt bằng giá khu vực lên ngưỡng cao mới.

Cụ thể, Quảng Ninh tăng mạnh 2.000 đồng/kg, hiện thu mua tại 79.000 đồng/kg, cùng mức giá với Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên sau khi đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg trong phiên sáng nay.

Các địa phương gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Điện Biên và Phú Thọ cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 78.000 đồng/kg.

Tại Lai Châu và Sơn La, giá heo hơi tiếp tục tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 77.000 đồng/kg. Riêng Tuyên Quang là địa phương duy nhất không ghi nhận biến động mới trong ngày, hiện vẫn giữ giá 78.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 77.000 - 79.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tiếp tục xu hướng tăng tại nhiều tỉnh, trong khi một số địa phương giữ giá ổn định so với hôm qua.

Cụ thể, giá heo tại Thanh Hoá và Nghệ An cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện thu mua tại 77.000 đồng/kg, mức cao nhất khu vực. Heo hơi tại Hà Tĩnh tăng 1.000 đồng/kg, đạt 76.000 đồng/kg.

Các địa phương Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hoà và Lâm Đồng đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, cùng giao dịch tại 75.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo hơi tại Quảng Trị, Đà Nẵng và Đắk Lắk không ghi nhận biến động mới, tiếp tục giữ mức 75.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 75.000 - 77.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tăng nhẹ tại một số địa phương. Cụ thể, Đồng Nai, Đồng Tháp và TP HCM cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện thu mua tại 76.000 đồng/kg, là mức cao nhất khu vực. Tây Ninh tăng 1.000 đồng/kg, đạt 75.000 đồng/kg.

Các địa phương An Giang, Cà Mau và Cần Thơ tiếp tục đi ngang, cùng giữ giá 72.000 đồng/kg. Vĩnh Long giao dịch heo hơi tại mức 75.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 72.000 - 76.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì xu hướng tăng, trong đó miền Bắc giữ vai trò dẫn dắt thị trường khi nhiều địa phương chính thức chạm mốc 79.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, mức giá thấp nhất cả nước hiện ghi nhận tại An Giang, Cà Mau và Cần Thơ với 72.000 đồng/kg./.