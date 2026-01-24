Ngày 24/1: Giá heo hơi tiếp tục leo thang, cả nước áp sát mốc 80.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (24/1) tiếp tục tăng tại nhiều địa phương trên cả ba miền. Đáng chú ý, thị trường miền Bắc xuất hiện mốc giá mới 80.000 đồng/kg tại một số tỉnh, đưa mặt bằng giá khu vực này lên mức cao nhất trong nhiều tháng gần đây.

Giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng tăng tại nhiều địa phương, trong đó một số tỉnh đã chính thức chạm mốc 80.000 đồng/kg. Cụ thể, Bắc Ninh và Hà Nội cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện thu mua tại 80.000 đồng/kg, là mức cao nhất cả nước.

Các địa phương Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai và Điện Biên đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, cùng giao dịch tại 79.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, giá heo hơi tại Cao Bằng, Quảng Ninh và Hưng Yên không ghi nhận biến động mới, tiếp tục giữ mức 79.000 đồng/kg. Các tỉnh Lạng Sơn và Phú Thọ duy trì giá 78.000 đồng/kg, trong khi Lai Châu và Sơn La cùng đi ngang tại 77.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 77.000 - 80.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tiếp đà tăng tại nhiều địa phương, đưa mặt bằng giá toàn vùng lên mức cao hơn so với hôm trước.

Cụ thể, giá heo tại Thanh Hoá và Nghệ An cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện thu mua tại 78.000 đồng/kg, là mức cao nhất khu vực. Hà Tĩnh tăng 1.000 đồng/kg, đạt 77.000 đồng/kg.

Nhóm địa phương Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hoà đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, cùng giao dịch tại 76.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo hơi tại Huế, Gia Lai và Lâm Đồng không ghi nhận điều chỉnh mới, tiếp tục giữ mức 75.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 75.000 - 78.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tăng nhẹ tại một số địa phương, trong khi phần lớn các tỉnh còn lại duy trì giá ổn định.

Cụ thể, An Giang và Cà Mau cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện thu mua tại 73.000 đồng/kg. Cần Thơ tăng 1.000 đồng/kg, đạt 74.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo hơi tại Đồng Nai, Đồng Tháp và TP Hồ Chí Minh tiếp tục đi ngang tại 76.000 đồng/kg. Các tỉnh Tây Ninh và Vĩnh Long giữ nguyên mức 75.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 73.000 - 76.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi toàn quốc hôm nay tiếp tục duy trì xu hướng tăng, trong đó miền Bắc dẫn dắt thị trường khi xuất hiện mốc giá mới 80.000 đồng/kg tại Bắc Ninh và Hà Nội./.